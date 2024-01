Habló Tevez antes del debut de Independiente: la joya de 16 años que lo sorprendió por su “cabeza diferente” y el problema con Santi López

Carlos Tevez se prepara para tener el primer desafío completo como entrenador, con un equipo que ideó y preparó él desde el inicio después de su paso por Rosario Central y este arranque con un plantel ya armado previamente en Independiente. El Apache estuvo al frente del mercado de pases en el Rojo, seleccionó a sus juveniles preferidos y planificó la preparación rumbo al 2024.

Te puede interesar: Independiente separó del plantel a una de sus máximas promesas: el detrás de escena del tenso conflicto

El elenco de Avellaneda arrancará la Copa de la Liga este viernes a las 21.15 en Mendoza ante el ascendido Independiente Rivadavia y el entrenador se expresó sobre los distintos tópicos de la entidad en la conferencia de prensa: la decisión de separar a Santiago López del plantel al no renovar, el juvenil Tomás Parmo (al que Independiente, como adelantó Infobae, le firmará un contrato por tres años en los próximos días) que lo sorprendió, la llegada de un marcador central y otros puntos más.

LAS FRASES DE TEVEZ

Te puede interesar: Independiente presentó a su fichaje estrella con un singular video y la participación de una gloria del club

• La decisión de separar a Santi López: “Hablamos con los dirigentes y tienen una postura sobre el futuro de Santi que si no firma el contrato no puede estar con Primera. A esa postura hemos alineado tantos los dirigentes como yo. Pienso lo mismo, pienso en el club. Después es una decisión de Santi, no puedo opinar ni meterme. Darle consejos ya se los di. Es una situación que tienen que arreglar él y el club. Después va a depender solamente de él. Estoy abierto y encaminado con la decisión que tome el club en este momento”.

• El juvenil de 16 años que lo sorprendió: “Parmito, como le digo yo... Estoy muy contento, tiene una cabeza totalmente diferente a la de otros juveniles con los que nos tocó trabajar. La verdad que tanto yo como el cuerpo técnico estamos muy contentos con él, porque es un jugador totalmente diferente. Hay que llevarlo despacio, no nos olvidemos que hace una semana cumplió nada más que 16 años. Es bueno que él aprenda, llevándolo de a poco, pero la verdad que quedamos sorprendidos con lo que nos ha mostrado en la pretemporada. Así como le planteábamos algunos trabajos físicamente que decidimos llevarlo de a poco, él pedía estar a la altura de los grandes y la verdad que nos sorprendió muchísimo para bien. Estamos muy contentos”.

Te puede interesar: Tras los casos del Colo Barco y el Diablito Echeverri, Independiente tomó una tajante postura con una de sus joyas

• La preocupación por la falta de defensores: “Estoy un poco preocupado porque ya arranca el campeonato y el central no está. Pero estoy confiado que puede llegar un central y sabemos que va a llevar un tiempo en poder adaptar la manera de jugar. Pero bueno, es tiempo de poner paños fríos, de pensar y tener otro plan. Tranquilo porque trabajamos muy bien con lo que tenemos. Es obvio que necesitamos otro central, porque lo pedimos, pero hay que poner tranquilidad”.

• Las situaciones de Alan Franco, Juan Fedorco y Franco Paredes: “Lo de Alan está muy difícil, creo que la dirigencia hoy se está moviendo por otro lado. A Fedorco lo estamos evaluando, no le cierro la puerta. Porque creo que es un jugador al que hay que tenerle mucho respeto, pero hay que ir despacio, no nos vamos a apurar para tomar una decisión. Tenemos que tomar la decisión en conjunto con los dirigentes y fijarnos qué es lo mejor para Independiente. (Paredes) La dirigencia está trabajando para poder traerlo, saben que es un jugador que pusimos en este plano y se está trabajando hasta último momento”.

• Cuándo jugaría Gabriel Neves: “Hay que tenerle un poco de paciencia porque el último partido de él fue en noviembre (29 de noviembre ante Bahia). Seguramente empezará la semana de Gimnasia (tercera fecha) ahí un poco más a trabajar con nosotros y evaluaremos. Hoy está haciendo como una mini pretemporada para ponerse a punto. Hay que tener un poco de paciencia para que rápidamente se ponga físicamente bien”.

• La salida del juvenil Rodrigo Atencio a Central Córdoba: “Al Chino quería trabajarlo, quería tenerlo con nosotros porque me pareció que hizo el mérito para poder estar en Primera, todo el año pasado fue la figura de Reserva. Quería trabajarlo, quería tenerlo. Pero es una decisión también que toma el club y me parece que es válido, que vaya a jugar, que trate de jugar en Primera. Tomaron la decisión y yo en esas decisiones no me pongo necio con el club ni me enojo. Es totalmente válido. Obvio que en ese momento me hubiese gustado tenerlo para trabajarlo, darle minutos si era posible, pero es una decisión del club y no hay problema”.

• La visita de Sergio Agüero al entrenamiento: “Es importante que venga Sergio a estar en el club con nosotros, para los chicos que recién empieza. Es importante para mí que venga, para la gente también. Nos sirve a todos. Es un jugador que sabemos lo que fue para toda Argentina, tanto en la Selección como en Independiente. Tengo la mejor relación porque hemos jugado juntos. Que venga y esté me hace muy feliz, al hincha de Independiente le hace bien y al club también. Que se acerquen todos los ídolos del club y podamos sacar a Independiente adelante. Me hace feliz verlos a todos, al Bocha (Bochini), al Kun, a todos los referentes de Independiente”.