La feroz autocrítica del DT de Girona después de perder 4-0 ante Real Madrid y bajarse de la lucha por el título: “Hice sufrir a mis jugadores”

Girona estuvo frente a la oportunidad de su historia. Una victoria contra Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu lo hubiese transformado en el nuevo líder de La Liga de España, desplazando a su rival de esa ubicación de privilegio, pero nunca hubo equivalencias en el campo de juego. La contundencia del Merengue fue demasiado ante la revelación del campeonato, que se llevó un doloroso 0-4 y empezó a despedirse de una pelea demasiado ambiciosa para su corta vida en la Primera División.

Vale destacar, el elenco derrotado venía de caer 0-3, cuando se enfrentaron en la octava fecha, y todo apuntaba a que este compromiso iba a ser crucial para el futuro del certamen. Y vaya que lo fue, porque la Casa Blanca extendió su ventaja a cinco puntos y desfila ante sus rivales. El entrenador visitante, Míchel, no se hizo el distraído por lo sucedido hasta el punto de lanzar una dura reflexión: “Quizá hoy hice sufrir a mis jugadores más de la cuenta. Me sirve a nivel personal. Podría haber planteado un partido para salir airoso con un 1-0, bloque bajo, pero no era el momento. Y me han pintado la cara. Es así. Veníamos al todo o nada. Nos han recordado que no es nuestra pelea”.

En este sentido, profundizó en sus declaraciones, dentro de las cuales bajó a su plantel de la pelea por la consagración: “No hay mejor manera de seguir que trabajar en nuestra Liga. No somos el cuarto candidato. Nuestra Liga es Athletic, Real, Betis, Valencia... A trabajar para estar por Europa”. Hoy, ocupa el segundo lugar con 56 puntos y posee 9 unidades de distancia contra Athletic Club de Bilbao, primero que se quedaría afuera de la próxima Champions League (juega el lunes contra el colista, Almería).

El entrenador del Girona, Michel, durante una rueda de prensa (EFE/David Borrat)

El director técnico de 48 años, que llegó al club en julio de 2021 y posee contrato hasta 2026, analizó el encuentro: “No hemos estado al nivel. Intentamos jugar de tú a tú, pero con el Madrid a su máximo nivel no llegamos. Nada que reprochar al equipo. No estamos a ese nivel. Nos sirve para mejorar. La temporada es increíble. Esta no es nuestra Liga. Nos falta un paso o dos. Nunca sentí que pudimos ganar. Pero seguimos en un sueño”.

“Su nivel es altísimo. Su distancia es muy grande. Es muy potente. Es difícil que se le escapen puntos y no sean campeones”, elogió al plantel de Carlo Ancelotti. Real Madrid solo perdió una de 24 presentaciones (1-3 vs. Atlético de Madrid, sexta fecha), es el conjunto más goleador (igualado con Girona en 52 goles), el menos vencido en la liga y acumula 61 puntos. Tiene 5 unidades de margen con su escolta, 11 con Barcelona y 13 con su clásico rival, estos dos últimos con un partido menos.

En este sentido, Míchel realizó una feroz autocrítica: “Hay que tener humildad para saber dónde estamos. El objetivo era competir al Madrid, pero no nos ha dado. La posición en la que estamos es privilegiada. Crecemos más allá de este resultado. No hay nada que objetar. Solo cuatro o cinco equipos en el mundo pueden competir con un Madrid a ese nivel. Expuse mucho a los jugadores, porque la situación nos lo permitía”.

El dueño de casa abrió la cuenta a los seis minutos gracias a un golazo de Vinicius Jr. y, a partir de ahí, se acabó el compromiso. Jude Bellingham por duplicado y Rodrygo sentenciaron el trámite ante un Girona que finalizó las acciones sin remates francos al arco defendido por Andriy Lunin. El resultado pudo ser más abultado, pero Joselu falló un penal en el cierre.