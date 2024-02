El elogio de Benedetto a Diego Martínez por su trato con el plantel de Boca que expuso a los anteriores entrenadores del club

Benedetto contra Jorge Almirón.

Para Darío Benedetto fue una noche feliz: Boca consiguió su primer triunfo en el campeonato ante Tigre y volvió a convertir después de mucho tiempo. Luego de la acción, el futbolista xeneize afrontó los micrófonos y reveló algunos secretos del buen andar del Xeneize frente al Matador en Victoria. De paso, aprovechó para cuestionar las formas de Jorge Almirón y los anteriores entrenadores del equipo.

“Hacía rato que no teníamos un técnico que conviva con el equipo. Que hable, ya sea con el que está pintado como con el que juega todos los partidos. Es un cuerpo técnico que se mete muy adentro del plantel y eso está buenísimo. Después, lo tenemos que tratar de llevar adentro de la cancha, pero se ve reflejado eso”, fue la sentencia con la que el Pipa destacó a Diego Martínez y les envió un tiro por elevación a Almirón y Hugo Ibarra, antecesores del actual DT.

Más tarde, el 9 insistió: “Me genera mucha tranquilidad porque (Martínez) es un técnico que realmente está con el jugador, convive con el jugador y se agradece mucho. Con el que juega y el que no juega. Simplemente escucharlo, es el técnico, lo que me pida será seguramente para sumar para el equipo y le voy a hacer caso”.

Benedetto no convertía desde octubre pasado, en la derrota 4-3 en Córdoba ante Belgrano. A eso también se refirió en la rueda de prensa: “Obviamente fue especial el gol. Hacía rato no jugaba varios minutos y lo aproveché al máximo. Me sentí bien dentro de la cancha y es bueno poder convertir, hacía rato que no lo hacía y ojalá que pueda seguir así, que recién arranca el campeonato”. Y añadió: Cuando uno tiene tantos años en el club, ya sabe cómo se maneja todo. Siempre me mantengo tranquilo, esperando el día a día la oportunidad. Hoy me tocó, la aproveché y ojala siga así”.

En el duelo frente a Tigre, Benedetto formó dupla de ataque con Miguel Merentiel, quien convirtió el primer tanto de Boca y lo asistió en el segundo. Sobre su desempeño, valoró: “Con Miguel ya hemos jugado y nos sentimos cómodos. Jugar con un 9 ahí al lado también es bueno para los dos. Nos complementamos muy bien. Ojalá pueda seguir de esa manera, tratando de marcar uno de los dos. Uno de los dos tiene que seguir con esa racha”.

Quien no fue de la partida por lesión fue Edinson Cavani, que lo vio desde afuera. “Hay una linda competencia entre los tres. Trabajando al máximo para el equipo, siendo positivo desde el lugar que nos toca a cada uno. Nos ponemos contentos cuando el otro hace un gol, porque sabemos que el 9 vive de eso y últimamente no se nos estaba dando”.

El próximo compromiso de Boca Juniors será el sábado 10 de febrero, por la cuarta jornada de la Zona B de la Copa de la Liga, ante Defensa y Justicia en la Bombonera (comenzará 19:15). Además, el Xeneize aguardará por el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, que se llevará a cabo el 18 de marzo.