Carlos Tevez le respondió al Kun Agüero y le abrió las puertas de Independiente: “¿Quién no quisiera tenerlo al menos 10 minutos?”

Fue apenas un disparador en su transmisión de stream que se transformó en una bola de nieve. Sergio Agüero contó que está entrenando cada vez más fuerte y un seguidor le planteó si le gustaría estar en el Independiente de Carlos Tevez. El tema creció: su cardiólogo, a través de un audio, dio datos positivos de su salud y rápidamente se instaló la posibilidad. ¿El Kun puede hacer un regreso a dos años de su retiro para jugar en el Rojo?

Te puede interesar: Gabriel Milito habló sobre los rumores vinculados a su salud y se sinceró sobre la chance de ser presidente de Independiente

A 48 horas del clásico contra Racing por la Copa de la Liga, el Apache recibió la consulta sobre estas frases de su ex compañero en Manchester City y la selección argentina. “¿Quién no quiere tener al Kun? ¿no? Primero yo como compañero, y ahora como entrenador. Bienvenido si puede, aunque sea diez minutos o quince minutos, lo tendremos. Le vamos a tener que pedir la 10 a Toloza para dársela al Kun. Pero obvio que sí, cómo no voy a llamarlo para que esté con nosotros. Sería buenísimo: Ávalos-Agüero. Armaríamos así, cerrando los ojos”, afirmó el actual DT de Independiente, que semanas atrás tuvo casualmente la visita de Agüero a un entrenamiento.

El Apache tuvo que referirse a las declaraciones de otro referente del club como Gaby Milito, quien elogió el trabajo que está haciendo en Avallenda: “Agradecerle a Gaby porque uno no es de la casa y que un ídolo como él me respalde, le guste el equipo y pueda venir a la cancha a verlo, a mí me hace muy feliz. Quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Agradecerle a Gaby porque es un gran entrenador, gran persona y para nosotros que vivimos de ser entrenadores sabemos que es difícil que un colega te elogie. Para mí es doblemente gratificante porque Gaby es un gran entrenador, aprendo mucho de él. Que me respalde siendo ídolo de Independiente es muy importante”.

Te puede interesar: Imperdible stream del Kun Agüero y su hijo Benja: del emotivo detalle en el regalo del “babu” Maradona al desliz sobre Nicki Nicole

“Lo de Gaby uno está agradecido, no tiene palabras para agradecer. Que él venga a los partidos, que vea a Independiente, que le guste. Siendo entrenador que te guste otro equipo no por ser hincha sino por cómo juega. Lo que todos los entrenadores decimos: tu equipo juega como uno es como persona. Uno trata de transmitir eso y a veces es bueno, a veces no tan bueno. Pero siempre agradecido a Gaby porque sus palabras sabemos lo que significan en el Mundo Independiente. Es muy valioso”, agregó, en relación a las palabras de Milito quien no sólo elogió el rendimiento del equipo sino que afirmó que juegan “con el corazón en la mano” tal cual lo hacía Tevez en su carrera.

Ya enfocado en el clásico contra Racing de próximo sábado (desde las 17), Tevez aclaró que esperará la evolución del Saltita González para definir el once titular: “El equipo en la cabeza lo tengo. Vamos a esperar a Lucas (González) hasta último momento porque creo que es importante par el equipo. Esperaremos hasta último momento para ver cómo se siente y tomaremos una decisión”.

Te puede interesar: La metamorfosis de Santi Sosa, la figura que le resolvió los problemas defensivos a Racing y atesora bajo llave una camiseta de Messi

El DT insistió con que “no hay cosa más linda que jugar un clásico” y aseguró que no debe motivar a sus jugadores: “Si tengo que hablarles de motivación, estamos equivocando el camino. Es un clásico, ya está la motivación desde el día lunes. Hay que empezar a medir eso, bajarlo, saber no jugar el partido antes. Eso sí lo trabajamos, pero no el tema de la motivación porque es algo que le sale solo al jugador de fútbol”.

“Los clásico se ganan por detalles. Se gana mucho en cómo viene jugando el equipo también, sabiendo cuándo tiene que presionar, cuándo no. Son detalles”, analizó.

Tevez decidió bajar a Reserva (perdieron 1-0 ante Huracán) a varios juveniles que entrenan habitualmente con el primer equipo como Mateo Morro, Fernando Da Rosa, Javier Ruiz, Tomás Parmo o el Chila Márquez, quien volvió a sumar minutos tras una nueva lesión ligamentaria.

Sin embargo, el foco en este tema quedó emparentado a un tirón de orejas: “Ayer fui a la cancha, tuve que hablar un poco con ellos porque algunas actitudes no me gustaron. No es lo que nosotros queremos transmitiste. Más cuando ellos bajan a hacer fútbol, tienen que dar siempre el ejemplo porque por algo están en primera. Estuve hablando mucho con los chicos hoy a la mañana porque hubo muchas actitudes que no me gustaron y me parece que no es el mensaje que nosotros damos como cuerpo técnico para la primera. Lo hablé directamente con los chicos, eso me hizo mucho ruido anoche. Es algo que no me gustó. Pero bajan también para ganar un poco de fútbol y después ganar un puesto en primera. Fuimos a ver a la Reserva y quedamos con esa sensación de que todavía les falta ese tiempo de maduración a los chicos que hoy están trabajando con nosotros. Si en Reserva todavía no hacen la diferencia, en primera tenemos que llevarlos de a poco. Es el mensaje”,