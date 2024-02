7 frases de Demichelis tras el empate de River ante Banfield: su respuesta a los rumores de pelea con Barco, cómo le jugará a Boca y ¿llegará Borja?

Micho, de 43 años, lució su habitual saco con el escudo del club

River Plate rescató un empate sobre el final ante Banfield cuando debió haber ganado, aunque la excelente actuación de Marcelo Barovero le impidió sumar tres puntos en el Monumental. Sin el peso de Miguel Borja -lesionado- en el área, Martín Demichelis probó con cinco volantes y Facundo Colidio como ariete, pensando alternativas para el Superclásico del próximo domingo, pero al equipo le costó encontrar fluidez en el primer tiempo. Con el empate, quedó segundo en la Zona A de la Copa de la Liga, un punto por debajo del líder Independiente.

“Hicimos un gran primer tiempo con Vélez -terminó ganando 5-0-, pero no quería decir que iba a ser todo fácil. Tenemos buenos momentos y otros por corregir. Quiero destacar el esfuerzo del plantel que siguió creyendo y buscando el empate”, resaltó el orientador, comparando con la mejor actuación de su escuadra en 2024.

Si bien a la Banda le costó un poco más la elaboración ante el plantel del Taladro, el arquero del conjunto de Falcioni impidió que las llegadas se convirtieran en goles. “Le envío mis saludos a Barovero, que fue la gran figura y cumple 40 años. Me enorgullece el reconocimiento que le dio la gente de River, al igual que Ubaldo Fillol cuando vino vino con la camiseta de Vélez y fue reconocido por los hinchas”, evocó Micho, que ya puso la lupa en el choque ante Boca en La Bombonera.

“Repasaremos lo hecho en este partido, pero imagino a un River protagonista contra Boca. El domingo tenemos un rival al que le queremos jugar y le queremos ganar jugando bien. Todo lo demás que respecte a la organización no depende de nosotros”, subrayó.

OTRAS DECLARACIONES DE DEMICHELIS

Su respuesta a los rumores de pelea con Esequiel Barco en Tucumán por el affaire penales

“El día que me quiera pelear con un jugador, antes de hacerlo me levanto y me voy a mi casa. Puedo tener un montón de errores como entrenador, pero antes de eso me voy a mi casa. Con lo que ustedes dicen... Pierden el tiempo”.

El ingreso clave de Pablo Solari

“Tanto Pablo como los que entraron, entraron muy bien en el partido. Uno hace los cambios para mejorar o sostener el nivel del equipo. Solari puede jugar por adentro o por afuera, nos da las dos variantes. Hablar con el diario del lunes es fácil. Pero estamos muy contrentos de que se haya reintegrado”.

Las alternativas en el mediocampo: ¿cuál es el doble 5 ideal?

“A último momento, decidimos que Villagra no jugara. En la semana probamos con Villagra-Fonseca, Villagra-Aliendro y Fonseca-Aliendro. De esas tres opciones, Aliendro es el que más se deprende y aporta en ataque. Hoy no salió”.

¿Llega Miguel Borja -con un leve desgarro- al clásico ante Boca?

“Tenemos una semana larga para preparar bien el partido que todos queremos jugar, y dentro de esa semana intentaremos recuperar a Miguel. Somos muy optimistas, creemos que puede llegar. Veremos jueves o viernes de la semana que viene en qué condiciones estamos para armar el 11 para jugar contra Boca”.

* Las principales alternativas del cotejo disputado en el Monumental