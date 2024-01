El detrás de escena del tenso conflicto en Independiente con una de sus máximas promesas y la tajante decisión que tomaría el club

Santiago López, la promesa de Independiente, tiene contrato hasta finales del 2024 y no hay avances en su renovación

Las decisiones de Valentín Barco en Boca Juniors y Claudio Diablito Echeverri en River Plate encendieron una luz de alerta sobre un caso que tiene una réplica también en Avellaneda: Independiente mantiene una tensa situación con una de sus joyas, Santiago López Grobin. El juvenil que brilló en el Mundial Sub 17 tiene contrato hasta fin de año, pero las negociaciones para extender el vínculo permanecen estancadas y si no se resuelve el tema en las próximas horas tomarán una medida categórica con el delantero.

Carlos Tevez hizo fuerza para tenerlo en la pretemporada con el plantel, pero la dirigencia ya le avisó que si el jugador no firma su renovación antes del jueves será separado posiblemente de los planteles de Primera y Reserva, al mismo tiempo que entrenaría a contraturno, según pudo saber Infobae. El motivo es que en junio próximo, el juvenil ya podrá negociar su vínculo a un club en calidad de libre, ya que su vínculo formal culmina a finales del 2024.

Desde Avellaneda alegan que presentaron ofertas concretas para conseguir la continuidad de López Grobin, pero desde el lado del representante y la familia no hay una contra propuesta clara para negociar. Inclusive aseguran que el entorno del jugador acercó en la última reunión un sondeo del Leganés de España que calificaron “irrisorio” por ser una oferta cercana al millón de dólares. En Avellaneda advierten que presentaron distintas alternativas de contrato con puntos clave para el club con el fin de tener un feedback que nunca llegó de la otra parte. Y ante este panorama, en el club temen que la familia tenga la decisión tomada de marcharse del país.

Apenas cumplió 16 años, la edad legal para poder tener un vínculo profesional, el Rojo le hizo un primer contrato a López hasta diciembre del 2024 y le puso una cláusula cercana a los 15 millones de dólares. Luego de sus grandes actuaciones en el Sudamericano Sub 17, el delantero cordobés saltó al primer equipo y tuvo su debut formal el 17 de julio del 2023 bajo el mando del Ruso Zielinski en el triunfo 1-0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero.

Santiago López fue una de las figuras de la selección argentina Sub 17 (Foto: Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/FIFA via Getty Images)

Más allá de que estuvo en el banco de suplentes de la Primera en otras nueve ocasiones, no volvió a sumar minutos oficiales y estuvo mayormente afectado al plantel de la selección argentina que se preparaba para la Copa del Mundo juvenil que se disputó en Indonesia. Santi fue uno de los factores clave de ese equipo que finalizó en el cuarto lugar (anotó dos goles), pero al retornar intentaron renovarle el contrato y se profundizó una situación de tensión que podría estallar en las próximas horas.

El delantero llegó a los 11 años a las inferiores del Rojo tras formarse en el club Unión de Nono, la localidad cordobesa de donde es oriundo. “Arranqué en mi pueblito, en Unión de Nono como a los 4 ó 5 años. Conseguí una prueba después acá en Independiente, pero me probé primero en Talleres y en Belgrano, quedé en los dos pero tenía casa en Buenos Aires y me convenía venir acá porque en Córdoba tenía que alquilar”, había relatado el juvenil al medio partidario Infierno Rojo meses atrás. “La madre me dijo que era de Lomas de Zamora, pero se había podido ir a vivir a Córdoba y en un mes podría volver. Le dije ‘traiga las cosas de Santi mañana que se queda en mi casa hasta que usted venga’. Estuvo un mes en casa y nos fuimos a jugar un torneo a Balcarce: le ganamos la final a San Lorenzo, hizo tres goles y terminó como goleador del torneo. Desde ahí no para de romperla en todas las categorías”, relató su historia ante este medio su formador en Avellaneda, Santiago Lechu Rodríguez.

