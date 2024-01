Kylian Mbappé rompió el silencio y habló sobre la posibilidad de dejar el PSG: “En algún momento me tocará marcharme”

Mbappé podría abandonar el PSG (Reuters)

A medida que transcurren los días en Europa, las especulaciones sobre el futuro de Kylian Mbappé continúan en aumento. A partir del 1 de enero, el futbolista esta habilitado a negociar con cualquier club para fichar de forma libre desde el 1 de julio, cuando haya finalizado su contrato con el PSG (si no decidiese renovarlo antes).

Te puede interesar: La millonaria oferta “nunca antes vista” que prepara el PSG para convencer a Kylian Mbappé de renovar y descartar al Real Madrid

Sin embargo, en medio de las voces, el astro francés se pronunció sobre una posible salida de París. La joven estrella del Paris Saint-Germain habló sobre su carrera y su vida deportiva con una madurez que deslumbra dentro y fuera de las canchas. “Muchos grandes jugadores que han marcado la historia del fútbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era”, reflexionó Mbappé en una entrevista concedida a la revista GQ, donde reconoció que “en algún momento a mí también me tocará marcharme”.

“No me preocupan esos cambios. Simplemente pienso en continuar con mi carrera y seguir mi propio camino”, valoró.

Te puede interesar: Por qué Lionel Messi ganó el premio The Best si terminó empatado en puntos con Erling Haaland

La situación contractual del delantero, que quedaría libre a mitad de año, ha puesto en alerta a gigantes del fútbol como el Real Madrid y el Liverpool. No obstante, su prioridad es sostener su alto rendimiento. “He demostrado que la presión no me afecta negativamente”, consideró el jugador, y admitió que la necesita “para rendir al máximo”.

El ‘deseo de ganar’ es otro de los motores que impulsa a este referente deportivo. “Está profundamente arraigado en mí”, declaró. Mbappé se siente en deuda con las enseñanzas recibidas tanto en el terreno de juego como en la vida personal, que lo han moldeado como deportista y ser humano. “Solemos olvidarlo, pero cuando jugamos al fútbol, somos eternamente niños. El nivel al que jugamos cambia, pero la mentalidad no. La pasión es constante a lo largo de los años”, señaló.

Mbappé habló sobre su posible salida del PSG

Con 25 años, Mbappé reveló que no ha cesado en su evolución como futbolista, una transformación enriquecida por la diversidad de estilos aprendidos de los diferentes técnicos bajo los que ha jugado: “Al jugar para seis o siete entrenadores diferentes, he aprendido seis o siete formas diferentes de hacer mi trabajo. La mentalidad correcta implica ser capaz de escuchar y adaptarse”, argumentó el jugador.

Te puede interesar: Con un hat-trick de Vinicius, Real Madrid goleó 4-1 al Barcelona y se coronó campeón de la Supercopa de España

En el plano internacional, mira con optimismo hacia la Eurocopa que se realizará en Alemania, donde Francia llega preparada y con confianza. “Hicimos una clasificación muy buena y ahora nuestro objetivo es ganar. Este año hemos perdido a grandes campeones, jugadores importantísimos como Hugo Lloris y Raphael Varane, pero el grupo no se ha visto afectado. Eso demuestra una verdadera cohesión y capacidad de adaptación”, apuntó.

Sobre una posible participación en los Juegos Olímpicos de París en julio, el joven remarcó: “Si me lo piden, me encantaría ir, pero si no es posible, lo entenderé. Para cualquier deportista, los Juegos son una ocasión especial. Yo ya quería ir a Tokio, porque quiero ganarlo todo y grabar mi nombre en la historia de la selección francesa como un jugador que fue importante”.

Finalmente, el francés se pronunció sobre el desafiante calendario del fútbol moderno, aproximándose a la densidad de temporadas de la NBA con hasta 70 partidos. También advirtió sobre las dificultades para mantener la calidad del juego y sugirió buscar soluciones colectivas para equilibrar el bienestar de los jugadores y las expectativas de los aficionados. “Tenemos que encontrar juntos la mejor solución posible”, puntualizó el todavía astro del PSG.