Los dos jugadores que River Plate le daría a Talleres para comprar a Rodrigo Villagra

Rodrigo Villagra, en la órbita de River Plate (Photo by Hernan Cortez/Getty Images)

Tras lo acontecido en los amistosos de la pretemporada, sumado a algunas lesiones, en River Plate cambiaron su postura y decidieron salir con fuerza en los últimos días del mercado de pases (iba a finalizar este viernes, pero se trasladó hasta el 2 de febrero) con la intención de cerrar un lateral derecho, un delantero y un volante central.

La única cara nueva hasta el momento es la del uruguayo Nicolás Fonseca, quien llegó a la institución tras quedarse seis meses a préstamo en Montevideo Wanderers a cambio de 2.257.000 dólares por el 60 por ciento de su ficha. Pese a su desembarco, y a contar en esa zona del campo con Matías Kranevitter y eventualmente a Rodrigo Aliendro, la falta del capitán Enzo Pérez es un vacío difícil de llenar y por eso optaron por apostar por fuerza por Rodrigo Villagra, figura de Talleres de Córdoba. El volante, confeso simpatizante del elenco Millonario, actualmente se entrena separado del plantel debido a que busca una salida de la T.

Desde Núñez pusieron sobre la mesa una propuesta de 8 millones de dólares por el hombre formado en la cantera de Rosario Central y por estas horas se discuten algunas cuestiones. La primera es si ese monto será por el ciento por ciento del pase o por el 80, ya que los cordobeses pretenden quedarse con un porcentaje para una eventual futura venta. La intención del presidente del elenco de Barrio Jardín, Andrés Fassi, es al menos conservar un 20 por ciento.

Otro punto fuerte dentro de esta negociación es la intención de incluir jugadores dentro de la operación. Del lado del Millonario estarían dispuestos a ofrecer una parte del pase del delantero Federico Girotti (actualmente ambos comparten la mitad de su ficha) y el lateral derecho Alex Vigo (llegó durante esta ventana de transferencias a la T mediante una compra del 90 por ciento de su pase). Vale destacar que el contrato con el jugador no sería un impedimento, ya que estaría acordado de palabra hasta diciembre de 2027, con posibilidades de extenderlo hasta 2028.

El joven categoría 2001, con pasado en la Sub 20 y Sub 23 de Argentina, fue uno de los pilares de Talleres de Córdoba durante el 2023 al disputar 43 partidos y brindar dos asistencias (Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors). Además, fue amonestado en seis oportunidades y nunca vio la tarjeta roja.

En ESPN, por su parte, añaden que no se descarta que el principal mandatario de la T busque poner sobre la mesa dos jugadores que le generan debilidad y que tiene en la órbita desde hace algunos mercados de pases. Esas opciones son las del mediocampista Agustín Palavecino (recibió sondeos del Inter Miami) y el polifuncional Santiago Simón. No obstante, estas opciones parecieran no tener buen destino, ya que en el Monumental los consideran piezas importantes dentro del recambio que posee el entrenador Martín Demichelis.

“Estamos trabajando minuto a minuto por Rodrigo Villagra. Esperamos llegar a buen puerto. Hay mercados que fluyen y son más fáciles. Y otros que se demoran y se complican más”, manifestó el vicepresidente de River Plate Matías Patanian en diálogo con Súper Mitre Deportivo, programa que se emite por Radio Mitre.

Vale destacar que los dirigidos por Walter Ribonetto hará su debut en la Zona A de la Copa de la Liga esta tarde ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Mario Alberto Kempes, desde las 19. River Plate, por su parte, iniciarán su camino en el mismo grupo el domingo 28 de enero, cuando a las 19 en el Monumental reciba a Argentinos Juniors.