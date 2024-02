“¿Dónde está?” y “reembolso”: indignación y enojo en Hong Kong por la ausencia de Messi en el partido amistoso del Inter Miami

El Inter Miami logró su primera victoria en su gira internacional preparatoria para el inicio de la competencia de la MLS. Fue triunfo por 4-1 frente a Hong Kong XI, un combinado de la liga local. Pero más allá del triunfo después de acumular tres derrotas y un empate, lo que llamó la atención de los fanáticos fue la ausencia de Lionel Messi en el partido que se jugó en el estadio que lleva el nombre de la isla.

Desde que salió al campo de juego, al astro argentino se lo vio vestido con ropa deportiva, sin la clásica indumentaria para hacer la entrada en calor con el resto de sus compañeros. De pantalón largo y zapatillas, el rosarino siguió el desarrollo del encuentro sentado junto al resto de los suplentes en el banco de reemplazantes, pero en ningún momento se cambió o atinó a hacer algún movimiento para ingresar al amistoso.

Una vez que terminó el duelo, fue Tata Martino el encargado de dar precisiones sobre qué sucedió con la no presentación de su máxima estrella y de Luis Suárez. El delantero, que sí estuvo anunciado por el conjunto rosa en la alineación dentro de sus suplentes, tampoco vio acción en el amistoso. “La decisión de que no jugaran la tomamos con el equipo médico. Había riesgo si lo hacían”, fue la declaración del entrenador argentino a los medios en la conferencia posterior a la goleada del Inter Miami.

“Entiendo el enojo de los fanáticos acá en Hong Kong, pero lo mejor era preservarlos. Le pido perdón a los aficionados. Por la mañana se hizo una valoración y por la tarde se tomó la decisión de que Messi no jugara”, agregó el ex DT del Barcelona y la selección argentina sobre la no participación de su capitán.

Como reconoció el propio Martino, los 40 mil fanáticos de Hong Kong presentes mostraron su disconformidad ante la ausencia del jugador por el que pagaron para verlo. Tanto es así que no ocultaron su enojo antes que finalice el partido: según se pudo ver en la transmisión local, parte del público se retiró varios minutos antes. Otros, los que se quedaron esperando su ingreso a la cancha en las tribunas o al menos un saludo, abuchearon cuando el árbitro decretó el final del juego. “¿Dónde está Messi?” y “reembolso”, fueron los cánticos que más se escucharon en el estadio.

Los hinchas se fueron antes de terminado el partido frente a la no participación del astro argentino

Es más, en las redes sociales se hizo viral un video en el que se puede ver como un aficionado, vestido con la camiseta rosa del Inter Miami, rompió el rostro de Messi en un cartel publicitario en el interior de las instalaciones del recinto.

En relación a esto, uno de los diarios más populares de la región se expresó en una nota sobre lo que sucedió con el capitán de la selección argentina. “¿Por qué Lionel Messi no jugó en Hong Kong?”, fue el título que publicó el medio South China Morning Post en su edición digital y en la que brindaron detalles de los costos de las entradas para el público y las condiciones del contrato de los organizadores del amistoso en el país asiático.

“Los organizadores del partido, Tatler Asia, dieron a entender el mes pasado que no había ningún acuerdo que garantizara que Messi jugaría, y el director ejecutivo, Michel Lamuniere, dijo que ‘será decisión del entrenador quién va a jugar y durante cuánto tiempo’ y añadió: ‘Miami tiene algunos jugadores destacados, y esos jugadores destacados estarán en la cancha’”, citó el medio sobre el contrato con el Inter Miami, al mismo tiempo de mencionar que los hinchas locales pagaron entre 113 a 623 dólares norteamericanos -sin contar los precios de reventa- para ver al histórico número 10 del Barcelona y la selección argentina.

Según el SCMP, una fuente del Gobierno les explicó que “el contrato estipulaba que Messi jugaría al menos 45 minutos a menos que estuviera enfermo o lesionado”. Acto seguido, citaron sobre la notificación que dio el club de Estados Unidos sobre la condición física del futbolista argentino. “El Inter Miami dijo días antes del partido de Hong Kong que Messi tenía una lesión en el tendón de la corva y luego lo citó como la razón por la que no jugó”. En ese sentido, hay que recordar que en el duelo previo del equipo estadounidense frente al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, el argentino sólo disputó ocho minutos en la derrota por 6-0 en Arabia Saudita.

El medio South China Morning Post hizo un análisis de lo que sucedió con Messi en Hong Kong

En una conferencia de prensa que se produjo este mismo lunes, el presidente de la empresa a cargo de organizar el encuentro, estableció que “el contrato establecía que los jugadores destacados, incluido Messi, tenían que jugar a menos que estuvieran lesionados”. Asimismo, Lamuniere explicó que pensaron que tanto Messi como Suárez estaban “en condiciones de jugar”, ya que Inter Miami los incluyó en la planilla del partido.

¿Qué sucedió con el gobierno de Hong Kong? El South China Morning Post estableció que habían sido informados por la mañana que el jugador argentino estaría presente en el duelo ante el combinado local, y que no tuvieron noticias de ningún cambio de plan. Es importante recordar que el Tata Martino aclaró que en horas de la tarde, previo al encuentro, se decidió no arriesgar a La Pulga.

El líder de Hong Kong John Lee Ka-chiu estuvo presente en el partido y el medio asiático confirmó que se enteró poco antes del final del partido de su ausencia. Es más, el secretario de Cultura, Deportes y Turismo, Kevin Yeung Yun-hung, aclaró que los funcionarios del gobierno fueron notificados “10 minutos antes de que terminara el partido” que Messi no jugaría.

Más allá de la indignación de los fanáticos, muchos de ellos quieren saber qué sucederá con el dinero que abonaron para ver al ídolo argentino. El medio asiático indicó que no hay novedades sobre una devolución del dinero a los hinchas, pero recordó que la empresa dijo en enero que no habría reembolsos de los tickets porque los aficionados “contarían con una alineación estelar para el juego”.

Los aficionados presentes en el estadio de Hong Kong mostraron su decepción debido a que Lionel Messi no jugó AP

Poco tiempo después del final del partido, en el que los presentes en el estadio abuchearon a David Beckham, cuando uno de los propietarios del club de la Florida habló tras el triunfo y no dio detalles sobre la ausencia de Messi, el gobierno publicó un duro comunicado sobre la no presentación del astro rosarino.

“El Gobierno está muy decepcionado con la disposición de los organizadores, al igual que los aficionados, por el hecho de que Messi no pueda jugar en el partido de exhibición de hoy”, indicó un fragmento del reporte.

“El gobierno y los aficionados también están muy decepcionados con la disposición del organizador.El organizador debe una explicación a la afición”, agregaron en el reporte.