El Método Brighton: la estrategia del club inglés para fichar a las promesas sudamericanas como Valentín Barco

Barco, Caicedo, Mac Allister, Enciso y Buonanotte, algunas de las joyas sudamericanas que fichó el Brighton en los últimos mercados

El fichaje de Valentín Barco es una novedad dentro del mercado de pases, pero no debería serlo para quien estudió los movimientos del Brighton en las últimas ventanas de Europa. Y es que, desde hace varias temporadas, la directiva del club británico se esmeró en importar joyas de Sudamérica, un sector del planeta un tanto inexplorado salvo por Brasil, que supo cómo vender -en buenos números- a sus talentos al Viejo Continente.

Uno de los pioneros en esta materia fue otro argentino que también pasó por Boca Juniors: Alexis Mac Allister. A principios de 2019, Brighton desembolsó nada menos que 8 millones de euros por el pase del mediocampista que por entonces militaba en Argentinos Juniors, donde permaneció cedido hasta mediados de ese año. Por acumulación de extranjeros y debido a que el hoy campeón mundial no tenía lista la ciudadanía italiana, las Gaviotas decidieron prestarlo otra vez y recaló en el Boca de Gustavo Alfaro.

Alexis exhibió muy buen nivel en ese semestre y estaba listo para permanecer en el Xeneize pese al cambio de directiva en diciembre de 2019. En medio de su participación en el Preolímpico Sub 23 de Colombia en el que fue una de las figuras de la selección argentina, se generó un cortocircuito entre la directiva boquense y Brighton. El club inglés lo solicitó de inmediato y Boca exigió el pago de un millón de dólares para liberarlo. “Tuve varias charlas con Riquelme y mi principal posición fue quedarme. Hubo cosas que no me gustaron para nada. Sentí que no me valoraron ni me querían”, ventiló el ex Bicho de La Paternal rumbo a Sussex del Este.

Fuego cruzado al margen, esa no fue la única apuesta rutilante que Brighton realizó en ese mercado para el 2019, ya que a la par de Mac Allister había pagado casi 17 millones de euros por el mediocampista maliense de 21 años Yves Bissouma (Lille), unos 10 millones de euros por el defensor central brasileño de 23 años Bernardo (Leipzig) y cifras de hasta 3 millones de euros por el esloveno de 20 años Jan Mlakar (NK Maribor), el rumano de 19 años Tudor Baluta (FCV Farul), el danés de 20 años Anders Dreyer (Esbjerg fB), el noruego de 18 años Leo Ostigard (Molde) y otro sudamericano: el extremo ecuatoriano de 20 años Billy Arce, proveniente de Independiente del Valle.

Los sudamericanos unidos en Brighton: Facundo Buonanotte, Moisés Caicedo, Julio Enciso y Alexis Mac Allister antes de un partido con las Gaviotas en 2023 (Reuters/Paul Childs)

En diálogo con The Athletic, el ex director deportivo del Brighton Dan Ashworth argumentó: “Yo diría que dos tercios de la Premier League podrían superarnos en términos de tarifas de transferencia y salarios. Nuestra estrategia de reclutamiento tiene que ser un poco diferente. Si vamos a pescar al mismo estanque que ellos, es posible que no consigamos al jugador que queremos”. Y dejó en claro que la intención era buscar promesas de Sudamérica o países de no tanto renombre dentro de Europa: “Hemos tendido a ir a un mercado diferente o a comprar potencial en lugar de rendimiento. El peligro de esto es que usted está comprando potencial, por lo que no lo sabe del todo; no siempre llegan a lo que uno esperaría que fueran”.

Para la temporada 2019/2020 se mantuvo la postura con la inversión en futbolistas Sub 23: ficharon al delantero francés de 22 años Neal Maupay (Brentford) por 15,56 millones de euros, al defensor central inglés de 22 años Matt Clarke (Portsmouth) por casi 4 millones de euros y al lateral derecho ghanés de 19 años Tariq Lamptey (juveniles del Chelsea) por poco más de un millón de euros.

No obstante, el boom de esa ventana lo generó el ecuatoriano Moisés Caicedo, quien ya era figura en Independiente del Valle y venía de dar sus primeros pasos en su seleccionado nacional (fue a los 18 años el jugador más joven de la historia de la Tri en anotar un gol oficial). Por este otro talentoso sudamericano, Brighton pagó más de 28 millones de euros, una cifra récord para Ecuador. Fue una de las mejores inversiones de las Gaviotas, ya que al poco tiempo se lo vendería al Chelsea por casi 150 millones de dólares, número inédito hasta ese entonces en la Premier League.

