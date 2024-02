Argentinos y Godoy Cruz van por el liderazgo de sus zonas en la Copa de la Liga: la agenda del sábado

Los partidos de este sábado en la Copa de la Liga

La Copa de la Liga sigue su curso este sábado con múltiples propuestas en la continuidad de la cuarta fecha. Más allá de que los flashes están en el estreno de Boca Juniors en La Bombonera ante Defensa y Justicia, también habrá tres compromisos: Argentinos Juniors recibe a Banfield, Godoy Cruz visita a Belgrano y Central Córdoba se mide a Sarmiento en Santiago del Estero.

ARGENTINOS JUNIORS VS. BANFIELD

Argentinos Juniors se enfrenta a Banfield

Argentinos Juniors enfrenta a Banfield en el Estadio Diego Armando Maradona por el único encuentro de este sábado correspondiente a la Zona A de la Copa de la Liga. Desde las 17 con arbitraje de Fernando Rapallini y transmisión de TNT Sports.

Los dirigidos por Pablo Guede permanecen invictos en lo que va del campeonato con un triunfo a Riestra en La Paternal y dos empates ante River Plate y Atlético Tucumán en condición de visitante. Tienen la gran oportunidad de escalar posiciones para cerrar la jornada en puestos de clasificación a los cuartos de final.

Por otro lado, el Taladro tuvo un mal comienzo sin victorias en los primeros tres partidos. Sus derrotas ante Huracán e Instituto en el Sur distaron de la igualdad contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito y necesita sumar puntos porque está último en la zona junto a Riestra y Vélez, mientras que tampoco puede relajarse en los promedios.

Probables formaciones:

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Fernando Meza, Jonathan Galván, Tobias Palacio, Sebastián Prieto; Gastón Verón, Franco Moyano, Alan Lescano; Nicolás Oroz, Maximiliano Romero y Leonardo Heredia. DT: Pablo Guede.

Banfield: Marcelo Barovero; Ezequiel Bonifacio, Alejandro Maciel, Luciano Recalde y Emanuel Insúa; Yvo Calleros, Juan Pablo Álvarez, Ezequiel Cañete, Ignacio Rodríguez y Gerónimo Rivera; Milton Giménez. DT: Julio César Falcioni.

Árbitro: Fernando Rapallini

Hora: 17

Estadio: Diego Armando Maradona

TV: TNT Sports

BELGRANO VS. GODOY CRUZ

Belgrano necesita sumar ante Godoy Cruz

Choque de opuestos en la Copa de la Liga. Godoy Cruz afrontará una visita de riesgo al Gigante de Alberdi con el objetivo de seguir en la cima de la Zona B ante Belgrano, que llega muy golpeado al reencuentro con su público. Desde las 21:30 con arbitraje de Darío Herrera y transmisión de TNT Sports.

El Tomba es uno de los dos equipos (el otro es Newell’s) que acumula puntaje perfecto en lo que va del certamen doméstico por sendas victorias a Defensa y Justicia, Central Córdoba y Lanús. Sin embargo, los dirigidos por Daniel Oldrá no tendrán a su figura, Hernán López Muñoz, por una lesión que lo obligará a estar 10 días al margen de los entrenamientos con el grupo aproximadamente.

Por otro lado, el Pirata está hundiendo su barco debido a que aún no ganó de manera oficial en 2024. Su inesperada derrota contra Mitre de Santiago del Estero, equipo de la Primera B Nacional, lo dejó afuera de la Copa Argentina en los 32avos de final y su floja actualidad se complementa con los resultados del certamen doméstico: 0-1 vs. Estudiantes en La Plata; 1-1 vs. San Lorenzo en Córdoba; 0-1 vs. Newell’s en Rosario.

Probables formaciones:

Belgrano: Nahuel Losada; Francisco Facello, Alejandro Rébola, Nicolás Meriano, Rafael Delgado; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Facundo Quignón, Mariano Miño; Pablo Chavarría, Lucas Passerini. DT: Guillermo Farré.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Juan Andrada, Roberto Fernández; Tomás Badaloni, Tomás Conechny, Salomón Rodríguez, Juan Bautista Cejas. DT: Daniel Oldrá.

Árbitro: Darío Herrera

Hora: 21:30

Estadio: Gigante de Alberdi

TV: TNT Sports

CENTRAL CÓRDOBA VS. SARMIENTO

Central Córdoba se mide a Sarmiento

Duelo de equipos necesitados en Santiago del Estero. Central Córdoba necesita salir del último lugar ante Sarmiento en el Estadio Alfredo Terrera. Desde las 21:30 con Nazareno Arasa como árbitro y la transmisión a cargo de ESPN Premium.

“Las segundas partes nunca fueron buenas”. Así se podría definir hasta el momento el regreso de Abel Balbo al Ferroviario. Acumula tres derrotas consecutivas ante Newell’s, Godoy Cruz y Platense en su segundo ciclo en el club, no ha convertido goles y es el único conjunto de la máxima categoría que aún no sumó puntos.

Del otro lado, el Verde parecía tener asegurado su primer triunfo contra Defensa y Justicia en Junín, pero dejó escapar un 2-0 en cuestión de 15 minutos para perderlo 3-2. Continúa con dos puntos gracias a sendos empates contra Tigre y Boca Juniors. Está muy comprometido en los promedios, ya que solo está por encima del Matador y Riestra.

Probables formaciones:

Central Córdoba: Andrés Merhing; Sebastián Valdez, Dardo Miloc, Federico Andueza; Agustín Morales, Walter Montoya, Manuel García, Rodrigo Atencio, Juan Meli; Matías Godoy y Florian Monzón. DT: Abel Balbo

Sarmiento: Fernando Monetti; Jeremías Vallejos, Diego Calcaterra, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz; Joaquín Gho, José Mauri, Fernando Godoy, Sergio Quiroga; Lisandro López e Iván Morales. DT: Sergio Rondina

Árbitro: Nazareno Arasa

Hora: 21:30

Estadio: Alfredo Terrera

TV: ESPN Premium

Tabla de posiciones: