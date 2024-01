La cruda reflexión de Vinicius Jr tras la victoria del Real Madrid sobre Barcelona: “Estoy triste, todos quieren pelear conmigo”

Vinicius Jr convirtió tres goles (Reuters)

En una noche estelar para el Real Madrid, Vinicius Jr. brilló con una actuación que será recordada por años en la final de la Supercopa, al firmar un triplete decisivo en la victoria por 4-1 sobre el eterno rival, el Barcelona. El encuentro, disputado en Riad, fue testigo de la destreza y velocidad del delantero brasileño, quien, con dos goles en tan solo nueve minutos, dejó en claro su importancia para el conjunto merengue.

A pesar de la euforia que suele acompañar a los campeones, la noche de Vinicius tuvo un matiz diferente cuando el atacante reveló sensaciones encontradas luego del partido. “Me quedo muy triste. Todos quieren pelear conmigo porque todos saben que va a salir en la prensa”, expresó con una sinceridad poco habitual entre los protagonistas del deporte rey. “‘Vinicius ha hecho esto o lo otro’... Intento estar tranquilo y centrado en el partido para poder hacer lo mejor para mis compañeros”, señaló, evidenciando la presión que siente al estar constantemente bajo el foco mediático.

El futbolista no pasó por alto la oportunidad de reconocer el apoyo que recibe dentro de su propio equipo. “El entrenador siempre está ahí para ayudarme. Quiero hacerme una persona mejor”, declaró el jugador de 23 años, subrayando la figura del director técnico como un pilar en su desarrollo personal y profesional. No obstante, el joven astro admitió aspectos de su juego y comportamiento que necesitan pulirse. “Acabo enfadando a los demás. A mí también y a mis compañeros. Tengo que mejorar”, añadió.

El brasileño tampoco ocultó su autoconciencia sobre ciertas facetas de su actitud en el campo. “Yo no soy un santo. Hablo demasiado y hago regates que no se deben hacer. Pero estoy aquí para mejorar y para dar ejemplo a los niños. El míster y mis compañeros me están enseñando lo que tengo que hacer”, manifestó, reconociendo abiertamente sus errores y su compromiso para superarlos.

Vinicius fue el MVP de la final (Europa Press)

Carlo Ancelotti también hizo referencia al juego del brasileño y afirmó que no le gustaron algunas actitudes que tuvo el delantero, así como también Jude Bellingham. “A mí el tacón no me gusta. Lo ha hecho Vinícius y Bellingham. Les he pedido que no lo hagan”, aseguró Ancelotti a la conclusión del partido en diálogo con Movistar.

La imagen fue vista por todos, un gesto de caballero del técnico italiano, de respeto al rival. Se produjo tras un regate de Bellingham en una acción ofensiva, en la que conectó de tacón con Vini. El futbolista brasileño retrasó el juego con otro taconazo, pegado a la banda donde estaba Carletto que no dudó en llamar la atención a sus jugadores.

Tras anotar su primer tanto de la noche, Vinicius celebró emulando a Cristiano Ronaldo, en un gesto que además de rendir tributo a su ídolo, resaltó la conexión especial que tiene con los aficionados de Arabia. “La celebración es por Cristiano, que es mi ídolo. La gente de Arabia siempre tiene un cariño grande hacia mí. Muy ilusionado con el equipo, jugar contra el Barcelona no es fácil y ganar 4-1 es muy difícil. Hemos hecho un partido casi perfecto. Sólo nos ha faltado no encajar el gol de Lewandowski”, comentó, sin dejar de mencionar el tanto del delantero polaco que evitó que la victoria fuera aún más redonda.