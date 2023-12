San Lorenzo confirmó el interés por una de las figuras del plantel de Boca Juniors

Moretti habló del interés de San Lorenzo por Benedetto

Las flamantes autoridades de San Lorenzo de Almagro trabajan en el proyecto institucional y también el futbolístico del año próximo. Con la continuidad de Rubén Darío Insúa confirmada para los próximos dos años (fines de 2025), ahora Néstor Ortigoza y compañía se moverán para tramitarle refuerzos con los que el Ciclón competirá en la Libertadores, Copa de la Liga y Copa Argentina en el primer semestre de 2024.

Te puede interesar: Inter Miami y otros 3 equipos de la MLS pretenden a una figura de Boca Juniors

Luego de la asunción presidencial, Marcelo Moretti dialogó con la prensa y aportó algunas precisiones respecto al mercado: entre lo más relevante, admitió que tienen en carpeta a una de las figuras de Boca Juniors. “Hablamos de (Darío) Benedetto con Insúa. Pero bueno… Bareiro no se va a ir, rechazamos una oferta de Rusia. Queremos armar un gran equipo y el Gallego me agradeció eso”, fue la declaración del pope azulgrana. En Boedo piensan sostener al delantero paraguayo, pero no sería descabellado que vayan a la carga por el Pipa en las próximas horas si el DT da el visto bueno.

Benedetto quedó bastante relegado en la pelea por la delantera xeneize, teniendo en cuenta el arribo del uruguayo Edinson Cavani en el último semestre y la gran performance de Miguel Merentiel, goleador absoluto de Boca en 2023. Mientras se lo vincula con chances desde el exterior (México y Estados Unidos), el centrodelantero de 33 años se centra en la pretemporada que iniciará con los de la Ribera el martes 2 de enero. Según declaró públicamente, en Argentina solamente se pondría la camiseta de Boca. “Ante rumores de los mismos de siempre. En el único club de Sudamérica que juego es en el más grande!!”, advirtió durante sus vacaciones.

Benedetto, sin demasiado lugar en Boca, podría cambiar de aire en este mercado de pases (REUTERS/Ricardo Moraes)

Insúa exigió la permanencia de 14 futbolistas que militan actualmente en el plantel y pidió que lleguen seis refuerzos para potenciarlo de cara a la triple competencia. “Hay una deuda de 150 millones de pesos y hay que pagar mañana 180 mil dólares por una deuda con el defensor colombiano Rafael Pérez”, puntualizó Moretti, sobre uno de los primeros pasos que dará la institución bajo su gestión. El defensor es una de las prioridades del cuerpo técnico. Además, anticipó que se llevará a cabo una auditoría debido al pasivo de 6 millones de dólares con un fondo suizo y una cooperativa.

Te puede interesar: River Plate sumó otra estrella y superó a Boca como el más ganador local: así está la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

El flamante mandatario sacó el 36,73% de los votos (6.009 votos) con su lista Boedo en Acción y se impuso a Marcelo Culotta (28,59%), Sergio Costantino (23,62%) y César Francis (10,92%). Fueron comicios récord: en las de 2016 votaron 12.165 personas y en las de 2019 lo hicieron 15.065. Un histórico de San Lorenzo como el brasileño Paulo Silas será el representante de la institución en las audiencias de la Conmebol: “Voy a estar al lado de Moretti ayudando junto con los otros muchachos”.

Por otro lado, Ortigoza se refirió a las charlas con Rafa Pérez por su continuidad, así como también la de los arqueros Augusto Batalla y Facundo Altamirano. También reconoció que hay charlas avanzadas con el mediocampista uruguayo Santiago Viera, mientras que Gastón Ramírez tendría avanzada su llegada a Peñarol de Montevideo. La otra cara que podría llegar de un momento a otro es la del colombiano Jhohan Romaña, defensor central que pertenece al Austin de la MLS y jugó a préstamo en Olimpia de Paraguay.