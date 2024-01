La “venganza” de Paulo Dybala: convirtió de penal, corrió a un rival y le lanzó un pelotazo por intentar desconcentrarlo

Paylo Dybala volvió a ser protagonista en un partido de la Roma. El delantero argentino, de 30 años, anotó, de penal, el tanto con el que la Loba consiguió el empate como local ante Atalanta por la Serie A de Italia. Fue a los 38 minutos del primer tiempo, con un remate de zurda, esquinado, al palo izquierdo del arquero Camesecchi, que se volcó al costado opuesto. Sin embargo, el punta surgido de Instituto optó por casi no festejar: tomó el balón y salió corriendo al centro del campo para garantizar que no se perdiera el tiempo en la reanudación de la acción. Aunque antes hizo una escala para cumplir con una pequeña revancha...

En la carrera hacia mitad de cancha, recibió la felicitación express de varios compañeros. Pero cuando llegó a espaldas de Teun Koopmeiners, le lanzó la pelota al cuerpo y le dedicó unas palabras al pasar. ¿Qué había pasado? El hombre de Países Bajos lo había incomodado antes de la ejecución del remate desde los 12 pasos, tanto al momento de acomodar el esférico como posteriormente. Y la Joya no lo olvidó.

Por eso se “vengó” con el pelotazo. Aunque puede haber un mayor transfondo. Es que Koopmeiners jugó (ingresó en el complemento) aquella batalla de cuartos de final de la Copa del Mundo en Qatar, en la que Argentina se terminó imponiendo por penales. De hecho, el mediocampista ofensivo se hizo cargo de uno de los remates que superaron a Dibu Martínez. Aquella serie ofreció mucha controversia, por las acusaciones cruzadas de burlas y “juegos psicológicos”. Y terminó con el “andá pallá, bobo” de Lionel Messi a Wout Weghorst, como corolario de la efervescencia. ¿Acaso quedó una cuenta pendiente de aquel 9 de diciembre de 2022?

Por lo pronto, Dybala jugó 83 minutos y se retiró ovacionado, aunque su aporte no le alcanzó a la Roma para conseguir el triunfo. El conjunto de la capital italiana aparece octavo, con 29 puntos, en la tabla de posiciones del Calcio, a 19 del Inter, líder del certamen. Y se halla fuera de los puestos de clasificación a competencias europeas para la próxima temporada, aunque queda medio torneo por delante. Por la próxima jornada visitará al Milan el domingo 14 de enero.

* El tenso cruce entre Dybala y Koopmeiners

Al mismo tiempo, por la llave de los 16avos de final de la Europa League, se medirá ante el Feyenoord el 15 y el 22 de febrero. Todos desafíos en los que la Joya es vital para la escuadra de José Mourinho, que mientras tenga abierto el mercado de pases, sufrirá ante la chance de perder a su as. Es que, desde el inicio de 2024, por contrato, su cláusula de salida se rebajó ostensiblemente y quedó en 13 millones de euros, cifra que no refleja su valía futbolística. Hay que aclarar que ese valor solo rige para los equipos internacionales que no pertenezcan a la Serie A.

En consecuencia, surgieron los rumores de potentes equipos interesados, como el Manchester United y el Atlético de Madrid. No obstante, Dybala sigue comprometido con el presente de la Roma. Y sus aficionados lo agradecen.