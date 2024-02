Un jornada icónica en la NBA: se inaugurará la estatua de Kobe Bryant en el estadio de los Lakers

Foto de archivo: El fallecido escolta de los Lakers Kobe Bryant (24) en un partido de la NBA Mandatory Credit: David Butler II-USA TODAY Sports/

8-02-24. Hoy es el día Kobe Bryant en Los Ángeles: esta noche, la franquicia angelina inaugurá la estatua dedicada a él en las afueras del estadio de los Lakers. ¿Cuál será la imagen del ícono de la NBA elegida para la posteridad? Las redes sociales ya especulan con al menos cuatro opciones de lo que será la escultura.

La fecha que se eligió para conmemorar la obra deportiva de Black Mamba tiene que ver con los números que usó y con el que usaba Gigi, su hija. Y coincide con un nuevo aniversario de la racha de nueve partidos seguidos en los que anotó al menos 40 puntos.

Será una noche muy emotiva para todos los fanáticos del básquet alrededor del mundo. Kobe y su hija fallecieron hace poco más de cuatro años, el 26 de enero del 2020, en aquel accidente de helicóptero en Calabasas, California. Fue uno de los impactos relacionados al deporte más grandes de la historia, por lo que significaba la Bryant en Estados Unidos y el mundo. Desde este viernes 9 de febrero, todos los aficionados podrán visitarla tras la presentación de hoy.

En este tiempo, la figura de Kobbe ha agigantado su leyenda con decenas de anécdotas sobre su mentalidad, profesionalismo y ética de trabajo, además de recordar sus hazañas en la cancha, como la que comenzó el 6 de febrero del 2003 y terminó el 23 de ese mes. Una ráfaga a lo Kobe.

Una posible estatua de Kobe

En aquella temporada, con 24 años, promedió 30 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 45% de campo. Esta noche tendrá un nuevo reconocimiento una leyenda que nos dejó demasiado temprano, a los 41 años, apenas cuatro años después de su retiro. Una ausencia que todavía nos duele. Y nos sigue emocionando.

Los datos de los nueve partidos que quedaron en la historia

- 46 puntos, 63% de campo y 6 rebotes ante los Knicks (6/2/2003)

- 42 puntos, 60% de campo, 5 as y 4 robos frente a Denver (11/2/2003)

- 51 puntos 53% de campo y 2 robos ante los Nuggets (12/2/2003)

- 44 puntos 6 web, 4 as y 4 robos contra San Antonio (14/2/2003)

- 40 puntos, 5 as y 4 reb vs New York (16/2/2003)

- 52 puntos, 50% de campo, 8 reb y 7 as frente a Houston (18/2/2003)

- 40 puntos, 51% campo y 6 reb a Utah (19/2/2003)

- 40 puntos, 7 rebotes y 5 robos frente a Portland (21/2/2003)

- 41 puntos, 5 rebotes y 3 robos frente a Seattle (23/2/2003)