Las confesiones de la Bruja Verón: las razones del golpe de Argentina en el Mundial 2002, el día que lo “desparramó” Riquelme y el “bidón” a Palermo

Juan Sebastián Verón dio sus motivos sobre la eliminación de la selección argentina en el Mundial 2002

Juan Sebastián Verón se refirió a dos temas punzantes en una entrevista con el YouTuber Davoo Xeneize: la eliminación de la selección argentina en el Mundial Corea-Japón 2002 y por qué no compartió más tiempo dentro de una cancha junto a Juan Román Riquelme. El ex volante de 48 años también recordó diversas etapas de su carrera en la que brilló a nivel nacional e internacional, sus inicios en Estudiantes de La Plata con ascenso incluido y el retorno con gloria tras ganar la Copa Libertadores. Fue uno de los mejores jugadores de su época, dueño de una pegada exquisita y visión de campo como pocas a la hora de la distribución de juego.

La Bruja fue uno de los baluartes del seleccionado que dirigió Marcelo Bielsa. En el inicio de aquel proceso, Verón se hizo cargo de le generación de juego y tuvo destacadas actuaciones con goles claves, como el que le marcó a Ecuador en la altura de Quito, en el triunfo 2-0 que decretó la clasificación anticipada al primer Mundial en Asia, donde el equipo quedó afuera en la primera ronda.

“Si ese equipo hubiese sido un año antes el mundial, por cómo estaba, cómo estábamos nosotros en 2001, estábamos para salir campeón”, evocó. “Llegamos con muchos problemas en los intérpretes que normalmente estábamos y en los que el técnico confiaba y esto es importante, cómo llega el jugador”, agregó.

La Argentina había ganado de forma cómoda la Eliminatoria con un triunfo incluido a Brasil (2-1) en el Monumental. También en amistosos venció de visitante a Italia y a Alemania. Pero desde los tests previos al certamen ecuménico se notó que el nivel de juego había caído. En la primera fase del Mundial le ganó 1-0 a Nigeria, perdió 1-0 con Inglaterra y empató 1-1 con Suecia, encuentro que decretó la eliminación.

“Yo creo que fue un grupo gastado el que que llegó a ese Mundial con, obviamente, problemas físicos y posiblemente tampoco en su mejor versión. Entonces es un combo difícil cuando no podés tener margen para error. Y es donde no nos encontramos”, reconoció.

Juan Sebastián Verón se refirió a Juan Román Riquelme: el poco tiempo que compartieron en la Selección y su elogio al ídolo y actual presidente de Boca Juniors

Luego le preguntaron por qué no jugó más tiempo con Riquelme en la selección argentina. Si bien Bielsa convocó a Román para la Copa América 1999 jugada en Paraguay, luego no le dio demasiada continuidad. Luego, cuando Román fue el conductor del equipo que dirigió José Néstor Pékerman, Verón no tuvo su chance pese a su buen momento en el Inter de Milán. “Increíble. Podríamos haber compartido mucho más tiempo y por distintos motivos no fue posible”, afirmó La Bruja.

Sin embargo, fueron compañeros en la Copa América 2007, ya bajo las órdenes de Alfio Basile. “Ahí Román fue futbolísticamente increíble. Venía de ganar la Copa Libertadores con Boca y en esa Copa América también llegó a un nivel superlativo”, añadió.

Además, contó el día que Román lo desparramó y fue el choque por la Champions League entre el Villarreal y el Inter de Milán: “A Román lo sufrí. Me desparramó en un partido Villarreal-Inter. Más allá de lo virtuoso, tenía un cerebro distinto. Cuando tenés eso, la diferencia con el resto es abismal. Es de esos jugadores que tienen la cancha en la cabeza y mucho antes que todos los demás”.

Ese conjunto se lució en una amalgama de jugadores de distintas edades como los mencionados junto a Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Javier Zanetti, Pablo Aimar, Diego y Gabriel Milito, Lionel Messi, Carlos Tevez y Javier Mascherano. Llegó a la final como favorito, pero cayó 3-0 ante Brasil.

“Son esas derrotas hasta inesperadas y no es que hubiéramos sobrado el partido ni tampoco hubo exceso de confianza como para decir ‘ganamos caminando’. No, al contrario, para mí lo que nos pasó fue el primer el primer golpe que nos dan empezado el partido, ahí como que te te desequilibra un poco. Después nosotros tuvimos alguna situación como un tiro de Román en el palo, pero luego ellos hicieron el segundo”, concluyó sobre el tema.

Verón y Riquelme fueron compañeros en la Copa América 2007 (DyN)

MÁS FRASES DE VERÓN:

Llamado de Boca y River en 2006. “Inter quería que siguiera y tenía sondeos de equipos de España. Boca y River me habían llamado también. Los escuché por cortesía, pero tenía la decisión tomada de volver a Estudiantes. Yo ya había tenido la experiencia de Boca, si bien ellos venían muy bien, yo quería volver a Estudiantes porque no había jugado demasiado cuando empecé”,

Vuelta a Estudiantes en 2006: “Fue una decisión de familia, decisión deportiva, a dónde decidí volver. Se dio todo. Yo justo terminaba mi contrato -jugaba en el Inter- y estaba convencido de lo que quería y estaba bien físicamente. Yo quería volver a Estudiantes. Una cosa es volver un verano o invierno al Country de visita y otra cosa es vivirlo con esa carga emotiva. Me atraía mucho lo institucional”.

Cruce con Martín Palermo en la final con Boca: “Por cómo se daba el partido, él era el único que nos podía hacer un gol, y para nosotros en esas instancias el bidón tiene que estar, son oportunidades en las que no podemos fallar, y la charla fue un tratar de sacarlo de contexto y de partido. Pero con Martín (Palermo) tenemos una muy buena relación, lo fui a ver cuando volvió de la lesión en la Libertadores del 2000 y nos saludamos para las Fiestas”.

Final contra el Barcelona. “Viendo las demás finales, le doy más valor pese a entrar en una contradicción por la historia que pregona Estudiantes. Los detalles son fundamentales y definen partidos, estuvimos a nada de equivocarnos y ganar, ja. Se dio la lógica, pero fue increíble. Pasamos de que digan que nos íbamos a comer un baile y comernos cuatro, a estar ganándole al mejor Barcelona de la historia en el minuto 88″.