La misteriosa voz en un video de Morena Beltrán que alimentó los rumores de romance con Blondel

La Misteriosa Voz En La Salida De Morena Beltrán

Una de las novelas del verano no tiene nada que ver con el mercado de pases del fútbol argentino. Lucas Blondel, uno de los laterales de Boca Juniors, estaría manteniendo una relación amorosa con la periodista deportiva Morena Beltrán y en las últimas horas se filtró un detalle que alimenta aún más los rumores de noviazgo.

La periodista de 24 años compartió un video en sus historias de Instagram en el que se la ve posando delante de la cámara en un reconocido restaurante ubicado en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. “¿Un video o foto es?”, preguntó Morena. “Un video”, fue la respuesta de quien sostenía el teléfono celular. Los internautas comenzaron a tejer teorías y muchos coinciden que la voz masculina del otro lado de la pantalla se trataría de Blondel.

En el programa de este jueves de ESPN F90, horas después de la viralización de este video, los integrantes bromeaban sobre las licencias nocturnas que hay durante el verano. “Seguir de largo no, pero tomar algo hasta las 2 de la mañana no está mal. Son vacaciones...”, comentó Beltrán enfocándose más que nada en su salida a la reconocida fiesta “Bresh” durante los últimos días.

En otro de los momentos del programa deportivo, al hablar de la salida de Valentín Barco al Brighton que debilita el flanco defensivo del equipo de Diego Martínez se hizo mención a los posibles reemplazantes (Blondel podría cambiar el perfil y competir con Fabra) y otra vez las cámaras apuntaron a Morena. El conductor bromeó en tono cómplice sobre la decisión de “criticar” a los jugadores.

“A mí no me va a frenar nadie. Nadie me va a frenar, acá vamos a criticar. Si hay que criticar, hay que criticar. Si te comen la espalda, te comen la espalda”, lanzó al aire en modo de broma Vignolo. “¿A quién?”, le devolvió su compañero Bulos. “¡A cualquiera! Si lo duermen, lo duermen loco. Basta. Todo bien, pero el laburo es el laburo”, afirmó entre risas. “Me parece bien, nadie te pide...”, se sumó al chiste Beltrán.

Un nuevo comentario que sorprendió a Morena Beltrán

En el ciclo de ESPN que conduce Sebastián Vignolo ya hubo sutiles comentarios relacionadas al supuesto romance: “Para mí es el año de Blondel”, dijo el relator el miércoles mirando hacia el sector donde estaba sentada su compañera. El ex jugador de Tigre pelea el puesto con el peruano y Marcelo Weigandt. La cámara tomó la imagen de la joven periodista, quien quedó en primer plano en los monitores, sonriente y llevando su mano derecha hacia el rostro. “¿Por qué me ponchan?”, preguntó, ruborizada.

Los rumores de noviazgo comenzaron a salir a la luz cuando se hicieron virales algunas fotos de Beltrán y Blondel juntos en una playa, ubicada aparentemente en Punta del Este. Ambos intentaron despistar a los curiosos al compartir en simultáneo otras imágenes en distintos destinos turísticos. La periodista indicó que se encontraba en Ibiza mientras que el futbolista de 27 años hizo lo propio, pero mencionando que su lugar de veraneo era en Las Toninas. Incluso, en una entrevista reciente, el ex defensor de Tigre, reveló que le gustaba vacacionar en la playa y citó a la ciudad balnearia de la costa bonaerense con una sonrisa cómplice.

Rápidamente comenzó a circular también un video de hace más de un año cuando el lateral por entonces de Tigre y la periodista compartieron un partido de fútbol tenis en un programa de ESPN. Pero por entonces, Beltrán estaba en pareja con el defensor Tomás Mantia que militaba en Flandria de la Primera Nacional y del que se separó meses atrás.

Mientras las versiones sobre el vínculo entre Blondel y Beltrán crecen, ambos se siguen en sus cuentas de Instagram e incluso detectaron que la periodista le puso “me gusta” a una posteo reciente del futbolista. Tampoco pasó inadvertido el detalle que entre los casi 5 mil seguidores que ostenta en Instagram la hermana del deportista, Cloé, aparece Morena Beltrán.

El pasado 18 de enero, Morena subió otra misteriosa foto que reavivó los rumores. En un carrusel de imágenes, la analista deportiva compartió una imagen de lo que sería la espalda de un hombre, en la cual escribieron con un protector solar la leyenda “More te amo” y un corazón. La foto en cuestión muestra la piel embadurnada en crema, lo que ha suscitado especulaciones sobre la posible relación entre la periodista y el jugador. Las pruebas de que sería Blondel tienen que ver con un tatuaje en la espalda, el mismo que tiene estampado el lateral de Boca.