Javier Milei participó de la inauguración de los Juegos Macabeos Panamericanos en Argentina: “No vine a guiar corderos, sino a despertar leones”

La participación de Javier Milei en la apertura de los Juegos Macabeos

El presidente de la Nación Javier Milei participó de la inauguración que de los Juegos Macabeos Panamericanos en la Argentina. El mandatario estuvo presente en el evento que dio el puntapié inicial y que se desarrolló en el estadio Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo.

Su hermana Karina Milei (secretaria de la Presidencia), Patricia Bullrich (Ministra de Seguridad de la Nación), Jorge Macri (Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), Marc Stanley (embajador de Estados Unidos), Mario Moccia (titular del Comité Olímpico Argentino), Mariano Cúneo Libarona (Ministro de Justicia de la Nación), Luis Petri (Ministro de Defensa de la Nación) y su esposa Cristina Pérez, fueron algunas de las autoridades que acompañaron a Javier Milei, quien recibió una ovación de los atletas.

“Olé, olé olé olé, Milei, Milei”, cantaron los deportistas que estrecharon sus manos con las del presidente mientras desfilaban por la pasarela. También se tomaron fotografías con el mandatario, que se mostró alegre y le brindó ánimo a cada uno de los participantes.

Luego de agradecer a las autoridades por la invitación, Javier Milei tomó la palabra y brindó un breve discurso. “La sana competencia es donde nos ponemos a prueba y nos exigimos. Donde aprendemos el valor de perfeccionar nuestras habilidades. También es el ámbito donde aprendemos a convivir con nuestro adversario y a competir con gente que no conocemos. Esto ocurre en el deporte pero también en todos los órdenes de la vida. Muchas veces dije que no vine a guiar corderos, sino a despertar leones. Veo en los Juegos Macabeos este espíritu de excelencia y coraje. Y a los más de 3.000 deportistas les digo que sean fuertes y valientes”, comenzó.

Y recordó las palabras que recibió cuando asumía como diputado junto a la Doctora Victoria Villarruel: “Estos Juegos son muy importantes para mí. Recuerdo que estábamos asumiendo como diputados y un periodista me dijo ‘qué pueden hacer ustedes dos adentro de un grupo de 257′. Y le respondí citando el libro de Macabeos 1° 319 que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de la fuerzas que vienen del cielo. Y sin lugar a dudas, las fuerzas del cielo probaron ser más fuertes. Acompaño al pueblo en este contexto y me comprometo con el Estado de Israel en la lucha contra el terrorismo islámico. Por la paz y la libertad, viva la libertad carajo”.

Jorge Macri fue el primero en hablar. “Es un momento de mucha emoción, porque es la mejor manera de reclamar por la liberación de los secuestrados. Es un orgullo muy grande volver a recibir en Buenos Aires después de 16 años esta verdadera fiesta del deporte y la cultura. Es un honor compartir esta inauguración junto al presidente de los argentinos, Javier Milei. Con quien además comparto valores que inspiraron a la creación de estos Juegos Macabeos. No son solo una demostración de habilidades atléticas, sino que es una muestra de unidad y espíritu deportivo. Recibimos a personas de más de 20 países con diferentes culturas y tradiciones bajo un mismo techo. Los valores trascienden a las culturas y religiones, son universales”, reconoció el Jefe de Gobierno de la Ciudad.

Javier Milei en la inauguración de los Juegos Macabeos Panamericanos en la Argentina

La delegación argentina está compuesta -entre deportistas, entrenadores, ayudantes y delegados- por 850 personas que van a estar compitiendo desde este jueves y hasta el 4 de enero. Dano Mayantz Remes es el jefe de la delegación argentina en los Juegos Macabeos y tesorero de la Federación Argentina de Centros Macabeos Comunitarios (FACCMA) que es la organizadora del evento. Dano confirmó a la Agencia AJN que 75 israelíes llegaron al país en el marco de la guerra con Hamás y formarán parte de los Juegos que se realizan cada cuatro años alternando dos años y dos años con las Macabeadas Mundiales. En nuestro país, se llevaron a cabo anteriormente en 1995 y en 2007 y en esta oportunidad recibirán a más de cinco mil atletas del continente americano, además de algunos países invitados de Europa, Oceanía y África.

La Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos (FACCMA) es una organización sin fines de lucro que nuclea a 43 instituciones, tales como centros comunitarios, entidades socio deportivas y clubes. Todas ellas conforman una extensa red nacional comunitaria que agrupa, en la Federación, a 50.000 personas. “Los Juegos macabeos buscan la excelencia en todas sus áreas para que sea un evento inolvidable tanto para la delegación Argentina, como para todas las delegaciones del resto del mundo. Internamente trabajamos para dejar un legado a nuestra Federación como así también a la región y a nivel internacional”, sostuvo Lucas Makarz, Director de Comunicaciones de los Juegos.

Sociedad Hebraica Argentina, Club Náutico Hacoaj y Cissab son las tres sedes en las que se disputarán las 20 disciplinas: básquet, futsal, fútbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, golf, handball, hockey, macabi man/woman (triatlón, running, aguas abiertas), macabi run, ciclismo, natación, netball, padel, pickleball, softball, tenis, tenis de mesa, vóley y vóley playa.

Los Juegos Macabeos, también conocidos como los Juegos Deportivos Macabeos, son un evento deportivo internacional de carácter judío que reúne a atletas de diferentes partes del mundo. Estos juegos se celebran cada cuatro años en un espíritu de unidad, competencia y promoción del deporte entre la comunidad judía. El evento deportivo incluye una amplia variedad de disciplinas deportivas, como atletismo, natación, fútbol, baloncesto, tenis, y muchas otras. Los participantes representan a sus respectivos países y compiten en un ambiente de camaradería y respeto.

Estos juegos tienen sus raíces en la historia judía y fueron revitalizados en el siglo XX como una forma de fortalecer los lazos culturales y deportivos entre la diáspora judía. Además de las competencias deportivas, los Juegos Macabeos suelen incluir eventos culturales y sociales que fomentan el intercambio cultural y la solidaridad entre los participantes.