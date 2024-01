El giro que podría dar la novela en Independiente tras separar del plantel al juvenil Santiago López

En Independiente son optimistas con la continuidad de Santiago López tras el conflicto que se desató

Valentín Barco en Boca Juniors, Claudio Echeverri en River Plate y Santiago Castro en Vélez Sarsfield marcaron un precedente para una tendencia que parece acentuarse cada vez más en el fútbol argentino. En distintas circunstancias, los tres promisorios juveniles decidieron marcharse de sus respectivos clubes. La réplica también llegó a Avellaneda con el caso de Santiago López, un delantero de 17 años que brilló en el Mundial de la categoría meses atrás y tiene vínculo vigente con Independiente hasta finales de este año. Con la idea de “proteger el patrimonio”, el Rojo abrió las negociaciones para alcanzar la extensión del acuerdo pero se encontró con una serie de trabas y decidió marginarlo. Aunque todo podría cambiar en las próximas horas...

Te puede interesar: Habló Tevez antes del debut de Independiente: la joya de 16 años que lo sorprendió por su “cabeza diferente” y el problema con Santi López

El atacante nacido en Nono (Córdoba) podría finalmente renovar su contrato con el club, al cual llegó a los 11 años tras militar previamente en el Unión de Nono de su ciudad antes de viajar a Buenos Aires para sumarse al Rojo, luego de tener contactos también para unirse a las inferiores de Talleres y Belgrano.

En el club ahora ven posible conseguir la continuidad de Santi por “dos o tres años” (2026 o 2027) e incluso los más optimistas advierten que a lo largo de esta semana podría llegar la tan buscada foto del atacante firmando el contrato si las tratativas continúan por los carriles que van hasta ahora, según pudo corroborar Infobae, tras la información dada a conocer en las últimas horas por el periodista del programa partidario Rojos de Pasión Martín Roldán.

Te puede interesar: Ricardo Enrique Bochini cumplió 70 años y su singular torta de cumpleaños se volvió viral en redes

El lunes hubo una charla del jugador, que cumplirá 18 años en los próximos días, con uno de los dirigentes que toma las decisiones en el día a día. Allí habría expresado su deseo de seguir en el club y hasta habría adelantado que baraja la idea de cambiar de agente, según supo Infobae. Si bien desde el lado del jugador hay hermetismo ante el contacto de este medio para conocer la postura sobre esta información, en el mundo de los representantes ya se encendió una luz de alarma ante la chance de poder atender la carrera de uno de los futbolistas con más proyección del fútbol argentino. Este brete de cambio de agente podría dilatar algunos días más el acuerdo, pero en caso de haber entendimiento todas las partes buscarán acelerar el proceso, teniendo en cuenta que Independiente tendrá 5 partidos en los próximos 19 días (este martes enfrenta a Vélez).

¿Cambia la historia? López finalmente podría extender su contrato con el Rojo

López fue diez veces al banco de suplentes a lo largo del último semestre del 2023, cuando pegó el salto a primera tras ser una de las estrellas de la selección argentina Sub 17 en el Sudamericano que clasificó al equipo al Mundial de Indonesia. De la mano del Ruso Zielinski, sumó sus únicos minutos como profesional en el 1-0 del Rojo contra Central Córdoba en Santiago del Estero por la Liga Profesional.

Te puede interesar: Las cuatro sorpresas de Carlos Tevez en la lista de concentrados de Independiente para el debut por Copa de la Liga

Si bien estaba en la órbita del cuerpo técnico, Santi pasó la mayor parte del año abocado al plantel que preparó Diego Placente para disputar la Copa del Mundo juvenil y por eso no tuvo mayor espacio en la primera del Rojo. En ese certamen en Indonesia fue una de las piezas claves del equipo que finalizó en la cuarta posición, generando que el ojo de distintos clubes del mundo se posicionen sobre él, más allá que no hubo ofertas formales para conseguir su ficha. Desde el club aseguran que intentaron ofrecerle renovaciones de contrato antes de ese certamen y también durante la pretemporada, recibiendo evasivas del lado de su representante.

Aunque no extendió su vínculo y el conflicto asomaba, Carlos Tevez presionó para tenerlo en la pretemporada de este verano, pero finalmente la dirigencia decidió separarlo horas antes del inicio de la Copa de la Liga con el fin de “resguardar el patrimonio”. “Luego de numerosas instancias de acercamiento y negociación con el futbolista Santiago López y su representante, Tomás De Luca, Independiente les presentó una propuesta salarial de la cual no ha recibido respuesta alguna. Ante cada propuesta transmitida por el club, solo encontramos maniobras dilatorias y especulativas que lejos están de propiciar un acuerdo entre las partes. Informamos que no hemos alcanzado un acuerdo por la renovación del contrato vigente de Santiago López que lo une al Club hasta fines del corriente año y decidimos que el jugador regrese a entrenar con el plantel de Reserva hasta nuevo aviso”, explicaron en el comunicado que publicaron semanas atrás. Esa postura, se esperanzan, podría dar un giro en las próximas horas.

Tomás Parmo, el juvenil de 16 años, firmaría su primer contrato la próxima semana

Los dirigentes sueñan con tener la tan buscada foto de López extendiendo su camiseta con el “2026″ (a esta hora la fecha más segura) en la espalda en el inicio de la próxima semana como máximo y meter un doble golpe de efecto: está todo encaminado para que firme su primer contrato por tres temporadas (con cláusula superior a los 20 millones de dólares) Tomás Parmo, el juvenil de 16 años recién cumplidos que Tevez elogió y llevó al banco de suplentes ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el inicio de la Copa de la Liga.

En contrapartida, todavía sigue sin tener claridad la situación de Santiago Hidalgo, un delantero de 18 años que suma 14 partidos en Primera y figuró entre las 60 promesas del mundo para el diario The Guardian en 2022. Sin embargo, perdió protagonismo desde el arribo del Apache y está formando parte de la reserva. En las últimas horas, se rechazó una oferta del Cremonese (Serie B de Italia) para llevárselo a préstamo sin cargo y con opción de compra por considerarla insuficiente. Un detalle no menor: Hidalgo deberá renovar su contrato (vigente hasta 2024) si finalmente se va cedido.