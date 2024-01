Revelaron detalles desconocidos de los viajes de Georgina Rodríguez a Argentina para cuidar a su padre

Georgina Rodríguez en Puerto Madero durante uno de sus viajes a la Argentina para cuidar de su padre (Instagram)

Georgina Rodríguez se convirtió en una de las figuras que más atracción genera en el mundo desde el día que comenzó a confirmarse el romance con Cristiano Ronaldo. La influencer no escondió nunca su vida con el portugués desde que iniciaron un vínculo en el 2016, pero poco se sabía de la historia previa de ella. Los medios españoles comenzaron a indagar y llegaron a entrevistar a una serie de familiares que fueron críticos con su accionar. La nacida en Buenos Aires decidió iniciar un juicio, que perdió durante los últimos días y terminó abriendo la puerta a conocer más detalles de las internas.

La pareja de la estrella de Al-Nassr, quien reside en Arabia Saudita con sus hijos Alana Martina y Bella Esmeralda, ha intentado frenar por medio de los tribunales a las personas que puedan dar detalles de su vida íntima, en especial cuando atravesó un duro momento personal con la salud de su padre, Jorge Eduardo, quien falleció en 2019 a los 70 años en Buenos Aires tras sufrir una larga convalecencia por las secuelas que le dejó un infarto cerebral. Si bien no se saben los pormenores de la relación de Georgina con su progenitor, ni siquiera en el documental que ella mismo protagonizó en la plataforma Netflix, se dieron a conocer algunos datos desconocidos.

La influencer hispano-argentina, que tiene más de 56 millones de seguidores en Instagram, estuvo muy cerca de su padre cuando enfermó y, según publicó el periódico español El Confidencial a través de su sitio Vanitatis, la mujer de Cristiano realizó varios viajes desde España a la Argentina para cuidarlo, tal como contó su hermana Ivana. Sin embargo, el testimonio “dista mucho del aportado por otros miembros de su familia, que apuntaban a una desconexión total de esa parte de su vida”, indica el medio.

Otras de las informaciones que se conocieron tras la declaración de Ivana en el juicio aseguran: “Ambas hermanas se desplazaron a Argentina al conocer el grave estado de salud de su padre, si bien, debido a las mejores condiciones laborales de la declarante, se acordó entre ambas que sería Ivana la que permanecería en Argentina al cuidado de su padre mientras se pedía una excedencia y, por ello, la denunciante volvería a España dado a que no tenía contrato indefinido”. Hay que recordar que al menos uno de esos viajes quedó plasmado en el Instagram de Georgina a inicios del 2019, semanas antes de la muerte de su padre.

Georgina Rodríguez luce un vestido rojo en el festival de cine de Venecia (REUTERS/Yara Nardi)

En otra parte del escrito judicial se destapa un dato que no se conocía y es que desde que su padre fue hospitalizado, hasta el día de su muerte, Georgina no fue contactada ni por su abuela ni su tío materno, ya que ninguno tenía su número de teléfono, lo que demuestra que la familia no tenía relación con ella. “No se avergüenza de esa parte de la familia, simplemente no tenían relación”, expresa el texto, destapando una parte poco conocida de la vida de la pareja de Cristiano Ronaldo. “Durante la hospitalización de su padre hasta su fallecimiento, Georgina se desplazó en varias ocasiones hasta Argentina incidiendo en que ni su abuela ni su tío materno hablaron con la demandante porque no tenían su teléfono móvil, solamente tenían el de la declarante a raíz de la enfermedad de su padre”, afirman.

Otro de los puntos de la vida familiar de Georgina que se desprenden del mencionado testimonio es sobre la relación con su hermanastra Patricia, que aseguran que “no es estrecha pero tampoco mala”. Ivana también relató una ocasión en la que Georgina se ofreció a ayudar a Patricia económicamente, pero esta declinó la oferta: “Una noche, recibe una llamada de su hermanastra pidiendo dinero, lo cual comunicó a Georgina al día siguiente. La misma, delante de la declarante, llamó a Patricia y se ofreció para pagar una compra semanal y material escolar al hijo de su hermanastra, que declinó la oferta ‘porque solo le interesaba el dinero en metálico’”, son la palabras que replica el medio español, según el acceso que tuvo al expediente. Esto último destaca una faceta generosa y cercana de Georgina, aunque la misma no ha sido aclarada por ella en ningún momento.

Todos estos testimonios de Ivana se conocieron en España tras el juicio que Georgina realizó a la empresa televisiva Mediaset a raíz de unas entrevistas en los programas Sálvame y Socialité a sus familiares. Los jueces no dieron la razón a la denunciante y los medios europeos aseguran que deberá pagar 400 mil euros por los costos del juicio.

Aunque muchos pensaban que era española, Rodríguez reveló en una entrevista en marzo de 2018 que en realidad había nacido en Argentina. “Mi padre es argentino y mi madre es de Murcia. Fueron a Buenos Aires con mi hermana Ivana (nacida en Palamós, Girona) para que ella conocieran a la familia de mi padre. Decidieron quedarse un tiempo ahí y nací yo. Mi padre intentó convencer a mi madre para vivir en Argentina, pero no lo consiguió y, cuando yo tenía un año, regresamos a Murcia. Después nos trasladamos a vivir a Jaca”, relató por aquel entonces a la publicación XL Semanal.

Georgina atravesó otro duro momento familiar en abril de 2022 cuando falleció uno de los mellizos que esperaban con Cristiano Ronaldo. Ambos evitaron referirse ante la prensa de aquel triste episodio, más allá de algún posteo en redes sociales, y la modelo nacida en Argentina se expresó sobre el dolor que la acompaña desde entonces por primera vez en marzo de 2023 en el documental que se estrenó en Netflix.

“Me siguen más de 40 millones de personas. Pero nadie sabe lo que siento. Este año viví el mejor y el peor momento de mi vida en un instante... La vida es dura. La vida sigue. Tengo motivos para seguir adelante y ser fuerte”, contó. Cabe recordar que la joven de 29 años dio a luz a Bella Esmeralda en ese mismo parto. A su lado estuvo siempre su pareja, Cristiano Ronaldo, quien la apoyó desde el primer momento: “Cris me animó muchísimo a seguir con mis compromisos. Dijo ‘Geo, sigue con tu vida, te hará bien’. Ahora mi prioridad es mi familia y mis hijos. Estoy super feliz y muy agradecida”.