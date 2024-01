Muri, la pareja de Lisandro Martínez, compartió su book de fotos tras brillar en una comparsa de Gualeguay: el emotivo mensaje del futbolista

El posteo de Muri López Benítez y la romántica respuesta de Lisandro Martínez

Muri López Benítez, la esposa del futbolista Lisandro Martínez, campeón con la selección argentina, retornó a sus raíces en Gualeguay, Entre Ríos, para destacarse como una de las participantes del clásico carnaval de la ciudad que la vio nacer. La joven, que decidió hacer una pausa en su vida en Manchester, donde reside actualmente dada la carrera de su pareja, utilizó las redes sociales para compartir un book de fotos y agradecer el apoyo que recibió en las últimas horas.

Te puede interesar: La esposa de un jugador campeón del mundo con la selección argentina deslumbró en el carnaval de Gualeguay

“Un año más tuve la oportunidad de disfrutar una noche del mejor carnaval. El de mi ciudad de Gualeguay”, expresó la joven junto a emojis de corazones rojos. Además, aprovechó la oportunidad para agradecerle a los diseñadores Guillermo Car y Giuliano Benedetti por los atuendos proveídos y a la comparsa Sisí por su cálida acogida.

El ex Newell’s y Defensa y Justicia, por su puesto, también pasó por el posteo para dejarle un romántico mensaje. “Toda la belleza interior que llevas dentro es todo el reflejo de lo que se ve afuera realmente. Una excelencia única”, comentó el marcador central de los Diablos Rojos. El mensaje estuvo acompañado por un emoticón de una cara de enamorado, con dos corazones en lugar de ojos.

Te puede interesar: Alejandro Garnacho fue una de las figuras en el triunfo del Manchester United por la FA Cup: del violento remate al travesaño que mereció ser gol al tenso cruce con un rival

Entre los me gusta de la publicación de Instagram se destacan los de Bárbara Occhiuzzi y Linda Raff, parejas de Nahuel Molina y el Papu Gómez, respectivamente. Entre los comentarios, en cambio, aparecen los de Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico. “La reina”, manifestó. Otra de las que destacó la belleza de Muri fue Anna Mariana Casemiro, mujer del volante central del Manchester United y la selección de Brasil. “Guapísima”, sostuvo.

Aunque nunca se aclaró públicamente, se cree que la elección del vestuario albiceleste podría ser una alusión a la popular Scaloneta, como se conoce al equipo argentino bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni. Pero lo que realmente llamó la atención y cautivó a los asistentes fue el diseño del traje, compuesto por sorprendentes plumas que emulaban los colores nacionales. Muri deslumbró con su baile junto a la comparsa, un homenaje a la provincia que la vio crecer y al mismo tiempo al lugar donde comenzó su romance con Lisandro Martínez.

La esposa de Lisandro Martinez en el carnaval de Gualeguay

López Benítez, que se encuentra en pleno viaje rumbo a Inglaterra para reencontrarse con su pareja, hace unos días ya había anticipado algunas imágenes de su participación “Unas fotitos en la previa de mi carnaval favorito”.

Te puede interesar: Una gloria del Manchester United elogió a Garnacho y lo comparó con Ryan Giggs: “Es emocionante verlo”

Su conexión con la festividad es profunda, como ella misma lo expresó en una entrevista con Elonce en enero de 2023: “El que nació en Gualeguay sabe lo que significa el carnaval para nosotros. Desde muy chicos empezamos a salir, lo llevamos en la sangre, lo vivimos muy fuerte, somos muy pasionales. Es algo hermoso poder estar acá”. Para Muri, el carnaval significa no solo una oportunidad para reavivar raíces culturales, sino también para recordar cómo fue que su vínculo con Lisandro se forjó en ese contexto festivo. “Él también tiene experiencia en el carnaval. Cuando lo conocí salía en el carnaval. Muchos de los sábados que él podía venir y compartir conmigo estaba acá haciendo la previa, me ayudaba a prepararme, me alentaba, me esperaba al final del trayecto. Fue algo que llegamos a compartir los dos, lo disfrutamos mucho, nos gusta. Ahora disfrutamos de otras cosas, estamos muy enamorados, hace muchos años que estamos juntos. Nos conocimos acá, en Gualeguay, por amigos en común, pero todo se dio muy casual, tomando mates”, contó.

Vale destacar que Lisandro Martínez actualmente se encuentra fuera de los campos de juego producto de una lesión y se espera que próximamente se reintegre a las formaciones del primer equipo del Manchester United. Su última aparición fue en un enfrentamiento contra el Bayern Munich, el pasado 20 de septiembre por la Champions League. El zaguero ha estado recuperándose de un problema en el hueso metatarsiano de su pie derecho, una lesión que ya lo había marginado durante un lapso en la temporada anterior.

El book de fotos de Muri López Benítez en el carnaval de Gualeguay:

Muri López Benítez brilló en el carnaval de Gualeguay en la comparsa Sisí

Muri López Benítez brilló en el carnaval de Gualeguay en la comparsa Sisí

Muri López Benítez brilló en el carnaval de Gualeguay en la comparsa Sisí

Muri López Benítez brilló en el carnaval de Gualeguay en la comparsa Sisí

Muri López Benítez brilló en el carnaval de Gualeguay en la comparsa Sisí

Muri López Benítez brilló en el carnaval de Gualeguay en la comparsa Sisí

Muri López Benítez brilló en el carnaval de Gualeguay en la comparsa Sisí