Sergio Kun Agüero visitó el entrenamiento de Independiente y llevó a su hijo a probarse a las inferiores del club

Iván Marcone saludó al Kun Agüero: de fondo, el entrenador Carlos Tevez y el dirigente Daniel Seoane (Foto: @Independiente)

A días del inicio de la Copa de la Liga, el plantel de Independiente recibió una visita muy particular: Sergio Kun Agüero pasó por el predio de Villa Domínico, recorrió las instalaciones que el club construyó con su aporte (junto con Gabriel Milito) y acompañó a su hijo Benjamín para la prueba que realizó con el fin de sumarse a la octava división de las juveniles.

Te puede interesar: Independiente presentó a su fichaje estrella con un singular video y la participación de una gloria del club

“Una visita top en Domínico. Sergio Agüero volvió al Centro de Alto Rendimiento, pasó por la práctica para charlar con Carlos Tevez, saludar al plantel profesional y desearles un buen año en Independiente”, informó la cuenta oficial del Rojo con una serie de imágenes del ex delantero del Manchester City. Según pudo saber Infobae, el Kun estuvo presente en el predio del club que lo formó en una visita programada desde hace semanas y aprovechó para que Benja (categoría 2009) tenga un examen en las formativas de Avellaneda tras sus dos años en las categorías menores de Tigre.

La conversación del Apache con el Kun: fueron compañeros varios años en la selección argentina y Manchester City (Foto: @Independiente)

“A Benja lo vi muy bien, pero tiene que seguir mejorando. Él juega de delantero y trato de pasarle algunos consejos que aprendí. Tratar de que él tenga en cuenta eso para poder demostrarlo dentro de la cancha. Los vi bien a los chicos. Se tienen que divertir, pasarla bien y que disfruten. Lo único que quiero es que disfruten porque el fútbol es lindo”, había expresado el ex futbolista de 34 años con el medio partidario Tigre Minuto Cero luego de ir a ver un juego de su único hijo, quien cumplirá 15 años en los próximos días.

Agüero había mostrado en sus sesiones de Twitch su orgullo por la decisión de Benjamín de intentar jugar al fútbol en un club a inicios del 2022, cuando desembarcó en las formativas del Matador. En aquella ocasión, sin embargo, mostró el firme consejo que le dio a su hijo: “Fue a Tigre porque va su mejor amigo, así que fue ahí. Jugaba en el barrio y ahora fue a un equipo. Yo soy bastante exigente y bastante honesto, claramente. Si lo voy a ir a ver jugar, no me gusta verlo jugar y que no intente o que le de igual, ¿me explico? Si realmente va a querer jugar y le gusta y ama al fútbol, perfecto, lo banco. Si le da igual y va de hobby, no me va”, afirmó entonces.

Benjamín Agüero anotó su primer gol en las inferiores de Tigre. (Crédito: "Cachorros Matadores")

En las últimas horas, Giannina Maradona, la madre de Benja, expresó su gratitud con Tigre tras anunciar que su hijo se marcharía de allí: “Gracias por todo Tigre. Me guardo mil momentos hermosos de mi hijo vistiendo sus colores. Te amo Ben. Lo mejor en esta nueva etapa, hijo. Tus sueños son los míos”.

Por el lado del Kun, se conocieron las imágenes con los saludos a dos referentes como Rodrigo Rey e Iván Marcone, más allá de una charla general con el plantel y con el entrenador. El Apache y Agüero fueron compañeros de la selección argentina durante varios años, inclusive fueron parte de los equipos que disputaron el Mundial 2010 de Sudáfrica y las Copa América 2011 y 2015. Además, fueron una alternativa para la dupla ofensiva del Manchester City durante dos temporadas.

La buena onda entre ambos se extendió fuera de la cancha, a punto tal que en mayo del 2022 Tevez fue invitado a una transmisión liderada por Agüero durante un Manchester City-Real Madrid por la semifinal de la Champions League. Allí el Kun reafirmó su amor por el Rojo: “Soy hincha de Independiente y con Milito y todo lo que gané en premios, que fue muchísima guita, preferí regalársela a Independiente. Con Gaby Milito hicimos el predio y ahí está entrenando hoy la Primera. Cuando era chico me acuerdo que éramos 50 pibes y muchos se iban a su casa sin bañarse porque había una sola ducha. Hoy el futuro son los chicos y si no los tenés bien...”.