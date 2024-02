El polémico penal en el minuto 97 que le dio el triunfo a Riestra ante Comunicaciones por Copa Argentina

Nicolás Benegas anotó el único gol del partido

En un miércoles con tres partidos por los 32avos de la Copa Argentina, los flashes apuntaron al cruce de River Plate ante Excursionistas en Santa Fe sumado a Belgrano-Mitre, pero la polémica dio inicio en el primer turno del día en lo que fue la agónica clasificación de Deportivo Riestra por 1-0 ante Comunicaciones en el Estadio Alfredo Beranger.

El elenco de la Primera B Metropolitana, tercera categoría del fútbol argentino, cerró el partido con dos hombres menos por las expulsiones de Lucas Vallejos sumado a Edilson Giménez, y el esfuerzo de esa formación apuntaba a llegar a los penales con posibilidades de obtener el pasaje a los 16avos, pero ese sacrificio comenzó a derrumbarse en el séptimo minuto de los nueve adicionados por el árbitro, Joaquín Gil.

El Malevo mandó un lateral contra el área, la pelota quedó boyando cerca del área chica y, en plena disputa, el juez principal cobró penal por una supuesta falta de Emanuel Treppo a Gonzalo Bravo. En la disputa aérea hubo un roce propio del juego, pero insuficiente para justificar la caída del atacante, que giró antes de aterrizar en el césped. Inmediatamente, los futbolistas del Cartero arrinconaron a la autoridad en busca de explicaciones porque consideraron que no había existido infracción y comenzaron a ganar terreno ante el permanente retroceso de Gil en el campo de juego.

El entrenador de Comunicaciones, Arnaldo Sialle, abandonó su lugar en el banco de suplentes para encabezar las protestas bajo un tenso ambiente en el reducto donde, por lo general, Temperley hace de local. El freno de las acciones se extendió por siete minutos antes de la ejecución de la pena máxima convertida por Nicolás Benegas.

En medio de esa situación, el pitazo final de Joaquín Gil generó mayores enojos en el plantel que quedó eliminado de manera prematura en la competición. Algunos protagonistas se acercaron a él para realizar una serie de aplausos en tono irónico por su labor y el presidente del club, Ezequiel Segura, estalló en Radio La Red: “Indignado. No puede dirigir nunca más. Que se vuelva a San Pedro, que se compre una chacra con lo que le deben haber dado y se ponga a sembrar naranjas. No se puede cobrar este penal con gente honesta. Los dirigentes de la B Nacional me dijeron que era un sicario: vino y nos arruinó”. Más adelante, añadió en ESPN: “Intenté ir a hablar con el árbitro. Tiene vallado el vestuario por la Policía. Si estuviera limpio, me hace pasar al vestuario”.

Riestra anunció a Cristian Fabbiani como su nuevo DT

Esto no imposibilitó que Deportivo Riestra celebrara la victoria ante sus rivales y, minutos después del resultado final, las redes sociales de la institución hicieron oficial el alejamiento de su entrenador Matías Modolo: “Agradecemos a Matías Modolo por su trabajo, y por el histórico ascenso logrado. Grandísimo entrenador y mejor persona, no es un adiós, es un hasta luego”. A la par, presentaron a Cristian Fabbiani como su reemplazo.

El Blanquinegro se medirá en los 16avos de final de la Copa Argentina al ganador de Newell’s y Midland, que aún no tiene día y horario confirmado. En lo inmediato, el Ogro debutará este domingo desde las 17 contra River Plate como local en busca de lograr su primer triunfo en la Copa de la Liga. Por otro lado, Comunicaciones venció a Excursionistas en su debut por la B Metro e intentará seguir con puntaje perfecto este lunes a partir de las 21:05 como anfitrión de Sacachispas.