Uno de los jugadores más valorados por los hinchas de Boca quedará libre y manifestó su deseo de volver: la respuesta de Riquelme

Nahitan Nández quedará libre de Cagliari y tiene el deseo de volver a Boca Juniors, donde se consagró campeón en dos oportunidades (REUTERS/Stringer)

Boca Juniors continúa con la pretemporada a cargo de Diego Martínez. Sabido es que uno de los puestos que deberá reforzar el club es el de volante central, teniendo en cuenta que Jorman Campuzano no alcanzó su mejor nivel desde la vuelta por pedido de Jorge Almirón y que Equi Fernández, que se entrena con el seleccionado argentina Sub 23, no es el clásico 5 de marca que desea el nuevo entrenador.

Al tanto de esto, el Consejo de Fútbol analiza diferentes alternativas, pero en las últimas horas se le apareció una gran oportunidad. Se trata de un futbolista que dejó muy buenos recuerdos en los hinchas de Boca Juniors, que quedará libre del Cagliari de Italia el próximo semestre y ya manifestó su deseo de regresar al club de la Ribera. Este futbolista es Nahitan Nández.

Según contaron los periodistas César Merlo y Tati Civelli, partidario de Boca Juniors, el uruguayo tiene una muy buena relación con Juan Román Riquelme y el presidente ya le habría manifestado que tiene las puertas abiertas para cuando lo desee. Solo restará saber si en los próximos seis meses se concreta el deseo del futbolista, en especial porque también aparecieron otros competidores: el Inter de Porto Alegre. Además, Atlético de Madrid lo tuvo en su momento en la lista, aunque hace tiempo no ha avanzado.

“Es verdad que a Román le gustaría que venga Nahitan (Nández). Es verdad que Nahitan y Román tienen contacto. La relación de Nández y Riquelme es parecida a la de Cavani y Román. Riquelme le dijo lo mismo que a Cavani: ‘cuando vos quieras venir, me levantás el teléfono y tenés las puertas abiertas’”, contó Civiello en su canal de Twitch.

Nández guarda muy buena relación con el presidente, Juan Román Riquelme (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Asimismo, Boca Juniors deberá solucionar el tema del cupo de extranjeros, ya que está al límite de los que pueden firmar planilla. Los jugadores internacionales que hoy integran el plantel son Luis Advíncula (Perú), Bruno Valdez (Paraguay), Miguel Merentiel (Uruguay), Edinson Cavani (Uruguay) y Marcelo Saracchi (Uruguay). Podría sumar uno más, pero superaría el límite reglamentario para cada encuentro. Los casos de los colombianos Jorman Campuzano y Frank Fabra no cuentan porque ya tienen la ciudadanía argentina.

Nahitan Nández es un jugador que gracias a su sacrificio, dinámica, buena llegada y gol se ganó el corazón de los hinchas xeneizes. Incluso, se fue ovacionado por la Bombonera en su último partido, que decidió jugarlo con las ganas de siempre pese a haber sido transferido. Sus lágrimas y el agradecimiento tras el encuentro recorrieron todos los portales partidarios.

Será cuestión de esperar si esta transferencia avanza. Tiempo hay y si hay tan buenas intenciones de ambos lados, será cuestión de esperar a que llegue el momento. Por lo pronto, Nández deberá terminar de jugar los últimos meses que le quedan de contrato con el Cagliari y luego sí, sentarse a negociar su vuelta como él pretende. En Boca Juniors, el uruguayo celebró dos títulos locales entre 2017 y 2019 (Superliga 2017/2018 y Supercopa Argentina 2017). Jugó 67 encuentros y anotó seis goles.

En contrapartida a lo que ocurre con Boca, la relación entre Nahitan Nández y Cagliari está rota y así lo hizo saber el futbolista frente a las versiones que aseguraban que él pidió salir del equipo italiano. Así fue el descargo del uruguayo de 28 años en Instagram.

El duro posteo de Nahitan Nández sobre su estadía en el Cagliari de Italia

“Ante las declaraciones y comentarios sobre mí, hoy quiero dar la cara y hablar con el corazón en la mano como siempre lo he hecho. Sentir que quiero irme de Cagliari, de esta ciudad, de esta gente me hace sentir muy mal. Leer que soy un vendido y que ya no quiero luchar por este equipo me entristece el alma. Pasé cinco años intensos en esta tierra que para mí es el paraíso. Tomé decisiones. Elegí quedarme aquí hasta el final de mi contrato para darlo todo por esta isla, a pesar de haber tenido otras ofertas. Hemos vivido muchos momentos bonitos, pero también fuertes y malos. Perdimos la categoría y a mitad del trayecto también tuve varias lesiones. Pero ganamos los playoffs... nos sentimos vivos. Nos reímos y nos regocijamos, todos juntos. Unidos. Todos parte de un pueblo. Aquí nació mi hijo, reconstruí mi familia con mi actual novia sarda. Me sentí como uno de ustedes. Me siento sardo. Cerdeña es mi hogar. Muchos pueden pensar que son solo palabras y probablemente estas palabras no sean suficientes para expresar mejor el amor que siento por esta ciudad y su gente. Cualquiera que me conozca sabe el respeto que tengo por esta camiseta y su historia. No sé si estos serán mis últimos seis meses. No sé si me quedaré aquí un año, 10 o toda mi vida, pero aseguro que estoy feliz de tener la oportunidad de vivir en un lugar como el tuyo y de sufrir y alegrarme contigo.

Y tenegan por seguro que hasta el último día lucharé por este equipo, por la ciudad y su gente... ¡Daré todo para representarlos, porque esta gente se lo merece!

¡Gracias y siempre vamos Casteddu! Llegaremos juntos al final”.