López Grobin, que cumplirá los 18 años durante los primeros días de febrero, permaneció este verano con el primer equipo y bajo la tutela del Apache. Sin embargo, este presente vinculado al plantel profesional no parece haber inclinado la balanza y a esta hora podría quedarse toda la temporada entrenando fuera del equipo ante su negativa a renovar. ¿Por qué la fecha límite es el jueves? Sencillo: el plantel viajará ese día a Mendoza para disputar la primera fecha de la Copa de la Liga ante Independiente Rivadavia el viernes (desde las 21.15) y la dirigencia desea tener la situación resuelta para el inicio del campeonato.

Tevez, en el inicio de la preparación, había dejado en claro su postura sobre el caso: “Es un tema muy personal, un tema que tiene que arreglar él con su familia, y yo no puedo querer influir en su decisión, porque yo voy a querer que juegue en Independiente. Cualquier partido que yo tome le haría mal chico, así que es una decisión que tiene que tomar la dirigencia. Yo puedo aconsejarlo para bien o para mal, queda en mí, pero no sería justo en este momento. En los entrenamientos es un jugador más, lo tengo en cuenta, pero si la dirigencia toma la decisión de no llevarlo, no es un tema mío”.

Tomás Parmo, con pasos por la selección argentina Sub 15, sorprendió a Tevez en la pretemporada

La contracara de este tema pasa por otra perla formada en Avellaneda: Tomás Parmo. El talentoso mediocampista cumplió 16 años en los últimos días y ya tiene la edad legal para firmar su primer vínculo con la entidad. Sondeado recientemente por potencias de Europa, el hijo del periodista deportivo Alejandro Parmo se sumó a su primera pretemporada con el plantel profesional y puertas adentro aseguran que asombró a Carlos Tevez, a punto tal que nadie se anime a descartar que forme parte de la concentración para la primera fecha del certamen argentino.

El Pollo, como lo apodó el Apache, no sólo mostró cuotas de talento sino también que sorprendió con algunos detalles vinculados al profesionalismo a la hora de la alimentación o incluso por hechos puntuales asociados a la escolaridad o el estudio de idiomas. El Rojo presentó una propuesta, recibió una contraoferta y todo está encaminado para que en las próximas semanas le ponga la firma a un vínculo que se extendería por tres temporadas y que contaría con una cláusula superior a los 20 millones de dólares, según supo este medio.

En el carrusel de renovaciones, la institución también tiene abrochadas las extensiones de los vínculos del arquero uruguayo Diego Pocho Segovia y el defensor Fernando Da Rosa, quien hace un año sufrió la rotura de ligamentos y en su reaparición convenció a Tevez para ser una alternativa en la última línea ante las pocas variantes en esa zona. A dos meses de cumplir 23 años, Da Rosa (tiene contrato hasta 2024) fue suplente en seis ocasiones pero no debutó oficialmente. En el rubro de los blindajes se puede ubicar el contrato que firmó por tres años el arquero Mateo Morro, quien fue llamado como sparring de la selección argentina recientemente.

Independiente negocia con Santiago Hidalgo la extensión de su contrato y lo cedería a préstamo

El otro tema urgente a resolver es el de Santiago Hidalgo, un atacante de 18 años que suma 14 partidos en Primera y figuró entre las 60 promesas del mundo para el diario The Guardian en 2022. Sin embargo, corre desde atrás en la consideración del DT y desde el club pretenden extender el vínculo vigente hasta diciembre del 2024, más aún si termina saliendo a préstamo a algunos de los clubes de Argentina que lo tienen en la mira (sonó en Instituto y Platense, entre otros).

En caso de marcharse cedido, seguirá los pasos de otros jugadores surgidos de la cantera del Rojo que buscarán sumar minutos en otro club a lo largo del año, con el caso más emblemático de Rodrigo Chino Atencio (21 años), figura de la Reserva campeona en 2023 y que hizo la pretemporada con Tevez pero finalmente estará en Central Córdoba de Santiago del Estero. Patricio Ostachuk (23 años) se fue a Deportivo Maipú y el capitán de la Reserva Agustín Quiroga (21 años) a Platense.