Impactante recibimiento, un fallido con el telón y la reacción del Kun Agüero: la salida de Independiente en el clásico ante Racing

Con un espectacular recibimiento para los jugadores, el público de Independiente armó una fiesta en la salida del equipo de Carlos Tevez al campo de juego del estadio Libertadores de América para el clásico de Avellaneda ante Racing y además de lanzar bengalas de humo rojo, bombas de estruendo y hacer flamear cientos de banderas, la hinchada exhibió dos telones gigantes que colgaron de las tribunas cabeceras.

Te puede interesar: Fuegos artificiales, show de luces y telón: multitudinario banderazo de los hinchas de Racing en la previa al clásico con Independiente

Una de las particularidades que no pasó inadvertida fue un error de los hinchas que desplegaron uno de los telones al revés. En la imagen de la televisión se pudo observar que el escudo de Independiente estaba dado vuelta. En las redes sociales no faltaron las cargadas de los rivales ante el inesperado descuido.

Entre los más de 40 mil espectadores del Rey de Copas se encontraba un ídolo del club que observó el encuentro con su pareja, Sofía Calzetti, cómodamente desde su palco. Sergio Kun Agüero alentó al Rojo desde la platea y, en medio de su idea por regresar al fútbol si es que sus estudios cardíacos le arrojan buenos resultados, no quiso perderse el clásico de Avellaneda ante Racing.

Te puede interesar: Racing vence a Independiente en una nueva edición del Clásico de Avellaneda

El ex futbolista del Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona, vestido con una remera blanca y una gorra, publicó al instante de comenzado el partido una foto desde su ubicación preferencial en el estadio Libertadores de América, donde saludó a todos los hinchas que le pidieron fotos y autógrafos.

Agüero se mostró muy cerca del club de sus amores en la previa y hasta se lo vio en un partido de fútbol entre amigos con la camiseta de Independiente. ¿Será un adelanto de lo que podremos llegar a ver en un futuro cercano?

Te puede interesar: Carlos Tevez le respondió al Kun Agüero y le abrió las puertas de Independiente: “¿Quién no quisiera tenerlo al menos 10 minutos?”

En su último stream en su canal de Twitch, el ídolo del Manchester City dejó la puerta abierta a la posibilidad de regresar al alto rendimiento y defender la camiseta de su amado Independiente, donde sería dirigido por su ex compañero en los Ciudadanos y en la selección argentina, Carlos Tevez. “Sí, estoy entrenando. Ojo, se vienen cositas. Estoy entrenando para un equipo, así que me tengo que poner fino. Tengo que ir bajando de peso. Ya bajé dos kilitos, pero tengo que seguir bajando de a poco. Creo que mañana voy a bajar un poco más porque me estoy viendo la panza… Tengo un poquito de cerveza, pero nada”, comenzó su relato el campeón de América con la Albiceleste.

La consulta de un espectador sobre qué pasaría en caso de ser llamado por Carlos Tevez dio un inesperado giro en la transmisión. “Y si me llama Carlitos qué querés que haga... Tengo que hablar con el cardiólogo. Jugar 20 minutos. ¿Le mandamos un mensaje al cardiólogo a ver qué dice?”, explicó el Kun, quien a los pocos instantes procedió a enviarle un audio a su cardiólogo, el doctor Roberto Peidro.

“¿Qué hacés papá? ¿cómo estás, todo bien? Bueno, hoy entrené para el equipo. Estoy acá en el stream y la gente me está preguntando ‘¿Y si te llama el Apache?’. Y bueno, yo les digo que tengo que llamar a mi cardiologo. ¿Cómo estoy para 20 minutitos? No sé si 20, pero 10 al menos. 20 es mucho. imaginate que me lesioné pateando al arco solo, imaginate con dos centrales. En un quiebre de cintura me rompo todo. Pero mientras el corazón funcione yo creo que estamos bien. No pasó más nada. ¿Vos cómo lo ves? ¿Hacemos un test, hacemos algo? ¿Qué opinás vos, qué le puedo comentar a la gente?”, consultó.

El Kun Agüero presente en el clásico de Avellaneda en cancha de Independiente

A los pocos minutos, Agüero expuso ante sus seguidores el mensaje que recibió, el cual catalogó como “bastante interesante”. Tras revisarlo, el ex goleador del Atlético de Madrid decidió poner el audio al aire: “¿Qué haces Sergio? Escuchame, por cómo estás y cómo viene la mano hasta ahora no vas a tener problema de jugar ese tiempo. Lógicamente vamos a tener que hacer los estudios, que ya corresponde. Y hacerte correr como si fuera el partido. Es cierto que cuando tenes los dos centrales vas a tener que hacer algún amague y tenes que estar bien preparadito. Yo te diría que preparate, que tenés una esperanza . Decile que yo te dije que andabas muy bien y que te tenés que poner bien físicamente para estar unos minutos ahí. Yo lo veo bien, estás haciendo todo y no tuviste nada. Vamos a controlarte un poquito más. Yo no sé si aguantarías todo el partido, pero hacer unos minutos, si te vienen bien, estaría bárbaro, estaría bien. Eso después lo conversamos, pero esa es la idea que tengo. Hay que hacerte los estudios, ponerte a entrenar y de acá a 15, 20, 30 días hacer la prueba de ejercicio como esto que te digo y vemos. La esperanza está. En resumen, es posible. La verdad es que andas muy bien. Hay que ver cómo responde el físico y todo”, soltó el especialista.