“Cavani haría goles en River”: la sentencia del Ogro Fabbiani antes de enfrentar al Millonario en su debut como técnico de Riestra

Este domingo, Cristian Fabbiani iniciará su segundo ciclo como entrenador de Deportivo Riestra desde las 17 en condición de local ante River Plate, en un encuentro muy particular por su pasado como futbolista en el Millonario, donde anotó tres goles y cuatro asistencias en 32 duelos repartidos entre 2009 y 2010.

Te puede interesar: Las cinco chances erradas por Edinson Cavani que le costaron a Boca el empate ante Sarmiento y la banca de su principal socio: “Todos erramos goles”

El reemplazante de Matías Modolo en el Malevo brindó una entrevista con ESPN sobre los desafíos de su tercera experiencia como DT tras sus anteriores pasos en Deportivo Merlo y Fénix, aunque también dejó una llamativa declaración sobre Edinson Cavani y la sequía goleadora que persigue en Boca Juniors: “Yo lo pongo a Cavani en River y haría goles”.

Más allá de la sentencia mencionada en esa frase, el Ogro profundizó en las razones ligadas a un sistema de juego que, en su óptica, aún no está aceitado en el elenco de Diego Martínez: “Lo que pasa es que Boca todavía no encontró... No soy quién para opinar, pero juegan diferente. Si vos lo ponés a Cavani así haría goles. Hoy, el 9 de River hace tiempo que hace goles. Yo creo que pasa por el juego más que nada, las situaciones se las crea, pero quién le va a discutir a Cavani. Es una locura”.

Te puede interesar: Con una gran asistencia de Éver Banega, Newell’s venció 1-0 a Belgrano y es el único líder de la Zona B de la Copa de la Liga

Por otro lado, Fabbiani reveló cuál será su receta para enfrentar al puntero de la Zona A en el Estadio Guillermo Laza por la cuarta fecha de la Copa de la Liga: “Yo lo voy a llevar al área que me sienta más cómoda. Taparle los pases entre líneas, que no agarren libremente la pelota Barco y Nacho atrás de mis volantes. Los voy a presionar arriba porque, de esa manera, los haré jugar incómodos. Si le regalo la pelota a River, se me va a hacer complicado con el pie que tienen. Los tengo que presionar para que estén cerca de Armani, cometan un error y aprovecharlo”. “Es el equipo que mejor juega en el fútbol argentino, lo demuestra partido a partido”, elogió.

* El objetivo de Fabbiani como DT

Te puede interesar: Cavani quedó fuera de los concentrados de Boca por lesión: el peculiar método que le ofrecieron para terminar con su mala racha

Además, contó su ambiciosa meta relacionada a la Banda como director técnico: “Estoy totalmente convencido de que la fama no me mareó. Es mi personalidad. Capaz me jugó en contra, porque nunca le hice daño a nadie. Solamente era mi manera de ser y, a veces, cuando uno es bueno, aprendí que tenés que ser un poco más malo porque te pasan un montón de situaciones que las aprendí y no las vuelvo a hacer. Hoy, tengo una familia hermosa, con mi mujer, mis hijos, mi mamá, mis hermanos. Estoy en un entorno cerrado. La vida no dura todo el tiempo como uno piensa. Entonces, hoy, con 40 años, mi objetivo es dirigir River”.

“Para dirigirlo le tengo que ganar, tengo que hacer un buen planteo. Estoy en Riestra, y si lo puedo pasar por arriba lo voy a hacer. Como futbolista quería jugar en River, y ahora mi meta es dirigirlo. Para eso, tengo que hacer todo bien. Hoy no podés especular con nada, porque las redes sociales son muy fuertes y tenés que ser ejemplo las 24 horas”, agregó.

Por último, fue consultado por la polémica en torno al penal cobrado para Riestra ante Comunicaciones, que le facilitó la clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina en el último partido de Modolo y enfocó en otra decisión arbitral que perjudicó al vencedor en el primer tiempo: “Estaba lejos (asistió a la tribuna), yo pensaba que fue penal porque Bravo es muy fácil de tirar... Todos nos quedamos con eso, pero el primer penal que no cobró fue tremendo y después capaz que quiso compensar con el penal que todos vieron que capaz no fue. A nosotros no nos sirvió ganar el partido de esa manera, pero se le pasó un penal que debería haberlo cobrado y no estaríamos hablando de esto”.

* Cómo le jugará al Millonario

Deportivo Riestra comparte el último lugar de la Zona A con Banfield y Vélez, los tres con un punto. Junto al Taladro, son los únicos que aún no han marcado goles e intentará alejarse de la pelea por el descenso con Cristian Fabbiani al mando. Su primera etapa en el Malevo cerró con 11 triunfos, 11 empates y 8 derrotas entre junio de 2022 y abril de 2023, cuando el elenco militaba en la Primera Nacional.