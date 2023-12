“¿Cómo tierra de nadie?”: la pregunta de un periodista que descolocó al Cholo Simeone

El entrenador del Atlético de Madrid se sorprendió por una consulta en conferencia de prensa

Atlético de Madrid cerró 2023 con una sonrisa gracias al ajustado triunfo por 1-0 ante Sevilla en el Estadio Cívitas Metropolitano en un partido pendiente de la fecha 4 en La Liga de España. El Colchonero se afianza en puestos de clasificación a la Champions League 2024/25, igualó al Barcelona en el tercer lugar y, en el regreso a la actividad, enfrentará a Girona con la ilusión de acortar la distancia con uno de los líderes del campeonato.

Finalizado el encuentro, Diego Simeone se sentó en conferencia de prensa para hablar sobre lo que dejó la victoria en condición de local, aunque no pudo disimular la sorpresa frente a una pregunta realizada por un periodista del diario Marca: “¿En qué situación queda ahora el Atlético... Está en tierra de nadie, no sé si puede ya pelear arriba o mira hacia los costados...”. El Cholo levantó las cejas exhibiendo su asombro e interrumpió la oración: “¿Cómo tierra de nadie?”. Inmediatamente, se rió y agachó la cabeza como no dando crédito a lo que había oído.

Allí, el reportero comentó que no se sabía si el Rojiblanco estaba para luchar por el título o por los boletos a la Liga de Campeones y el entrenador le respondió: “Creo que nos conoces hace bastante. Tenemos un camino solo: ir partido a partido y no saldremos de eso. Obviamente, siempre buscamos lo mejor. Hay que seguir trabajando de la misma manera y mejorar”.

“El equipo crece en algunas cosas, busca continuamente ser protagonista, en el primer tiempo quisimos manejar el partido. No pudimos entrar en el final de la jugada porque ellos estaban bien cerrados. Tuvimos algunas con (Álvaro) Morata, (Samuel) Lino y (Nahuel) Molina, pero el equipo está bien en ese proceso. Necesitamos defender mejor, es el paso que tenemos por delante y ahí trabajaremos”, concluyó.

Por otro lado, Simeone tuvo un inesperado cruce con Antoine Griezmann en plena cancha. La expulsión de Çağlar Söyüncü cuatro minutos después de haber ingresado desde el banco trastocó los planes del DT, quien se vio obligado a meter mano en la ofensiva para reforzar la defensa y el atacante se retiró de la cancha con fastidio. Cuando el técnico intentó saludarlo, el galo no le dio la mano y pateó una botella en el banco, según aseguró la cadena radial COPE.

Vale destacar que el punta se quedó con las ganas de marcar su gol número 174 con esta camiseta para superar a Luis Aragonés (173) como máximo goleador histórico en el cuadro madrileño. Su salida obligó a postergar ese objetivo hasta nuevo aviso.

Más allá de que no le preguntaron por Griezmann, Simeone se asumió culpable de la tarjeta roja a Söyüncü a instancias del VAR por un planchazo a Lucas Ocampos: “Me siento responsable de lo que le pasó. Es muy alto, muy fuerte y con intención de anticipar siempre y no le dimos el ritmo que necesita. Por eso parte de la expulsión es nuestra por no darle los minutos que necesita para tener ese timing que sólo se tiene jugando”.

Por último, realizó un balance de 2023 de cara a un 2024 con el objetivo puesto en la llave de octavos de final de la Champions League ante Inter de Milán: “Se va un año muy bueno, con 50 partidos de los que solo hemos perdido ocho, hemos ganado 34 y creo que hemos marcado 104 goles. Fue un año anual muy bueno de diciembre a diciembre, ahora nos queda la segunda parte de la temporada”.

Con la titularidad de Rodrigo De Paul y Nahuel Molina sumado al ingreso de Ángel Correa, Atlético de Madrid alcanzó la línea del Barcelona con 38 puntos, pero permanece en el cuarto lugar por haber perdido el cruce directo entre ambos. Está a siete unidades de los líderes, Real Madrid y Girona (45) y jugará contra este último el miércoles 3 de enero desde las 17:30 (hora argentina).

Sevilla, que tuvo a Lucas Ocampos desde el comienzo junto a Federico Gattoni en el banco, quedó muy comprometido con el descenso porque permanece en la 15° posición con 16 unidades, a 3 del Celta de Vigo, último que baja a Segunda División. Enrique Sánchez Flores es su tercer entrenador de la temporada después de los malos inicios de José Luis Mendilibar y Diego Alonso. El jueves 4 desde las 15:15 buscará volver a la senda del triunfo contra Athletic Club de Bilbao como local.