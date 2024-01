Jorge Almirón habló sobre el Colo Barco tras la salida al Brighton de Inglaterra

Una de las novelas del mercado de pases en Argentina fue la salida de Valentín Barco rumbo al Brighton & Hove Albion Football Club de la Premier League, entidad que en el último tiempo se caracterizó por su buen ojo para incorporar jóvenes talentos que luego vendió en grandes sumas de dinero a los principales conjuntos de Europa. El Colo finalmente se marchó por su cláusula de rescisión (10 millones de dólares).

Tras los dardos cruzados entre Raúl Cascini y el futbolista que actualmente se encuentra abocado a disputar el Preolímpico con la selección argentina Sub 23 en Venezuela, el que se expidió al respecto de esta situación fue Jorge Almirón, el entrenador que le dio más minutos en Primera. El Colo logró asentarse en el primer equipo y fue una de las figuras del Xeneize para llegar a la final de la Copa Libertadores producto de sus proyecciones por la banda, su buen trato con la pelota, su excelsa pegada y su fuerte personalidad pese a su corta edad.

Luego de imponerse por penales (4-3) tras igualar sin goles en un amistoso contra Rosario Central disputado en el Estadio Centenario de Montevideo, el flamante entrenador del Colo Colo expresó: “Me mandaron una nota. Realmente mi paso por Boca me llenó de orgullo por entrenar a grandes jugadores. Tuve la posibilidad de dirigir un equipo muy grande, llegar a la final de la Copa Libertadores. Tuve jugadores referentes del fútbol argentino y algunos chicos que tienen una gran personalidad y juegan muy bien. Tienen futuro para hacer una carrera importante. Seguro que lo van a hacer. Y al Colo lo quiero mucho y le deseo lo mejor para lo que sigue en su carrera por Europa”.

El Colo vivió una especie de renacer de la mano de Almirón, ya que le permitió mostrarse y tener continuidad en la máxima categoría del fútbol argentino. Antes de su llegada solamente había disputado tres encuentros, mientras que con el ex Independiente, Lanús y Godoy Cruz jugó 32 encuentros, en los que aportó un gol (ante Monagas de Venezuela) y brindó cuatro asistencias.

En su última entrevista, el jugador de 19 años fue muy elogioso al referirse de su ex entrenador. “Le estoy muy agradecido. Si no era por él, no estaría acá y no hubiera jugado. Cuando estaban Seba (Battaglia) y Hugo (Ibarra) yo no jugaba de la misma manera. ¿Por qué no jugaba en Primera antes? No lo sé. Almirón me fue a ver un partido, me subió y me dio confianza, llegó él y me puso”.