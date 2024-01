El imponente museo del Tanque Silva con camisetas de Messi y otras estrellas mundiales: por qué no tiene una de Riquelme

El Tanque Silva mostró su imponente museo con botines y camisetas que adornan su restaurante en Málaga

Santiago Silva vive en España desde el año pasado cuando decidió continuar como futbolista profesional en el Palo Fútbol Club, un equipo de barrio de Málaga donde jugó cinco partidos en 2023. Desde entonces, permanece en esta ciudad española y el 22 de noviembre inauguró un restaurante que se llama Silvando. El lugar es un lugar dedicado a la trayectoria del delantero uruguayo y cuenta con innumerables perlitas.

Te puede interesar: Mate, termo de Boca Juniors y la Bombonera de fondo: la foto de Juan Román Riquelme con su hija que se volvió viral

A lo largo de su carrera, desde que debutó en 19999 hasta el años pasado, el Tanque representó a 18 clubes. Muchos de estos fueron argentinos, entre los que se destaca Banfield, donde formó parte del equipo que le dio el único campeonato al Taladro en Primera División, el Apertura 2009. Ese elenco fue dirigido por Julio César Falcioni, al que el charrúa no dudó en elegirlo como el mejor de su trayectoria. “Quizá su fútbol no era tan vistoso, pero por su manera de liderar adentro y su manera”, reconoció en una entrevista en TyC Sports. Aunque también lo mencionó a Ricardo Gareca, a quien tuvo en Vélez, y lo destacó porque “le daba una gran paz y tranquilidad al plantel”.

Silva aprovechó la nota para mostrar su imponente colección de camisetas y otros tesoros que le dan color al restaurante que inauguró en España. El local cuenta con un sector con recortes y tapas de diarios y revistas dedicados al delantero uruguayo. También un lugar especial donde se exhiben decenas de botines multicolores que fueron usados en su carrera. Entre las casacas llamó la atención una alternativa de River Plate, de color negro. Cabe recordar que Silva jugó dos temporadas en Boca Juniors, entre 2011 y 2013.

Una camiseta de la selección uruguaya y otra de Argentina, nada menos que de Lionel Messi (@silvandoresto)

“Tengo camisetas de Messi, De Paul, Izquierdoz, Palermo, Schiavi y Paredes”, describió en su visita guiada virtual. Luego el periodista Rodolfo Cingolani le preguntó si tenía alguna de Juan Román Riquelme y respondió, sorprendido: “No tengo acá, no la puse todavía”. Al conocer la chicana del Gringo, Silva añadió: “Sos bravo eh”, en referencia a la consulta por el actual presidente de Boca Juniors.

Te puede interesar: La advertencia de Battaglia al nuevo entrenador de Boca Juniors: “Va a tener que convivir con eso”

Cabe recordar que Silva y Riquelme fueron compañeros en esos dos años, pero el uruguayo no guardó un buen recuerdo del ídolo de Boca Juniors: “De Riquelme encuentro dos líneas. Cuando me hablan de Román encuentro un jugador excepcional dentro de la cancha, como no se ha visto ninguno. Pero después positivamente no. Yo no encontré parte positiva de él”, contó en una entrevista con Radio La Red en 2021.

El Tanque apuntó a la segunda final ante el Corinthians por la Copa Libertadores de 2012, en la que Boca Juniors perdió 2-0 y el ídolo luego comunicó su renuncia. “Como líder positivo, vos no tenés que decir nada, esas cosas no se hacen. Vos tenés que decirlo una vez que ganaste o perdiste la final. Si yo me voy, no estoy jugando el partido pensando en eso. Uno no piensa en eso antes del partido”, disparó. Vale recordar que la decisión de Román se había filtrado por la mañana del día del encuentro.

Te puede interesar: La impactante chilena de Martín Palermo en un fútbol-tenis en Punta del Este: la historia detrás de su participación que causó furor

Silva, 43 años, debutó a nivel profesional en su país en Central Español y también militó en River Plate y Defensor Sporting. En la Argentina también jugó en Newell’s, Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima La Plata, Talleres de Córdoba, Lanús, Arsenal de Sarandí y Aldosivi. También tuvo un paso por Italia, en el Chievo Verona y la Fiorentina.

FOTOS DEL MUSEO DEL TANQUE SILVA:

Casacas de la Sampdoria, el Inter de Milán y la Juventus, gemas de su paso por Italia (@silvandoresto)

El restaurante se caracteriza por el color de las camisetas y otros recuerdos de la carrera de Silva (@silvandoresto)

Las camisetas de Palermo (Boca Juniors) y de Paredes (Selección) entre otras que expuso el Tanque (@silvandoresto)

Silva y los recortes periodísticos (@silvandoresto)

La impresionante colección de botines (@silvandoresto)

Arriba se puede ver la camiseta alternativa de River Plate (@silvandoresto)

Silva probando uno de los platos de su local gastronómico (@silvandoresto)