“Fingía estar enfermo”: La revelación de Lewis Hamilton que generó impacto en la Fórmula 1

Lewis Hamilton reconoció que fingió estar enfermo para evitar las pruebas de pretemporada (Reuters)

Hace exactamente un año Lewis Hamilton sorprendió por su presencia en la Argentina y se lo vio muy a gusto corriendo cerca de la Facultad de Derecho de la UBA y por los Bosques de Palermo en la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora el séptuple campeón mundial de Fórmula 1, que sabe cómo captar la atención en momentos en los que casi no hay noticias en la víspera de un fin de año, lanzó una fuerte revelación que llamó la atención porque el inglés que cumplirá 39 años el próximo 7 de enero es uno de los pilotos más profesionales.

Suele pasar que hay volantes que se enfocan en los fines de semana de carrera y otros que aprovechan hasta la última vuelta en un ensayo de pretemporada o como pasaba en otras décadas en las que las escuderías tenían test privados. Alguien que fue un probador de lujo y uno de los mejores a la hora de lograr la puesta a punto en un auto fue el argentino Carlos Alberto Reutemann.

Hamilton no comulgó siempre con esa idea y en varias ocasiones dio a entender que no le gustaban los ensayos de pretemporada. Si bien es un obsesionado de su trabajo, apunta a poner todo en el comienzo de la actividad regular con los Grandes Premios.

Esta idea que desde hace años tiene el ambiente del gran circo llegó por un comentario del jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff. En una una reunión informativa de postemporada en la sede del equipo en Brackley, Inglaterra, a Hamilton se le unieron Wolff, y el piloto de reserva, Mick Schumacher. El que no estuvo fue el otro corredor titular, George Russell, que no se sentía bien. Ahí Wolff dijo en broma: “George está realmente enfermo”.

El comentario de Wolff fue en uno de los habituales encuentros de fin de año en los que los equipos comparten una comida con todos sus integrantes. Una vez que Hamilton escuchó la chicana de Wolff, reconoció. “Cuando Toto dijo en nuestra visita a la fábrica que George estaba enfermo, me vino a la cabeza algo que tenía que ver conmigo. En el pasado fingía estar enfermo para saltarme los días de pruebas, porque generalmente no me gustan. Entonces, cuando escuché que George estaba enfermo, pensé ‘ah, me ha superado, ha pasado a otro nivel’”, aseguró Lewis en testimonios tomados por RaceFans.

Hamilton en 2015 se perdió un día en los ensayos de pretemporada en el Autódromo de Montmeló, en Cataluña, por una enfermedad, según informó el team alemán. Mercedes llamó a su piloto de pruebas Pascal Wehrlein para reemplazarlo. Hamilton venía de lograr su tercera corona en 2014, en una temporada histórica que marcó el inicio de la era híbrida con los motores a combustión y eléctricos en los autos.

En 2017, el oriundo de Stevanage cambió a una dieta basada en plantas, a la que atribuyó la mejora de su salud y le ayudó a afrontar la duración cada vez mayor de las temporadas de F1. Ese año alcanzó su cuarta corona, la tercera con Mercedes. Además, es un fanático del entrenamiento físico y le encanta correr incluso cuando está de vacaciones, como pasó en efímera presencia en Buenos Aires.

En 2020, Lewis tuvo otra baja y fue ya en uno de los dos Grandes Premios que se llevaron a cabo en Bahréin en un calendario que se debió reacomodar por la pandemia de COVID-19. El británico se ausentó por haber dado positivo de esa enfermedad en los chequeos previos, fue reemplazado por el propio Russell y volvió en el fin de semana disputado en Abu Dhabi. Al año siguiente, Hamilton confesó que corrió esa competencia sufriendo aún síntomas del COVID-19, pese a que el test pertinente le dio negativo.