La llamativa respuesta de Novak Djokovic cuando le preguntaron si es el mejor deportista de todos los tiempos

Novak Djokovic dialoga con la prensa tras la exhibición frente a Carlos Alcaraz en Arabia Saudita (REUTERS/Ahmed Yosri)

Novak Djokovic es sin dudas uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Referente absoluto en el tenis, dado que es el jugador que más Grand Slams ha conseguido en la historia, con 24 títulos, aún se mantiene vigente a los 36 años. Recientemente, el serbio fue elegido como el más destacado del año 2023, según el diario francés L’Equipe.

Te puede interesar: El punto de Carlos Alcaraz que dejó boquiabierto a Djokovic en una exhibición: el notable elogio del serbio al terminar el partido

Durante la entrevista que le realizó el medio europeo, Djokovic destacó su hambre de gloria, avisó que su intención es “ser cada día mejor” y que su primer objetivo será repetir en enero de 2024 el título conseguido un año antes en el Abierto de Australia.

Pero lo que más destacado de la charla con el actual número dos del ranking ATP fue la respuesta que dio tras la pregunta acerca de si él es el verdadero GOAT (”Mejor de Todos Los Tiempos”). Esta denominación suele ser tema de debate en redes sociales y varios deportistas son candidateados, como por ejemplo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Roger Federer, Rafael Nadal y LeBron James, entre otros.

Te puede interesar: Malestar en el tenis: crecen las quejas por las pelotas que se utlizarán en el Abierto de Australia y se reabre un viejo debate

“Hay tres respuestas posibles a esa pregunta. La primera sería decir que sí, que soy el mejor, pero algunos dirían que es una muestra de arrogancia. La segunda sería mostrar una humildad total y decir que no lo sea, lo cual es posible. Y la tercera sería responder que soy quien soy, estoy orgulloso de lo que he logrado. Respeto todas las épocas y opiniones, y el debate del GOAT se lo dejo a los demás. Me quedo con la tercera”, afirmó Djokovic, demostrando su grandeza.

Novak Djokovic sostiene la copa del Masters Finals ATP tras derrotar a Jannick Sinner en la final (AP Foto/Antonio Calanni)

En la votación que realizó la revista francesa para determinar a los mejores deportistas del año en las ramas masculina y femenina, Nole superó por amplio margen al nadador galo Léon Marchand y dejó tercero al campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen. Es la segunda vez que Djokovic se queda con el reconocimiento creado en 1975, con lo que se acerca al español Rafael Nadal, ganador en 2010, 2013, 2017 y 2019.

Te puede interesar: Del terrible nocaut de Anthony Joshua al cruce de miradas entre McGregor y Cristiano Ronaldo: así fue “el Día del Juicio Final” del boxeo

Por otra parte, la gimnasta estadounidense Simone Biles fue la más votada entre las mujeres y sumó su cuarto reconocimiento, ya que la atleta de 26 años se quedó con las ediciones de 2016, 2018 y 2019.

“Estoy feliz de haber servido de ejemplo, de haber aportado la prueba de que se puede elevar nuestro deporte. Tengo la impresión de haber cambiado las cosas”, dijo Biles, quien toma el relevo de la tenista polaca Iga Swiatek y superó en la votación a dos compatriotas, la esquiadora Mikaela Shiffrin y la nadadora Katie Ledecky.