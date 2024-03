Inédito: el árbitro terminó el partido cuando Real Madrid anotaba el gol del triunfo y desató un escándalo

El fútbol español cobijó en esta fecha una de las escenas más insólitas de los últimos tiempos en el vibrante partido entre Real Madrid y Valencia en Mestalla que tuvo todos los condimentos. El dueño de casa ganaba 2-0, pero el Merengue llegó al empate por un doblete de un Vinicius Jr. que vivió una jornada especial en ese estadio. Sin embargo, todos los focos se ubicaron sobre lo hecho por el árbitro Jesús Gil Manzano, quien pitó el final segundos antes de que Jude Bellingham anotara el 3-2.

El reloj indicaba los 98 minutos y 40 segundos cuando el juez se llevó el silbato a su boca. En ese preciso instante, Brahim Diaz estaba sacando un centro al área desde el sector derecho luego de haber recuperado la pelota tras un despeje del elenco Che tras un córner del Madrid. Mientras el ruido del silbato se oía en el césped, la pelota volaba en el aire rumbo a la cabeza del inglés, quien finalmente la impactó y la hizo entrar al arco que defendía Giorgi Mamardashvili.

El árbitro Jesús Gil Manzano muestra la tarjeta roja (Foto: Reuters/Pablo Morano)

Gil Manzano no dio espacio a las dudas sobre su decisión: el partido había terminado. Pero nada detuvo el escándalo, en una situación por demás polémica. El escándalo en torno a la figura de la máxima autoridad del juego tuvo a varios futbolistas del Real Madrid reclamando con furia, pero el que se llevó la tarjeta roja fue el propio Bellingham.

Según replicó el diario español AS, el inglés se ganó la roja luego de decir: “It’s a fucking goal, the ball is in the air. What the fuck is that?” (Es un puto gol, la pelota está en el aire ¿qué es esto?”).

“Es vergonzoso”, tuiteó desde el vestuario el francés Aurélien Tchouaméni minutos después de lo ocurrido. El entreandor Carlo Ancelotti se refirió a este suceso apenas acudió a la conferencia de prensa: “Es algo inédito porque después del rechace teníamos la posesión del balón y debía pararlo si el Valencia tenía la posesión. No hay nada más que añadir, nunca me ha pasado. Bellingham le ha dicho ‘fucking gol’, pero no era un insulto. Ha sido algo inédito, que nunca me ha pasado. Si él pita cuando el portero del Valencia rechaza el balón, bien, pero dejó continuar y teníamos la posesión. Creo que ha sido un error”.

El enojo de Aurélien Tchouaméni tras el final de Real Madrid-Valencia

Lo cierto es que el Valencia había iniciado pisando muy firme ante el puntero de la Liga de España. Hugo Duro y Roman Yaremchuk pusieron el 2-0 en apenas media hora de partido, pero apareció Vinicius Jr. en dos ocasiones para nivelar el marcador y colocar el 2-2 que sería definitivo. El brasileño realizó una serie de festejos provocativos, teniendo en cuenta la tensa relación que mantiene con el público che. En uno de sus dos tantos alzó el puño al cielo, recordando un festejo que hacía habitualmente el brasileño Socrates. Hay que recordar que Vini había denunciado racismo en esa cancha tiempo atrás.

El duelo correspondiente a la 27ª fecha del torneo español también tuvo un momento dramático a raíz de la preocupante lesión que sufrió el francés Mouctar Diakhaby a los 85 minutos cuando Tchouameni cayó sobre su pierna involuntariamente. Fue trasladado inmediatamente al hospital y todavía no se dio a conocer cuál es el parte médico, aunque fue de alto impacto la escena principalmente por la reacción de aquellos jugadores que estaban cerca del defensor cuando sucedió el hecho.

Hay que tener en cuenta que a once fechas del final el Merengue lidera el campeonato con 66 puntos, por encima del Girona (59 unidades), Barcelona (57) y Atlético Madrid (52). Este domingo habrá que ver si Girona (visita 14.30 a Mallorca), el Blaugrana (va a la casa del Athletic Bilbao desde las 17) y el Colchonero (recibe al Betis a las 12.15) pueden recortar la diferencia tras este empate del Madrid.