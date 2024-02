Carlos Tevez, desafiante ante las críticas contra un futbolista de Independiente: “Están ensañados y lo voy a seguir poniendo”

Independiente empató sin goles ante Huracán en el inicio de la Fecha 4 de la Copa de la Liga y se fue con un gusto amargo de Parque Patricios. Y es que el Rojo jugó con superioridad numérica casi todo el encuentro (al Globo le echaron a Lucas Souto a los 5 minutos del primer tiempo y Lucas Carrizo a los 36 del segundo), pero no pudo quebrar la valla defendida por Hernán Galíndez y dejó escapar dos puntos importantes. Tras la acción, Carlos Tevez respondió preguntas en conferencia y se mostró molesto por el tanteador y también por las críticas contra uno de sus dirigidos.

Cuando le mencionaron si al ecuatoriano Jhonny Quiñónez, titular anoche, le estaba costando mucho la adaptación al fútbol argentino, el Apache respondió: “Está bueno porque me van a criticar por él. Que me sigan criticando, porque no vamos a entrar en un tema de raza en este momento. Es algo que se ve y dicen ‘no puede jugar en Argentina’. Démosle tiempo. Yo cuando volví de jugar la final de la Champions no vine y la rompí de un día para el otro. Denle tiempo, tengamos paciencia. Entiendo al hincha de Independiente. Recién vamos cuatro partidos”.

La férrea defensa sobre el ex Aucas prosiguió: “¿Cómo podés decir si un jugador es un fenómeno o no en cuatro partidos? Decime qué jugador es un fenómeno en cuatro partidos en todos los equipos. ¿Qué compraron? Entonces estamos ensañados con Quiñonez. Y está bien, si me quieren pegar a mí por Quiñones, lo voy a seguir poniendo. Que me sigan criticando por Quiñones. No pasa nada. Yo sigo siendo el responsable”.

Carlos Tevez se retiró contrariado de la cancha de Huracán por el empate sin goles (Fotobaires)

Sumergido en el análisis del 0-0 frente a los de Facundo Sava, comentó: “Fue un partido muy accidentado. Tenemos que seguir mejorando y fallamos en la definición. Nos faltó la creatividad para llevarnos los tres puntos. Recién comienza esto y sé que nuestro equipo puede mejorar mucho más”. Y añadió: “Me voy caliente porque creo que es un partido que en el final se paga caro estos puntos perdidos”.

Respecto a la superioridad numérica que no supo aprovechar el Rojo, un Carlitos que se había mostrado muy fastidioso durante la última derrota contra Gimnasia La Plata en Avellaneda, precisó: “Cuando ellos se quedan con diez hablamos que lo busquemos por afuera. Y más cuando se quedaron con 9 teníamos que abrir la defensa. No tuvimos paciencia. Las situaciones las tuvimos y nos falta ese paso para poder convertir. Planteamos un partido donde ellos se quedaron con un hombre menos a los 5 minutos y tuvimos que cambiar la estrategia del partido. En el segundo tiempo pudimos convertir, pero no lo hicimos y se nos hizo cuesta arriba”.

Al mismo tiempo, buscó encontrarle algo positivo a la visita al estadio Tomás Adolfo Ducó: “Tuvimos cuatro o cinco situaciones de gol. Fue ineficacia de Independiente porque erramos mucho. Hay momentos en los que la rebeldía debe salir para poder ganar. Insisto que igual estamos por el buen camino”.

A Independiente se le vienen partidos importantes en el camino: el próximo martes 13 de febrero recibirá a Rosario Central en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini (21:30), el domingo 18/2 visitará a Instituto en Córdoba (desde las 17) y el sábado 24/2 actuará nuevamente de local en el clásico de Avellaneda frente a Racing (también a partir de las 17).