Oscar Pistorius salió de prisión a once años del crimen de su esposa: las 7 restricciones que debe respetar para no volver a la cárcel

Oscar Pistorius salió de prisión a 11 años del crimen de su esposa: las 7 restricciones que debe respetar para no volver a la cárcel

El ex campeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius fue puesto en libertad tras 11 años en prisión como consecuencia de la condena que recibió por el asesinato de su novia Reeva Steenkamp. El famoso ex atleta de 37 años, amputado de ambas piernas, cumplió más de la mitad de su pena y obtuvo la libertad condicional el 24 de noviembre pasado. Desde este viernes, el deportista se encuentra bajo estrictas condiciones.

Te puede interesar: Oficial: Oscar Pistorius saldrá de prisión este viernes

Pistorius abandonó de madrugada la prisión de Atteridgeville, a las afueras de Pretoria y la administración penitenciaria señaló: “Ha sido admitido en el sistema correccional comunitario y ya está en su casa”. Igualmente, se espera que Pistorius resida inicialmente en la mansión de su tío en el suburbio de Waterkloof, en también en Pretoria.

Fue un crimen que conmovió al mundo y se conocía la noticia de que Pistorius saldría de la cárcel hoy, aunque las autoridades no habían comunicado de antemano ni la hora ni los detalles logísticos de su excarcelación, alegando razones de “seguridad”.

ARCHIVO - Foto del 14 de junio del 2016, Oscar Pistorius sale del Tribunal en Pretoria, Sudáfrica durante el juicio por el asesinato de su novia. El jueves 4 de enero del 2024, Pistorius saldrá en libertad condicional el viernes y tendrá que cumplir un fuerte control. (AP Foto/Themba Hadebe, Archivo)

En virtud de las condiciones establecidas para otorgarle la libertad condicional, el seis veces campeón paralímpico tiene prohibido hablar con los medios de comunicación. Además, entre la puntillosa lista se incluyen restricciones sobre cuándo puede salir de su casa, la prohibición de consumir alcohol, ni ninguna otra sustancia, y la obligación de asistir a programas de manejo de la ira y sobre violencia contra las mujeres.

Te puede interesar: El oscuro futuro de Oscar Pistorius a horas de salir en libertad condicional: dónde vivirá, el temor a una venganza y una inquietante revelación

Además, deberá realizar servicio comunitario y someterse a visitas no anunciadas por parte de las autoridades. El ex campeón será monitoreado constantemente por un oficial del Departamento de Correccionales y deberá informar cualquier cambio importante en su vida hasta que expire su condena en 2029.

Los vehículos son revisados ​​en la entrada del Centro Correccional de Atteridgeville, donde el atleta sudafricano Oscar Pistorius, condenado por matar a su novia Reeva Steenkamp en 2013, será puesto en libertad condicional, en Pretoria, Sudáfrica, el 5 de enero de 2024 (REUTERS/Alet Pretorius)

Pistorius, un corredor que perdió sus piernas de niño y era conocido como “Blade Runner” por sus prótesis de carbono, fue condenado a 13 años de prisión en 2017 por el asesinato de su novia, una modelo y graduada en derecho de 29 años. La madrugada del 14 de febrero de 2013, día de San Valentín, el ex atleta asesinó a Steenkamp disparando cuatro veces contra la puerta del baño de su casa en Pretoria. El deportista se declaró no culpable y negó que hubiera matado a la joven afirmando que disparó creyendo que había un ladrón. Sin embargo, los fiscales sostuvieron que mató a su novia intencionalmente durante una discusión nocturna.

Te puede interesar: El grupo inversor del Manchester City se lleva a otra promesa del fútbol argentino

En una declaración escrita recibida por la AFP pocos minutos antes de la liberación de Pistorius, la madre de la víctima afirmó que los familiares de Reeva Steenkamp están “condenados” a sufrir toda la vida. La familia de Steenkamp no se opuso a la solicitud de libertad condicional el pasado mes de noviembre, aunque June Steenkamp, madre de Reeva, expresó en una declaración que no creía que Pistorius estuviera completamente rehabilitado y que aún mentía sobre el asesinato.

FOTO DE ARCHIVO: Juegos Paralímpicos de Londres 2012 - Estadio Olímpico - 9/8/12 Atletismo - 400m masculino - Final T44 - Oscar Pistorius de Sudáfrica celebra ganar el oro (Crédito obligatorio: Imágenes de acción / Steven Paston Livepic)

Pistorius era un ejemplo de superación, ya que desde bebé tuvo que vivir sin sus dos piernas por una anomalía congénita. Con sus prótesis de fibra de carbono, se destacó como un corredor exitoso y participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Pero su carrera se vio manchada por el asesinato de su novia, por el que fue juzgado y acusado de tener un carácter violento e irresponsable con las armas.

El atleta sudafricano recibió una condena de cinco años por homicidio culposo (similar al homicidio involuntario), pero los fiscales apelaron y lograron que se le condenara por asesinato y se le aumentara la pena. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Apelación aún no determinó con certeza si Pistorius sabía que era Steenkamp la que estaba detrás de la puerta del baño.

June Steenkamp, ​​madre de Reeva Steenkamp, ​​quien fue asesinada por el ex atleta Oscar Pistorius en 2013, llega al Centro Correccional de Atteridgeville para asistir a su audiencia de libertad condicional en Pretoria, Sudáfrica, el 31 de marzo de 2023 (REUTERS/Alet Pretorius/Foto de archivo)

Entró a la cárcel por primera vez en 2014, salió con arresto domiciliario en 2015 por una apelación y volvió a la cárcel en 2016. Al principio estuvo en la prisión de alta seguridad Kgosi Mampuru II en Pretoria, pero lo trasladaron a Atteridgeville al inicio de su condena porque es más apta para alojar a presos con discapacidad.

La libertad condicional de Pistorius no ha causado mucho revuelo en Sudáfrica, a diferencia de los primeros días y meses tras el asesinato de Steenkamp, que provocó airadas manifestaciones frente a los tribunales donde se juzgaba a Pistorius exigiendo que le dieran una larga condena. “Ha hecho todo lo que se le exigía”, dijo Themba Masango, secretario general de Not In My Name International, una organización que lucha contra la violencia hacia las mujeres. “Y sólo podemos desear y esperar que Oscar Pistorius se convierta en una mejor persona. A veces nos olvidamos de que alguien puede cambiar”.

(Con información de The Associated Press)