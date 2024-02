Los secretos detrás de Franco Mastantuono, la nueva joya de River: por qué usa el dorsal 30, su particular tatuaje y un pasado como youtuber

Mastantuono catalogó a Lionel Messi como su máximo ídolo

River Plate arrancó con el pie derecho su camino en la Copa Argentina con una contundente victoria 3-0 sobre Excursionistas gracias a los goles de Miguel Borja, Franco Mastantuono y Agustín Ruberto. Lo llamativo del marcador es que aparecen dos nombres de futbolistas de las inferiores que están arrancando su paso por el primer plantel y quien se llevó todas las miradas en Santa Fe fue el volante al convertirse en el jugador más joven en la historia del Millonario en marcar en un duelo oficial.

Con el premio a la figura del encuentro, el mediocampista de 16 años charló sobre haber cumplido una de sus metas profesionales. “Tengo una alegría muy grande porque cumplí un sueño con la camiseta que amo que es la de River ya que me crié acá. Contento también por el equipo que viene haciendo un esfuerzo muy grande, una pretemporada muy difícil y capaz la gente piensa que arrancar así es fácil pero la verdad que estamos haciendo las cosas muy bien”, arrancó en charla con TyC Sports.

Cabe destacar que on 16 años, 5 meses y 24 días, es el futbolista más joven en anotar en la historia del club, rompiendo la marca de Javier Pedro Saviola, con 16 años, 10 meses y 7 días, cuando el Conejito le anotó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por el Torneo Apertura de 1998.

El jugador besó el escudo varias veces tras anotar su primer tanto oficial (Fotobaires)

Además, se mostró muy agradecido por la formación que el cuadro de Núñez le ofreció desde tan chico: “La verdad que desde que llegué a River en 2019 cada vez que hago un gol me beso el escudo porque la verdad que siento mucho amor por el club y fue el que me dio de comer cuando yo era chico, es una emoción muy grande. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza, me dieron hasta ganas de llorar porque es un sueño que se me hizo realidad”.

Franco mostró que en su tríceps izquierdo tiene tatuado tres números (18-12-22) en referencia al día que Argentina ganó su tercera Copa del Mundo ante Francia por penales y aprovechó para blanquear su especial admiración por un integrante de ese plantel. “Messi. Un ídolo que lo sigo mucho y cuando se logró el Mundial, más allá de todo Argentina, creo que todos lo festejamos mucho por él. Yo uso la 30 por él, lo tengo como un ídolo. Lo miro mucho, lo admiro y usar este número para mí es muy lindo”, añadió al respecto.

Puertas adentro en los entrenamientos del Millonario, apuntó a Nacho Fernández como su gran mentor ya que “es un referente y un jugador increíble que lo admiro mucho. Siempre intento aprender de él”. El periodista le hizo recordar su época como youtuber en el que se creó un canal llamado Fran YTB y le pidió al volante que se despida como si fuese uno de los videos que hacía cuando era pequeño. “Soy Franco Mastantuono y hoy hice mi primer gol en primera. Gracias a toda la gente que me apoya y sobre todo al club River Plate”, concluyó con una sonrisa.

El pasado como youtuber de Franco Mastantuono

En paralelo, Martín Demichelis otorgó una conferencia de prensa y tampoco dejó pasar lo que fue la actuación estelar de Mastantuono. “No sabía del récord. Lo dije hace días atrás, me llena de orgullo darle la posibilidad a los jóvenes a los chicos. Tuvo protagonismo en los partidos que pasaron y lo va a seguir teniendo. Ojalá sea el primero de muchos goles con la camiseta que él ama”, explicó el entrenador.