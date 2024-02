Los mejores memes de los penales errados por Esequiel Barco tras desobedecer a Demichelis en el empate de River en Tucumán

River Plate sostuvo el invicto en Tucumán: igualó 0-0 ante Atlético y permanece como líder de la Zona A de la Copa de la Liga. Sin embargo, el partido quedó marcado por una jugada que pudo cambiar su rumbo. Ocurrió en el primer tiempo, cuando Néstor Breitenbruch le cometió falta a Nacho Fernández y Nazareno Arasa sancionó penal. Allí, Esequiel Barco y Miguel Borja se disputaron la ejecución. A pesar del fastidio del colombiano, se hizo cargo el ex Independiente, pero atajó José Devecchi.

La novela siguió. Porque ante la invasión del futbolista que rechazó el rebote de la atajada, el juez hizo repetir el disparo. Al Millonario le creció otra oportunidad. Martín Demichelis dio la orden para que pateara el delantero, pero Barco la desoyó. Volvió a shotear y su intento voló por encima del travesaño.

Inmediatamente, el DT mandó a calentar a Franco Mastantuono. Y reemplazó al insubordinado en el entretiempo, donde, según las palabras de Micho, se mostró arrepentido por su actitud. “Consideré que no estaba emocionalmente al 100% en el entretiempo como para que siguiera jugando. Es un gran chico, a veces las emociones de los jugadores... Venimos ganando y quiere participar porque todavía no había convertido en esta temporada. Ya pidió disculpas porque no es egocéntrico”, explicó el ex Bayern Múnich. El fantasista castigado, por su parte, terminó viendo el complemento sentado en el banco de suplentes junto a sus compañeros.

* Los remates fallidos de Barco

Franco Armani fue otro que buscó que el escándalo se tratara fronteras adentro del vestuario. “Son cosas del partido, ya está, hay que dejarlo de lado, mirar para adelante. Cualquiera puede errar un penal, hay que seguir trabajando y mejorando”, resaltó el capitán. No era el momento para decirle algo. Se hablará después. Hay que apoyarlo, es muy importante para nosotros”, intentó darle un cierre al tema.

Pero en las redes sociales siguió. Y se convirtió en memes, con opiniones y burlas, la mayoría enfocada en el mediocampista ofensivo con pasado en la Major League Soccer. Las bromas estuvieron relacionadas a la pegada fallida del futbolista (que en Independiente, por caso, había marcado el penal que le dio la última Copa Sudamericana) y a las hipótesis de lo que pudo haber ocurrido en los 15 minutos de entretiempo.

Por lo pronto, la Banda tendrá la posibilidad rápida de dar vuelta la página: el domingo recibirá a Banfield en el Monumental y el 25 visitará a Boca Juniors en la fecha de los clásicos.

LOS MEJORES MEMES DE LA NOVELA DE LOS PENALES DE BARCO

Barco pateando los penales en River. pic.twitter.com/JZxWNMreMa — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) February 15, 2024

Demichelis a Barco en el vestuario.pic.twitter.com/FSxfWpAvAI — Ramonista (@Ramonista_) February 15, 2024