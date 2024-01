El recuerdo que atesora Mbappé de Lionel Messi que se filtró en una entrevista de TV

El saludo de Kylian Mbappé con Lionel Messi en el Mundial 2018 (AFP/Luis Acosta)

Kylian Mbappé regresó a la primera plana de los principales medios del mundo después de ser entrevistado de manera exclusiva en un documental emitido por el programa Envoyé Spécial transmitido en France 2. El delantero del París Saint-Germain (PSG) dejó distintas definiciones de su vida diaria en compañía de su madre, Fayza Lamari, en el cual se resaltó el rol social que cumple Kiki, aunque el aspecto futbolístico sobrevoló al campeón del mundo con Francia en 2018.

El contenido de la pieza audiovisual de una hora y media repasó, en gran mayoría, el funcionamiento de la asociación Inspired By Kylian Mbappé (IBKM), que ayuda a casi un centenar de personas de diversos orígenes sociales. Sin embargo, lo sucedido en el Mundial de Rusia con los Galos apareció de manera indirecta dentro de la emisión cuando dialogaban con la madre del jugador de 25 años y ese fugaz recuerdo tiene una estrecha vinculación con Lionel Messi.

Mucho se rumoreó sobre una presunta mala relación de ambos durante la etapa compartida en el PSG, pero a la luz de los hechos nunca se pudo comprobar nada por el estilo. De hecho, Mbappé mantiene una gran estima sobre Leo, a quien votó en el primer lugar en su elección al mejor jugador de la temporada en el The Best. Un cariño que agregó una prueba más este jueves después de que una de las tomas elegidas por el ciclo de entrevistas haya capturado una camiseta enmarcada de Messi en una de las paredes del lugar donde se llevó a cabo la conversación.

Kylian Mbappé enmarcó una camiseta de Messi

A pesar de que no queda claro si es la casa del delantero francés, Kylian tiene atesorada la casaca utilizada por la Pulga hace menos de seis años. En aquella oportunidad, Francia venció 4-3 a la Argentina en los octavos de final de la Copa del Mundo y el autor de un doblete en la ciudad rusa de Kazán se acercó a Lionel Messi para saludarlo. Como agregado, también se quedó con la preciada casaca del 10, que no se sabe si recibió la de su colega a manera de intercambio.

Tiempo atrás, Ander Herrera, ex compañero de ambos en el París Saint-Germain, disipó las dudas sobre cómo era el vínculo de la dupla entre 2021 y 2023 en charla con TyC Sports: “Si tienes a Leo, todos los demás están un pasito atrás. ¿Hasta Mbappé? Sí, a Leo no le hace falta hablar para ser respetado. Cómo voy a levantar la voz si él no lo hace. ¿División entre Messi y Mbappé? Eso es mentira”.

Por otro lado, el tema del momento en estos meses pasa por definir la continuidad de Kylian Mbappé en el último campeón de la Ligue 1, donde termina su contrato en junio próximo y ya está en condiciones de negociar su arribo a cualquier institución después de esa fecha. El documental no profundiza en esta situación, pero sí habla sobre su vida en la capital europea sumado a cuestiones que deberían ser básicas, pero en su rutina simbolizan lujos porque confesó qué le gustaría hacer en sus momentos libres: “Ir a comer tranquilamente a un restaurante, salir con amigos, fiesta de incógnito, que nadie te vea... A la mañana siguiente, un buen brunch al sol en una terraza, admirar las cosas. Cosas simples de la vida”.

Días antes de esta publicación, Mbappé brindó otra entrevista con la revista GQ, en la cual se mostró tranquilo ante una posible salida del PSG en el corto plazo: “En algún momento a mí también me tocará marcharme. No me preocupan esos cambios. Simplemente pienso en continuar con mi carrera y seguir mi propio camino”. Además, el punta aceptó desconocer cuánto dinero embolsa de manera anual y brindó su mirada frente a las exorbitantes cifras que se manejan en el fútbol: “A los 12 años también pensaba que en el fútbol había demasiado dinero. Merezco el dinero que gano. No se lo robé a nadie. El mundo funciona así”.

La madre de Mbappé habla de una negociación que mantuvo con él

Su madre, Fayza Lamari, tomó notoriedad en las últimas horas cuando se publicó un recorte del informe, donde ella reveló una discusión mantenida con su hijo para acordar el porcentaje del sueldo que quedaría en sus manos: “Voy a crear valor agregado para ti, pero es 50-50. Y Kylian me dijo: ‘¡Nunca en la vida! No te doy el 50%. ¿No está bien o qué? ¡Soy yo quien anota! ¿Qué quieres decir con que quieres quedarte con el 50%?’. Le dije: ‘Sí, anotas. Eres muy fuerte. Pero nosotros, sus equipos, valoramos lo que hacen. Entonces nosotros también somos muy fuertes’. Le dije a Kylian: ‘Estoy dispuesta a trabajar 23 horas al día para ti, pero lo único que me gusta es IBKM’”.

“Entonces le dije: ‘Voy a crear valor agregado para ti, pero estamos haciendo al 50-50′. Y él no quiere, me dice: ‘Nunca te daré el 50%’. Y luego, bajamos a 30. Le dije: ‘Yo, por debajo de 30, me retiro, no lo hago. Hago como todos los demás, voy a las Maldivas, me voy de vacaciones, pero no trabajo para ti’. Aceptó el 30%. A medio o largo plazo tendrá que darme eso, sí”, agregó.