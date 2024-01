El show de Dybala para salvar a la Roma en la Copa Italia: del gol de la clasificación a la particular reacción de Mourinho

La incertidumbre por el futuro de Paulo Dybala preocupa a los hinchas de la Roma en el presente mercado de pases y esa sensación, lejos de disminuir, crece con el paso de las horas. Aún más con la brillante actuación de este miércoles por parte de la Joya, quien convirtió un gol de penal para facilitar la clasificación de su equipo ante Cremonese a los cuartos de final de la Copa Italia.

El festejo de Frank Tsadjout, promediando la etapa inicial en el Estadio Olímpico, ilusionó al club de la Segunda División con reeditar el batacazo de la edición pasada, cuando avanzó a las semifinales tras eliminar al Giallorossi en este mismo reducto. Sin embargo, el equipo dirigido por José Mourinho reaccionó en el último cuarto de hora y concretó la remontada en ocho minutos con participaciones cruciales del argentino.

A 14 minutos de cumplirse el tiempo reglamentario, Dybala recibió la pelota sin marca sobre el costado derecho, encaró hacia dentro y construyó los cimientos del avance con un pase rasante a la aparición de Sardar Azmoun, quien asistió a un toque a Romelu Lukaku. El atacante belga controló de derecha y disparó de zurda para emparejar el trámite (1-1). A partir de ahí, la Loba inclinó la cancha ante un rival que le prendía velas al pitazo final para recuperar energías de cara al suplementario.

La resistencia visitante llegó a su fin a los 84′ del duelo. Un penal cometido por Leonardo Sernicola a Leonardo Spinazzola le sirvió en bandeja la ejecución a Paulo Dybala. Realizó un tiro certero contra el palo izquierdo de Andreas Jungdal, quien se arrojó a ese lado, pero la contundencia del intento registró el segundo tanto de la Roma. Fue el quinto del cordobés en 16 partidos de la temporada sumado a otras seis asistencias.

Con respecto a ese tanto, Corriere dello Sport sorprendió al contar cómo vivió esa ejecución Mourinho hasta el punto de salir “angustiado” de la cancha: “No vio el penal de Dybala”. Y añadió cuál fue su primer gesto tras la anotación de su niño mimado: “Se sienta en el banquillo y sólo se levanta cuando oye el rugido de la multitud. Finalmente sale del campo muy cansado, ilusionado y emocionado”.

El entrenador vivió de una particular manera el segundo tanto de su equipo ante Cremonese

Luego de consumar la clasificación, The Special One se sentó en la conferencia de prensa, en la cual evitó referirse a la presunta búsqueda de la Roma para contratar un nuevo DT como así tampoco se hizo el distraído ante un supuesto interés para ser el técnico de la selección de Brasil: “No me hablaron, le dije a mi agente: ‘hasta que no sepamos si me quedo aquí no hables con nadie‘. Puede o no puede ser cierto”. Su contrato termina el 30 de junio próximo.

En lo inmediato, el conductor portugués tiene motivos para preocuparse con su mejor jugador porque Paulo Dybala permanece bajo la órbita de equipos importantes de Inglaterra, como Manchester United, Chelsea, Tottenham y Newcastle, sumado al interés del Atlético de Madrid y el Al Nassr de Arabia Saudita.

Su cláusula de salida fijada en 13 millones de euros para los clubes extranjeros es una cifra que no refleja la calidad futbolística de la Joya y representa un monto muy bajo para los números manejados en el Viejo Continente. La escasa erogación económica que debería hacer cualquier equipo representa un riesgo latente.

En la siguiente instancia de la Copa Italia, Roma afrontará el Derbi de la ciudad contra Lazio por un lugar en las semifinales. Antes de ese compromiso, enfrentará este domingo al Atalanta como local en el cierre de la fecha 19 de la Serie A, donde marcha en la séptima colocación con 28 unidades, a 17 del líder, Inter de Milán, y en posición de clasificación a la UEFA Conference League 2024/25.

* El resumen de la victoria de Roma contra Cremonese