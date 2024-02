La increíble imagen que usó el VAR para anular el penal que le sancionaron a Boca Juniors contra Defensa y Justicia

En su primer partido del año en la Bombonera, Boca Juniors no pudo superar a Defensa y Justicia y empató sin goles por la fecha 4 de la Copa de la Liga. El equipo que dirige Diego Martínez contó con varias ocasiones para abrir el marcador, pero no estuvo preciso en la definición y sumó su tercera igualdad en lo que va del torneo, en el que logró un triunfo.

El 0-0 tuvo una jugada que fue la más comentada del partido y se produjo en los últimos minutos de la primera etapa. El reloj marcaba el minuto 43 cuando el lateral Alexis Soto se metió dentro del área tras una combinación con Uvita Fernández. Antes de tener contacto con la pelota, el defensor evidenció un contacto de Lucas Blondell y se dejó caer. Casi al instante, el árbitro Jorge Baliño sancionó la falta y marcó el círculo. Penal para el Halcón.

Acto seguido, varios futbolistas del Xeneize, entre ellos Luis Advíncula y el capitán Sergio Romero se acercaron al juez para reclamarle que no había sido infracción la del lateral por la derecha de los locales contra el ex futbolista de Racing Club. En un momento, el reclamo se disipó y Uvita Fernández tomó el balón y lo colocó para ejecutar el penal.

Cuando parecía todo dispuesto, es más, ya había desaparecido de la transmisión oficial el cartel de “VAR: Chequeo penal”, lo que dio a entender que desde el video arbitraje habían validado la decisión de campo del réferi, el hombre a cargo del VAR (Pablo Dóvalo) llamó a Baliño y lo invitó a revisar la acción en el monitor que estaba ubicado en el medio de la zona de banco de suplentes en el estadio.

Luego de unos 30 segundos de ver la jugada desde varios ángulos, el árbitro salió del lugar e hizo un gesto con sus brazos como que no había pasado nada y volvió atrás con lo que vio en el campo de juego de Boca. Más allá de la decisión final, una declaración al final del encuentro en la Bombonera llamó la atención. Soto, protagonista central del penal que fue sancionado y luego se anuló por el VAR, confirmó que el propio Baliño fue quien le dijo las razones de por qué finalmente fue llamado para ver la acción en la TV.

Alexis Soto fue protagonista de la jugada polémica del partido entre Boca Juniors y Defensa y Justicia (Foto Baires)

“Fue un claro penal. Lo habían confirmado. Pero después me dijo Baliño que lo fueron a revisar porque vieron el guiño que le hice jodiendo a Uvita Fernández. Por eso nos sacaron el penal. Imaginate que no me voy a regalar haciendo un guiño de ojo cuando sé que en la Bombonera hay miles de cámaras captando todo”, contó el lateral de Defensa y Justicia.

¿Por qué el “guiño”? En las redes sociales se hizo viral el video de la jugada del penal y la escena en la transmisión de ESPN Premium en la que se puede ver como el defensor zurdo le hace dicho gesto a un compañero (habría sido a Uvita Fernández) en complicidad porque no recibió falta dentro del área.

“Desde mi perspectiva no tuve dudas, era penal. En la cancha me pareció una imprudencia de Blondel sobre el pie de Soto. Después, con las imágenes del VAR, veo que no fue así y que el jugador chocó con su propia pierna”, analizó Baliño tras ser consultado sobre uno de los momentos más importantes de la tarde-noche en La Boca. No hubo comentarios sobre el famoso guiño de Soto que habría propinado el llamado final de Dovalo y su equipo en Ezeiza.