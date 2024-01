El Kun Agüero vuelve al fútbol en un equipo amateur de Uruguay

El Kun Agüero jugará en un equipo de Uruguay

“¿Pensaron que era mentira? No, papi, ¡el Kun Agüero es miembro de la Familia Carnicera! Bienvenido Kuni a #CuadrilFamilia. BUENO VAMO’ A JUGAR PA’. No tenemos 10 casi”. Con ese posteo en su cuenta de Instagram, el pasado 19 de octubre, el Atlético Cuadril, equipo amateur de Maldonado, le abría sus puertas a Sergio Agüero, que alterna su residencia entre Punta del Este y Miami. La publicación fue acompañada por un video en el que el delantero, de 35 años, recibía una camiseta de regalo. Parecía apenas un acto protocolar, pero todo indica que no.

Nicolás Coto Correa, defensor con pasado en Defensor Sporting, Unión, Arsenal de Sarandí y Central Córdoba de Santiago del Estero, entre otros clubes, integra el Atlético Cuadril. Y le confirmó al diario El País que el Kun está “anotado en la lista de buena fe” como parte de la plantilla que compite en la liga SportsCenter. Andrés Lamas y Jorge Fucile, otros renombrados futbolistas charrúas, también conforman la nómina del Carnicero, tal el apodo de la institución amateur.

Agüero se retiró en diciembre de 2021, luego de que sufriera una arritmia en un partido del Barcelona, club al que se incorporó tras su salida del Manchester City. A mitad de ese año se había consagrado campeón de la Copa América con la selección argentina. A partir de allí, se transformó en empresario, con fuerte presencia en los medios y en las redes con su equipo de eSports y su activa participación en la Kings League, la popular liga de fútbol 7 con extravagantes reglas que impusieron Gerard Piqué y el influencer Ibai Llanos.

En KuniSports, incluso, se animó a jugar, mostrando que pese a que debió abandonar la práctica profesional a raíz de sus problemas cardíacos, mantuvo intacta la calidad y la forma física. También lo probó en los picados en Miami; algunos de ellos se hicieron virales a partir de las redes sociales del ex Independiente y Atlético Madrid, que sostuvo su imán con los fanáticos en sus transmisiones por Twitch.

Pero, de jugar para Atlético Cuadril, representaría lo más parecido a los desafíos que afrontó en su carrera como futbolista, que debió discontinuar a la fuerza. El Kun siempre coqueteó, al menos discursivamente, con la idea de un “Last Dance”, luego de cimentar una trayectoria de ensueño, en la que ganó 21 títulos (con el City, el Colchonero, y la selección argentina juvenil y Mayor) y anotó más de 400 goles.

“Si estoy bien jugaría en el Rojo, claramente. Al menos haría un partido de despedida”, se aventuró hace un año. En Maldonado, por lo menos, ya lo anotaron y lo esperan con la casaca lista.