¡Está enamorado!”: se viralizó un video de un joven Scaloni declarándole su admiración a una periodista con la complicidad de Aimar

El día que Lionel Scaloni le declaró su amor a una conocida periodista

Se trata de un retazo de los años noventa, que sorprendió en las redes sociales y se volvió viral: el video de un joven Lionel Scaloni declarándole su amor a la conocida periodista Greta Rodríguez. En el video el entrenador de la selección argentina contó con la complicidad de su amigo y actual ayudante de campo, Pablo Aimar, que lo desafió al de Pujato para que se la jugara.

Las imágenes son de TyC Sports y serían de 1997, cuando ambos integraron el equipo que fue campeón mundial Sub 20 en Malasia y resultó la segunda conquista de un conjunto juvenil bajo las órdenes de José Néstor Pékerman, que ya había llevado a la gloria a la Albiceleste dos años antes en Qatar. En 2001, otro equipo de dicho DT se coronó en el torneo disputado en la Argentina.

En el testimonio Scaloni apareció desaforado a los gritos con un “yo estoy enamorado”. Ante esa exclamación el entrevistador (Hugo De Cucco) planteó que Greta Rodríguez lo fuera a saludar al entonces juvenil, quien insistió: “¡Lionel está enamorado!”.

Luego el comunicador le avisó que “ahora cuando venga, no arrugués, invitala a salir”. Ahí Aimar le disparó al santafesino, “¿a que no te animás a decirle ‘me enamoré de vos’, acá, enfrente de todos?” Scaloni no se achicó, le dio la mano a Pablo y le dijo “te juego lo que quieras”.

Greta Rodríguez en TyC Sports en los años noventa

Acto seguido, lo volvieron a apurar a Lionel y lo desafiaron: “El tipo no solo tiene que decirle que se enamoró, sino que tiene que invitarla a salir”. Ahí Scaloni esgrimió que “esta semana es imposible, mañana tenemos que entrenar”. Fue entonces que Aimar lo incentivó y le dijo “cuando digas que estuviste con Greta, ¿sabés qué? No entrenés”, en un comentario que generó risas en el estudio.

Más tarde apareció la propia Greta Rodríguez quien formó parte en los primeros años de la señal deportiva. Ante su presencia Scaloni se paró, la fue a saludar y otra vez gritó “me enamoré de Greta”. Luego del esperado encuentro con la periodista, ella lo chicaneó ya que fue y saludó a Aimar. “Te cortaron el rostro”, le dijeron a Lionel, quien hizo un divertido gesto con sus brazos.

La anécdota quedó ahí y fue en el marco de un momento muy especial para aquellos jugadores que hicieron sus primeras armas y llegaron a lo máximo en su categoría. Scaloni, luego de debutar en Primera en Newell’s, pasó a Estudiantes de La Plata y más tarde emigró a Europa. Aimar, por su parte, fue campeón con River Plate y también jugó en el Viejo Mundo.

Ambos también integraron el seleccionado mayor y conformaron el plantel que disputó el Mundial de Alemania en 2006. La amistad siguió y una vez que se retiraron, la Albiceleste los volvió a juntar. Junto a otro ex compañero suyo en aquel juvenil de 1997, Walter Samuel, además de un histórico ex jugador de la Selección mayor, Roberto Ayala, fueron los responsables de conducir a Lionel Messi y compañía en la inolvidable consagración en el Mundial Qatar 2022.

Claro, se trata de un video antiguo: hoy el Gringo se encuentra en pareja con Elisa Montero, con quien formó una familia en Mallorca. Tienen dos hijos: Iian y Noah, quienes incluso participaron de alguna publicidad a partir del fervor de La Scaloneta.