Darío Benedetto fue contundente sobre su futuro en Boca Juniors y mandó un mensaje: “No necesito que nadie salga a hablar por mí”

Muchos rumores se tejieron con el futuro de Darío Benedetto en el actual mercado de pases. El centrodelantero de Boca Juniors desmintió diversas informaciones en las últimas semanas, pero aún así las dudas por su continuidad en el último finalista de la Copa Libertadores estuvieron a la orden del día, y ahora el protagonista se refirió a esta cuestión después del triunfo en el amistoso contra Talleres en Córdoba.

Te puede interesar: Boca Juniors superó 2-1 a Talleres en Córdoba y ya piensa en el inicio de la Copa de la Liga

“¿Si me quedo? Sí, sí... El día que yo me tenga que ir creo que tengo la personalidad suficiente y no necesito que nadie salga a hablar por mí. Lo voy a decir yo. No hay nada, es la realidad. Te vuelvo a repetir: el día que haya algo, lo van a saber por mí y no de parte de la prensa”, declaró ante el micrófono de ESPN.

El Pipa analizó la competencia interna dentro del plantel con Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Luca Langoni y Lucas Janson: “Obviamente uno quiere jugar, pero estoy para aportar desde el lugar que me toque. Siempre digo lo mismo: uno tiene que ser positivo para el grupo. De mi parte estoy a disposición para el cuerpo técnico, para cuando decida que tengo que jugar hacerlo, ya sea de titular o suplente. O apoyar desde afuera. Siempre siendo positivo. Pero he hecho una gran pretemporada, me siento bien físicamente, ojalá pueda tener más minutos”.

Te puede interesar: Valentín Barco, con los tapones de punta tras su salida de Boca: “Desagradecido sería irse libre y le estoy dejando plata al club”

El Pipa llegó a estar en la carpeta de San Lorenzo para reforzar al plantel de Ruben Darío Insua, así lo reconoció el presidente del Ciclón, Marcelo Moretti, en diciembre pasado: “Hablamos de (Darío) Benedetto con Insúa. Pero bueno… Bareiro no se va a ir, rechazamos una oferta de Rusia. Queremos armar un gran equipo y el Gallego me agradeció eso”.

* El resumen de Boca ante Talleres en Córdoba

Te puede interesar: Zurdazo de Benedetto, definición de Briasco y picardía del juvenil Román Rodríguez: los goles de Boca en los amistosos ante Estudiantes de Caseros

Por esos días, Benedetto se encargó de negar cualquier posibilidad de vestir otra camiseta que no sea la de Boca Juniors en el fútbol argentino: “Ante rumores de los mismos de siempre. En el único club de Sudamérica que juego es en el más grande!!”. Esto se dio en el marco de la información que se difundió sobre un supuesto interés desde Brasil para quedarse con los servicios del ex jugador de Arsenal de Sarandí y América de México, entre otros equipos.

De vuelta en el presente, Darío Benedetto opinó sobre el inicio del ciclo de Diego Martínez: “Vemos un cuerpo técnico con mucha humildad, con mucho sacrificio, con muchas ganas de trabajar, y de mejorar día a día. Le estamos agarrando la idea rápidamente, es claro lo que él quiere. Estamos todos para sumar. Nos pusimos bien físicamente todos y ojalá podamos iniciar el torneo con el pie derecho, es lo que todos queremos”.

“Contento por otra victoria, es bueno terminar la pretemporada con un triunfo. Hicimos una buena preparación, ahora a esperar el inicio del campeonato”, concluyó sobre el triunfo ante la T. Boca Juniors ahora se enfocará en el debut del próximo sábado ante Platense en Vicente López por la Zona B de la Copa de la Liga.