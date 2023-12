Hernán López Muñoz habló sobre los rumores de su vuelta a River Plate

Hernán López Muñoz es sobrino nieto de Diego Maradona (NA)

Una de las revelaciones de la última Copa de la Liga fue Godoy Cruz. El Tomba dirigido por Daniel Oldrá estuvo a un paso de acceder a la final del torneo, aunque su derrota en las semifinales ante Platense tampoco opacó en absoluto lo conseguido por el club que se clasificó a la Copa Libertadores 2024 de la mano de su máxima figura: Hernán López Muñoz.

El sobrino nieto de Diego Maradona dejó su sello en Mendoza a través de un fútbol de alto vuelo con cinco goles y seis asistencias en 38 partidos de 2023. Frente a su rendimiento personal, la institución ejecutó la opción de compra fijada en el préstamo con River Plate a cambio de USD 1.000.000 por la mitad del pase. Pero, en las últimas horas se rumoreó un posible regreso al Monumental, por lo que protagonista tuvo que hablar al respecto en una charla con Radio La Red: “No me llamó nadie. Ayer, estuve reunido con mi representante y tampoco lo llamaron. Empezó a sonar la noticia, pero a nosotros no nos llamaron. No sé al club...”.

El volante ofensivo de 23 años afirmó que fue la mejor temporada de su carrera y manifestó su intención de seguir en Godoy Cruz: “No hablé nada. Es un anhelo que tengo jugar la Copa Libertadores. Por ahora, tengo contrato con Godoy Cruz y la voy a jugar, pero no sé nada de un rumor del fútbol francés”.

López Muñoz se refirió a sus últimos meses en River Plate, donde nunca se pudo consolidar con Marcelo Gallardo y Martín Demichelis como entrenadores: “Cuando me voy la primera vez a préstamo a Central Córdoba, Marcelo (Gallardo) me dijo que me iba para agarrar rodaje en Primera, que él estaba al tanto de la situación. Él me dijo lo que me convenía y en enero me dijeron que me tenía que volver a ir a préstamo. Por suerte, me vine a Godoy Cruz, que gracias a Dios me salió muy bien. Terminé jugando y siendo un pilar importante”.

Por otro lado, descartó jugar en algún momento en Boca Juniors pese a ser familiar de Maradona: “Es un tema muy delicado. Estoy muy ligado a River, así que diría hoy en día que no por respeto al club. Más que nada por respeto y por todo lo que viví en River”.

Cabe recordar que López Muñoz tiene el parentesco con el astro argentino porque Ana, una de las hermanas del ex hombre del Napoli, es su abuela. Su padre es Daniel López Maradona, quien también fue futbolista con una trayectoria hecha en Argentinos Juniors, Gimnasia de Jujuy, Mineros, Estudiantes de Mérida y Deportivo Italmaracaibo (los tres de Venezuela), San Miguel, San Martín de Tucumán y Almagro.

Lo cierto es que la sensible baja de Nicolás De la Cruz (vendido a Flamengo) abre un hueco en River Plate y, a pesar de que sonó su nombre en las cercanías del Millonario, desde el entorno del futbolista le explicaron a Infobae que su vuelta no sería sencilla porque Godoy Cruz no quiere desprenderse de él, salvo que venga una oferta importante del Viejo Continente.