Y no todos los euros fueron a parar a Sudamérica en ese mercado, ya que se inclinaron por los polacos de 21 años Jakub Moder (Lech Poznan) y el de 19 Michal Karbownik (Legia Varsovia), en 11 millones y 4 millones respectivamente, más el suizo de 21 años Andi Zeqiri (Lausanne-Sport) y el neerlandés de 20 años Jan Paul van Hecke (NAC Breda), en 4 y 2 millones de euros respectivamente.

El propietario y presidente del Brighton, Tony Bloom, a quien destacan como un gran jugador de poker y hombre de las apuestas, tiene una empresa llamada Starlizard que se encarga de solventar con datos fehacientes el scouting que realizan sus espías. Desde adentro de la institución de Sussex del Este, revelaron: “No describiría lo que están haciendo como revolucionario, pero están atacando nuevos mercados emergentes. Conocemos a los jugadores antes de ficharlos, pero están en una posición en la que pueden ofrecer una integración gradual en la Premier League, mientras que en los clubes más grandes los jugadores deben poder empezar a trabajar y rendir a un nivel de élite de inmediato”.

El presidente del Brighton, Tony Bloom, durante un partido del equipo (Reuters/Molly Darlington)

Con las inversiones dando frutos reflejados en ventas a clubes top, Brighton se transformó en una atractiva vidriera y persistió pisando fuerte en los mercados. Para la temporada 2021/2022 gastó 65 millones de euros entre el zambiano de 23 años Enock Mwepu (Salzburgo), el español de 23 años Marc Cucurella (Getafe), el polaco de 18 años Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin), el senegalés de 20 años Abdallah Sima (Slavia Praga) y el arquero neerlandés de 21 años Kjell Scherpen (Ajax). Este fue un paréntesis respecto a la búsqueda de sudamericanos, que igualmente ya estaba proyectada y direccionada para la siguiente ventana.

Si bien excedió la edad de Sub 23 por la que habitualmente se inclina Brighton, el ecuatoriano de 24 años Pervis Estupiñán fue una de las grandes apuestas para el año siguiente. Pero no la única. Además de haberle abonado casi 18 millones de euros al Villarreal por el dinámico lateral zurdo, cerró los fichajes de otros dos sudamericanos más: Julio Enciso, enganche paraguayo de 18 años proveniente de Libertad, y Facundo Buonanotte, mediapunta argentino de 18 años de Rosario Central. Fueron casi 20 millones de euros entre ambos, sin contar los bonus por objetivos a cumplir.

A estas promesas que ya brillaban por estas latitudes les añadieron a otras europeas como el escocés de 21 años Billy Gilmour (Chelsea) por más de 8 millones de euros, el irlandés de 20 años Simon Adingra (Nordskaelland) por 8 millones y el sueco de 19 años Yasin Ayari (AIK de Suecia) por 4 millones más.

Con la máquina de inversión en pleno proceso y aparentando no tener techo, Brighton fue por más para la actual campaña. Le pagó al Watford 34 millones de euros por el delantero brasileño de 21 años Joao Pedro, 27 millones al Lille por el volante camerunés de 20 años Carlos Baleba, 20 millones al Anderlecht de Bélgica por el arquero neerlandés de 20 años Bart Verbruggen y hasta 3 millones al Farul de Rumania por el extremo rumano de 18 años Adrian Mazilu.

Es cierto que no pudo cerrar la operación de Barco a mediados de 2023, momento en que la decisión del Colo de terminar de jugar la Libertadores con Boca hizo pesar, pero ahora el club inglés pisó el acelerador y se quedó con uno de los mayores proyectos de Argentina, Sudamérica y el mundo.

LOS FICHAJES SUDAMERICANOS SUB 23 TOP DEL BRIGHTON

1. Moisés Caicedo (Independiente del Valle - Ecuador) - 31 millones de dólares

2. Julio Enciso (Libertad - Paraguay) - 12.75 millones de dólares

3. Valentín Barco (Boca Juniors - Argentina) - 10 millones de dólares

4. Alexis Mac Allister (Argentinos Juniors - Argentina) - 8.8 millones de dólares

5. Facundo Buonanotte (Rosario Central - Argentina) - 6.60 millones de dólares (sin contar variables)

*Los brasileños Joao Pedro (37.5 millones de dólares al Watford) y Bernardo (USD 11 millones al Leipzig) ya militaban en Europa cuando fueron comprados por Brighton