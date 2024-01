Del tenso cruce de Bielsa con los árbitros en la derrota de Uruguay al “milagro” para evitar la eliminación en el Preolímpico: “No pinta nada bien”

La Selección de Uruguay apostó un pleno en el primer gran desafío de Marcelo Bielsa en su ciclo como entrenador, y vaya si no está saliendo como se esperaba. La vigente campeona del Mundial Sub 20 llegó como favorita al Preolímpico Sub 23, que brinda dos boletos a los Juegos Olímpicos de París 2024, pero una nueva derrota por 1-0 ante Chile lo dejó en el fondo del Grupo B y muy comprometido en la lucha por lograr el objetivo trazado en el certamen.

El gol de Clemente Montes para los Trasandinos promediando el complemento condenó a la Celeste en el Estadio Polideportivo Misael Delgado de la ciudad venezolana de Valencia. De esta forma, consolidó su segunda caída de manera consecutiva después de perder un increíble partido en su estreno contra Paraguay, donde ganaba 3-1 y lo perdió 4-3. Vale recordar que había quedado libre en la primera jornada.

El nuevo traspié lo dejó en el último lugar de la zona como el único equipo sin unidades y, con dos jornadas por disputar, ya no puede alcanzar a Paraguay, líder con siete puntos. Además, el festejo de Chile se vuelve vital en la definición porque el primer criterio de desempate ante una eventual igualdad en puntos pasa por los cruces directos, según reza el artículo 20 del reglamento publicado por la Conmebol: “Enfrentamiento directo, considerando sólo aquellos partidos disputados en la Fase Preliminar entre los equipos que empaten la posición”.

Así las cosas, Uruguay quedó contra las cuerdas. Necesita vencer a Perú y Argentina en sus últimos partidos dentro del grupo y esperar que la Albiceleste iguale con Chile en la próxima fecha, ya que una victoria de los dirigidos por Javier Mascherano lo haría inalcanzable para ellos (llegaría a 7 puntos) y un triunfo de La Roja lo dejaría con seis, el máximo puntaje al que pueden aspirar los dirigidos por Bielsa, pero en el desempate salen desfavorecidos. Aún así, de pasar todo esto, tiene que esperar que Paraguay no pierda contra Chile en la última jornada.

Clemente Montes le dio la victoria al elenco Trasandino contra la Celeste

De esta forma, el corazón del Loco estará repartido entre su país de nacimiento y su trabajo porque, entre otras cosas, deberá vencer a la Argentina para dejarlo sin la posibilidad de aspirar al cuadrangular final, al que acceden los dos primeros del Grupo B y del Grupo A, conformado por Ecuador (7 puntos), Brasil (6), Venezuela (2), Bolivia (1) y Colombia (0). La marca de una eliminación de esta índole revivirá la marca impregnada en su etapa en el banquillo Celeste y Blanco, cuando cayó en la primera fase del Mundial de Mayores Corea-Japón 2002.

Justamente, el director técnico de 68 años vivió a flor de piel las acciones del duelo contra Chile y, con el resultado adverso, desquitó su bronca contra el cuarteto arbitral liderado por el juez brasileño, Flavio de Souza, sus asistentes, Nailton Sousa y Luanderson Lima, y el cuarto colegiado, Gery Vargas. “Son un desastre”, se le oyó decir a Marcelo Bielsa, mientras de Souza le mostraba la tarjeta amarilla por la airada protesta.

Antes del desenlace final, la prensa Charrúa criticó la personalidad del equipo para levantarse después del gol de Montes. “Uruguay no reacciona. Luego del gol de Chile, la Celeste entró en crisis. El equipo se apagó rotundamente”, firma la crónica del partido el periodista, Ángel Asteggiante, para el diario El País. Y agregó sobre el panorama en la competición: “Está fea, no pinta nada bien”.

El redactor precisó que la selección “regaló el primer tiempo” y explicó la dimensión de esta inesperada actualidad en el Preolímpico: “Es un golpe duro para la selección uruguaya, que cuenta con una base importante de casi medio plantel de los juveniles que el año pasado fueron campeones del mundo a nivel Sub 20″.

Qué dice el reglamento sobre los criterios de desempate

Qué necesita Uruguay para clasificar al cuadrangular final del Preolímpico Sub 23

- Ganarle a Perú y Argentina

- Que empaten Chile y Argentina el cruce directo

- Que Chile no le gane a Paraguay en la última fecha

Cómo quedó el Grupo B

Paraguay 7 puntos

Argentina 4 puntos

Perú 3 puntos

Chile 3 puntos (perdió 1-0 contra Perú)

Uruguay 0 puntos

Los partidos restantes del Grupo B

Martes 30 de enero

17 horas - Uruguay vs. Perú

20 horas - Chile vs. Argentina

Libre: Paraguay

Viernes 2 de febrero

20 horas - Argentina vs. Uruguay

20 horas - Chile vs. Paraguay

Libre: Perú

* Todos los horarios corresponden a la Argentina