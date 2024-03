Nuevos cambios en el reglamento del fútbol: los penales, el VAR y qué pasará con la tarjeta azul

La tarjeta azul por ahora no será implementada en el fútbol de elite

La IFAB (International Football Association Board) anunció cambios en el reglamento del fútbol que regirán a partir del 1° de julio próximo. En un boletín publicado en el que se expidieron sobre ocho reglas o casos puntuales referidos al juego, las autoridades de turno informaron que las competiciones que comiencen antes de la fecha determinada podrán hacer que entren en vigor las modificaciones, así como también se deberán implementar como máximo al inicio de la próxima competencia.

Entre los ítems más salientes, se mencionaron la anulación de goles con “intrusos” en el terreno (Regla 3), la función activa del cuarto árbitro (Regla 6), el tiempo perdido en la celebración de goles (Regla 7), aclaraciones respecto a las normas del fuera de juego (Regla 11), el tiro desde el punto de penal (Regla 14) y el protocolo del VAR.

¿Qué pasará con la idea de implementar una tarjeta azul que expulsara de la cancha a un jugador por tiempo determinado? Por ahora, es un tema que ni se trató según la última reunión de la IFAB. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, había declarado respecto a esta propuesta: “Ese es un tema que para nosotros no existe. De ninguna manera. Seamos claros: es una tarjeta roja a la idea de la tarjeta azul. No se utilizarán tarjetas azules en el nivel de élite”.

Respecto a este tema, desde la IFAB informaron que “se mejoraron las directrices actuales sobre despidos temporales en el fútbol base y juvenil. Cualquier posible aplicación más amplia solo se considerará una vez que se haya revisado el impacto de estos cambios”.

Y también se enumeró cuáles serán los próximos ensayos confirmados para las categorías juveniles: “Se aprobaron protocolos detallados para tres pruebas en competiciones nacionales por debajo de los dos niveles superiores destinados a mejorar el comportamiento de los participantes, a saber: 1) Sólo el capitán de un equipo puede acercarse al árbitro en determinadas situaciones; 2) La introducción de períodos de reflexión para permitir que el árbitro solicite a los equipos que vayan a su propia área de penalti; y 3) Aumentar a ocho segundos el tiempo límite de posesión del balón por parte de los porteros, de lo contrario la posesión revertirá al equipo contrario.

LOS CAMBIOS Y ACLARACIONES EN LA REGLAMENTACIÓN :

La IFAB sostuvo la regla "anti-Dibu" para los arqueros, que no podrán distraer al ejecutor en un penal (REUTERS/Carl Recine)

Regla 3: Gol marcado con una persona no autorizada en el terreno de juego. Se aclara que el árbitro tomará medidas contra una persona no autorizada que se halle en el terreno de juego cuando se marque un gol únicamente si dicha persona ha interferido en el juego; es decir, la Regla no exige que el árbitro señale infracción por entrar en el campo si la intrusión no tiene consecuencias en la jugada.

Regla 6: A partir de ahora, se permite que el árbitro asistente de reserva ayude al árbitro principal de la misma forma que el resto del equipo arbitral en el terreno de juego. Cada vez se usan más árbitros asistentes de reserva, de manera que lo lógico es que estos puedan ayudar al árbitro principal de la misma forma que los demás miembros del equipo arbitral en el terreno de juego.

Regla 7: Recuperación del tiempo perdido. A partir de ahora, las celebraciones de goles se convertirán en un punto independiente para dejar claro que suelen suponer una pérdida de tiempo importante, por la que el árbitro debe prolongar cada periodo de juego.

Regla 10: La tanda de penales. Se aclara que las advertencias y amonestaciones impuestas a los miembros del cuerpo técnico y a los jugadores no se tienen en consideración durante la tanda de penales.

Regla 11: Se aclaran las directrices para diferenciar entre “juego voluntario” y “desvíos”. Se expresan los criterios que se seguirán para distinguir entre “juego voluntario” y “desvíos”, y parte de la asunción de que un jugador en claro fuera de juego no pasa a estar en posición reglamentaria automáticamente siempre que el rival se desplaza y toca el balón.

Regla 12: Faltas y conducta incorrecta. Se aclara que, si el árbitro señala tiro penal por una infracción que cometa un jugador del equipo defensor en la disputa del balón (salvo que agarre, arrastre o empuje al adversario y no tenga posibilidad de jugar el balón), sancionará a dicho jugador con la misma amonestación que si pretendiera jugar el balón; es decir, si con la infracción el jugador detuviera un ataque prometedor o interfiera en él: no se le amonestaría (no se mostraría tarjeta amarilla); si evitara un gol o una ocasión manifiesta de gol: se le amonestaría (se mostraría tarjeta amarilla). Y se aclara que no se podrá sancionar al primer entrenador presente en el área técnica por una infracción cometida por un jugador que no se pueda identificar.

Regla 14: El penal. Se aclara que, con su conducta, el guardameta no faltará el respeto al espíritu del fútbol ni al adversario, por ejemplo distrayendo de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro.

Protocolo del VAR: Se confirma que para emplear el sistema de VAR simplificado no es necesario contar con un técnico de repeticiones.