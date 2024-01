Una de las figuras del ascenso del Leeds reveló detalles del método Bielsa: “El día a día era mentalmente agotador”

El español Pablo Hernández dijo que el día a día con el entrenador rosarino "era agotador", aunque supo aprovechar su sabiduría para crecer como futbolista

Marcelo Bielsa fue una pieza fundamental en la historia del Leeds United, equipo con el que logró el ascenso a la Premier League en 2020, con título incluido, tras 16 años en la segunda división de Inglaterra y dejó un legado a sus jugadores que hasta el día de hoy le agradecen. El español Pablo Hernández, fue uno de los héroes de aquel plantel y recordó la marca que dejó el entrenador rosarino en su carrera.

“Cuando Marcelo llegó al Leeds yo tenía 31 años y habiendo jugado en la liga española, Premier League y Champions uno cree que se las sabe todas. La llegada de Bielsa para mí fue dar un salto de calidad y un plus que pensaba que no lo tenía. Si no estabas bien físicamente, con él no jugabas. Era una locura. A nivel de juego y de saber qué hacer en el campo ya es sabido por todos cómo es su forma de trabajar y la importancia que le da a las cosas, la metodología”, compartió el ex jugador de 38 años en una entrevista con el sitio El camino del entrenador.

Uno de los sellos distintivos de Bielsa en los equipos que suele dirigir es el rigor táctico, la dinámica y la agresividad para presionar y atacar a sus rivales. Para lograrlo, es fundamental el trabajo físico y la visualización de videos para corregir errores. Con el Loco, esto se potencia al límite del cansancio, tal como agregó su ex pupilo Pablo Hernández en la nota.

“Para el jugador, mentalmente es muy agotador el día a día y hasta aburrido. A nosotros nos gusta hacer algún partido de fútbol reducido, que es divertido. Puede ser aburrido (los entrenamientos de Bielsa) pero cuando tú veías cómo competíamos, cómo salíamos al campo y éramos superior a los rivales, te convencías que ese era el camino al éxito para jugar bien. Al final, lo interiorizas y te acostumbras a esa manera de trabajar”, afirmó.

Marcelo Bielsa detrás de la línea de cal observando a Pablo Hernández durante un partido del Leeds United (Reuters)

Por último, destacó al orientador rosarino de 68 años como el técnico más influyente que tuvo en su carrera: “Bielsa a mí me enseñó muchas cosas tácticas a la hora de leer el juego o de plantear un partido. Hasta su llegada yo no era capaz de ir más allá como jugador. El me enseñó eso y del que más he aprendido es él”.

En el Leeds, Hernández tuvo el mejor desempeño de su trayectoria en el fútbol profesional, en la que acumula 566 partidos oficiales con 93 goles y 108 asistencias. Con el elenco inglés acumuló 175 presencias y marcó 36 goles, además de sumar 41 asistencias. Sus otros clubes fueron el Valencia (158 encuentros), Swansea City (69), CD Castellón (57), Getafe (43), Rayo Vallecano (30), Al-Arabi (13), Al-Nasr (12) y Cádiz (5).

Por su parte, Bielsa estuvo cinco temporadas como entrenador del equipo inglés (2017-2022) siendo el club en el que mayor tiempo perduró su conducción. Terminó tercero en su primer año y al siguiente logró el ascenso a la Premier League, en la cual culminó noveno en 2021. Tras malos resultados, el ex DT de la Selección fue despedido en 2022.