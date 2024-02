¿Una escudería se quedó afuera de la Fórmula 1 por un mail en spam? La extraña historia de Andretti Cadillac que da vuelta al mundo

General Motors había difundido tiempo atrás una foto de cómo quedaría el Fórmula 1 de Andretti-Cadillac en la Fórmula 1 EFE/GM

La noticia del rechazo a Andretti-Cadillac para convertirse en la 11ª escudería de la Fórmula 1 a partir del 2026 dio la vuelta al mundo, generando debates en torno a esta decisión de impedir el ingreso de dos pesos pesados del planeta motor a la principal categoría del automovilismo. Pero el tema tuvo un giro completamente extraño horas más tarde: ¿Andretti-Cadillac quedó fuera de la Máxima por no haber respondido un mail que fue a la carpeta de correos no deseados?

La agencia de noticias AP asegura que directivos de la Fórmula 1 le extendieron una invitación a Andretti-Cadillac para tener una reunión en persona y debatir la solicitud de ingresar a la divisional. Esta convocatoria se realizó a través del correo electrónico, pero el texto habría ingresado directamente en la carpeta de spam,

Según afirman, Michael Andretti y los representantes de General Motors recién supieron de este error el último viernes, cuando “buscaban aclarar dos puntos en el documento muy crítico que la F1 publicó a principios de esta semana al rechazar la solicitud de Andretti Cadillac”, informó AP. El mail se envió a finales del año pasado con el fin de dialogar: “Habiendo tenido la oportunidad de considerar las respuestas del solicitante junto con nuestras propias deliberaciones, posteriormente le escribimos al solicitante el 12 de diciembre de 2023 invitándole a una reunión en persona en nuestras oficinas para que presentara su solicitud, pero el solicitante no aceptó esta oferta”.

Las autoridades de la escudería que aspiraba a ingresar a la F1 se sorprendieron ante esta noticia y luego localizaron el mail, que no fue enviado por el director ejecutivo de la divisional, Stefano Domenicali, sino de un miembro del personal.

“No sabíamos que se había extendido la oferta de una reunión y no rechazaríamos una reunión con la dirección de la Fórmula 1. Una reunión en persona para discutir asuntos comerciales sería y sigue siendo de suma importancia para Andretti Cadillac. Agradecemos la oportunidad de reunirnos con la dirección de la Fórmula 1 y les hemos escrito confirmando nuestro interés”, expresó la empresa en las últimas horas en un comunicado que difundió el medio especializado Motorsport.

Actualmente, Haas es el único equipo de raíces norteamericanas en la F1 Europa Press

Esta novela explotó definitivamente el último miércoles 31 de enero, cuando la Fórmula 1 rechazó a Andretti tras meses de rumores sobre el posible ingreso de un nuevo equipo (Hitech GP, Andretti-Cadillac, Fórmula Equal y el Panthera Team Asia, sonaron como postulantes). Si bien la FIA había dado su visto bueno, faltaba el ok desde la empresa propietaria de los derechos comerciales de la competición.

“Nuestro proceso de evaluación ha establecido que la presencia de un undécimo equipo, por sí sola, no aportaría valor al Campeonato. La forma más importante en la que un nuevo participante aportaría valor es siendo competitivo. Y no creemos que el solicitante vaya a ser un participante competitivo. Si bien el nombre de Andretti conlleva cierto reconocimiento para los aficionados de la F1, nuestra investigación indica que la F1 aportaría valor a la marca Andretti y no al revés”, fue el contundente comunicado que difundieron en su sitio web.

El texto indicaba que no era posible el acceso de la escudería norteamericana para las temporadas 2025 y 2026, ya que habrá un cambio de regulación que limitaría el desarrollo de un equipo sin experiencia en la F1, pero no cerraron la puerta al acceso en el 2028: “Consideraríamos de forma diferente la solicitud de inscripción de un equipo en el campeonato en 2028 con una unidad de potencia de General Motors, ya sea como equipo de trabajo de General Motors o como equipo cliente de este, que diseñe internamente todos los componentes permitidos. En este caso, habría factores adicionales a considerar con respecto al valor que el solicitante aportaría al campeonato. En particular, con respecto a la entrada de un nuevo y prestigioso fabricante de equipos originales en el deporte como proveedor de unidades de potencia”.

Las empresas se expresaron tras conocerse esta definición y plantearon: “Andretti y Cadillac son dos exitosas organizaciones automovilísticas globales comprometidas con la creación de un auténtico equipo de trabajo americano en la Fórmula 1, que compita junto a los mejores del mundo. Estamos orgullosos de los importantes progresos que ya hemos hecho en el desarrollo de un coche altamente competitivo y una unidad de potencia con un grupo experimentado detrás, y nuestro trabajo continúa a buen ritmo”.

Andretti es una escudería de origen norteamericano que está liderada por Michael Andretti, que corrió en Fórmula 1 y es hijo de Mario que salió campeón de la Máxima en 1978. La idea fue asociar a Andretti Autosport con la lujosa Cadillac para ganar fuerza rumbo a la máxima. Esta firma es parte del grupo General Motors, la compañía estadounidense que fabrica automóviles, camiones y motores.