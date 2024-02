La mirada de Diego Martínez tras el primer triunfo oficial de Boca en 2024: la sociedad Benedetto-Merentiel, el refuerzo que destacó y la lesión de Cavani

Luego del triunfo de Boca Juniors 2-0 ante Tigre en Victoria, el entrenador del equipo Xeneize, Diego Martínez, analizó la labor de su equipo. Fue el primer triunfo oficial en su ciclo y el DT de 45 años contó sus sensaciones en la conferencia de prensa, tras un encuentro muy especial para él ya que dirigió al Matador y fue campeón en la Primera Nacional en 2021. Por eso recibió un reconocimiento por parte de la dirigencia antes del cotejo por la tercera fecha de la Copa de la Liga.

“Hicimos un buen partido. Volvimos a repetir cosas del último con Sarmiento. Sabíamos que íbamos a encontrar a un equipo difícil e iba a ser complicado tener el control. Creo que pudimos encontrar los espacios a partir de su sistema y no sufrimos en la fase defensiva. Fue un buen partido en líneas generales y nos vamos contentos”, comenzó en sus conceptos.

“Al rendimiento hay que acompañarlo con resultados. Creo que el equipo mereció ganar en los dos primeros partidos y nos tocó perder puntos. Fue una muestra de carácter para poder comenzar a sumar de a tres”, agregó.

En tanto que explicó por qué empleó el esquema 4-4-2 sobre el 4-3-1-2 que usó en gran parte de la pretemporada y en la primera fecha: “Nosotros tratamos de que puedan aparecer otras cosas más allá de ese número telefónico para ordenarnos y tener un marco. No nos atamos a un esquema, nos amoldamos a las características. Hemos cambiado algún dibujo por los buenos rendimientos. A partir de ese dibujo, intentamos ser protagonistas y tener el control. Creo que hoy y el otro día lo logramos”.

“Hay un montón de factores al momento de analizar el once que inicia. Alguna cuestión que podamos detectar del rival y otras más. Entraron cuatro futbolistas muy importantes por cuatro futbolistas muy importantes. Para nosotros es mágico que la competencia sea tan cercana”, destacó.

Sobre la vuelta al gol de Darío Benedetto, indicó que “estoy contento por él. Es un futbolista de jerarquía que se puso al servicio del equipo. Nos comentan que lo ven contento y bien. Es un parámetro que nos sirve como cuerpo técnico. Hizo un muy buen partido. Tiene para dar más a sus 30 y pico de años. Es un futbolista que quiere seguir aprendiendo. Para mí está buenísimo”.

“Fue muy buena su actuación. El descenso de Darío y la carrera de Miguel (Merentiel) podían ser una solución y muchas veces se dio al revés. Eso habla de la inteligencia de ambos. Estamos muy contentos por su voracidad, pero también por su colaboración con el equipo para recuperar la pelota”, apuntó sobre los delanteros que marcaron los tantos de la victoria.

Por otro lado, se refirió a Edinson Cavani, que no fue convocado por lesión, pero estuvo presente en el estadio viendo a sus compañeros: “Edi por suerte estaba bien. Nos dieron buenas noticias los estudios. Evaluaremos en los próximos días si puede estar disponible contra Defensa y Justicia”.

Además, elogió la labor de Lautaro Blanco, uno de los últimos refuerzos: “El partido de Lautaro me gustó muchísimo. Cuando me dijeron que podía venir, no lo dudamos. Lo veo muy enfocado en lo que quiere. Es un lateral mixto, que mira el arco y que también mira el aspecto defensivo”, concluyó.