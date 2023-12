6 refuerzos, 14 elegidos y la continuidad de Insua: los detalles del mercado de pases que planifica San Lorenzo

Insua continuará como entrenador de San Lorenzo (Foto: Daniel Jayo/Getty Images)

Desde los Estados Unidos llegó el regalo de Navidad para los hinchas de San Lorenzo de Almagro. El entrenador Ruben Darío Insua arregló de palabra su continuidad con la nueva dirigencia comandada por Marcelo Moretti. El Gallego se encuentra en Miami de vacaciones junto a su familia, donde pasará Nochebuena y Navidad previo a regresar a Buenos Aires. En las últimas horas, recibió el llamado de Néstor Ortigoza, quien asumirá como presidente del fútbol del club, para cerrar de palabra su continuidad hasta diciembre de 2025.

Te puede interesar: River Plate sumó otra estrella y superó a Boca como el más ganador local: así está la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

Al entrenador se le vence el contrato el 31/12, pero seguirá durante dos temporadas más, al igual que el resto de sus colaboradores. “En menos de 5 minutos, Moretti y Ortigoza se pusieron de acuerdo con mi abogado y ya estoy con ganas de trabajar desde el 3 de enero”, sostuvo Insua en las últimas horas. Según pudo averiguar Infobae, el vínculo será por dos años y con una mejora económica sustancial. Es más, los letrados de ambas partes ya tienen el acuerdo en sus manos, que se firmará en los primeros días de 2024, ya que el plantel volverá a las prácticas el 3/01 en la Ciudad Deportiva.

Previo al acuerdo de palabra entre ambas partes, Insua solicitó 6 refuerzos y la continuidad de 14 futbolistas del actual plantel para encarar la temporada que viene, en la cual jugarán la Copa Libertadores, la Copa Argentina y la Copa de la Liga. Durante la campaña electoral, el flamante presidente, que asumirá el martes, les había prometido a los socios que la primera medida que iba a tomar era la renovación del entrenador y cumplió con su palabra. Al mismo tiempo, Insua había manifestado sus intenciones de continuar en el club, pero iba a esperar que finalizaran los comicios para hablar con el ganador. Las charlas entre el entorno de Moretti e Insua comenzaron hace un par de meses, cuando el candidato a presidente por Boedo en Acción había decidido comenzar con la campaña electoral.

Te puede interesar: Tras la final de la Copa de la Liga, qué clubes argentinos jugarán la Libertadores y Sudamericana 2024

Una vez que cerró su cúpula dirigencial, fue Ángel Bernuncio, el nuevo director deportivo, el encargado de llamar al Gallego para comunicarle que lo iban a tener en cuenta en caso de ganar las elecciones. Hay que remarcar que Bernuncio e Insúa tienen muy buena relación ya que ambos son contemporáneos e integraron en diferentes momentos Los Camboyanos, un equipo emblemático en la historia azulgrana. Luego de conocerse los resultados finales de los comicios, que marcaron la victoria de Moretti con el 36,7 por ciento sobre Marcelo Culotta, que sacó el 28 % y Sergio Constantino el 23,62 %, el presidente electo llamó por teléfono a Insua para asegurarle su continuidad.

No obstante, hace unas horas fue Ortigoza el que finiquitó los detalles y cerró muy rápido de palabra el vínculo con el director técnico. Tanto Ortigoza como el Gallego Insua mantienen una estrecha relación, al punto tal de que el DT trató de convencerlo a mitad de año para que volviera a jugar luego de su retiro, algo que luego no prosperó. Por este motivo, tienen diálogo fluido y no tuvieron inconvenientes en ponerse de acuerdo.

Te puede interesar: Histórica elección en San Lorenzo de Almagro: Marcelo Moretti es el nuevo presidente

Desde la llegada del orientador azulgrana en mayo de 2022, el equipo levantó su nivel y logró pelear por escapar del descenso. Durante 20 meses de dirección técnica, el Ciclón disputó la Copa Sudamericana 23 y clasificó a la Libertadores 24; además, permaneció en los primeros lugares de la Liga Profesional de Fútbol luchando por el título hasta las últimas fechas y quedó entre los cuatro mejores de la Copa Argentina 23. Cuando comience la pretemporada durante los primeros días de enero, la prioridad del entrenador será el armado del plantel de cara a la triple competencia de 2024. Para eso pidió mantener la base e incorporar a seis jugadores en diferentes posiciones de la cancha.

“La idea es que no se vaya nadie. El Gallego nos pidió 14 jugadores que se queden y 6 refuerzos, y estamos trabajando en eso fuertemente, sin que se vaya nadie. Ahora, si la oferta es imposible de rechazar, ahí nos tendremos que sentar y verla. La idea es armar un gran equipo para ir por la segunda Libertadores”, sostuvo Moretti en declaraciones a la prensa.

Por ahora, las únicas bajas que sufrirá el DT son las de Federico Girotti, que regresó a Talleres de Córdoba porque ejecutó la cláusula de repesca, y Jalil Elías, que se fue en condición de jugador libre al Johor Darul Ta’zim de Malasia. Pero en los próximos días podría perder a otras de sus figuras. Se trata de Rafael Pérez, marcador central que intimó al Ciclón mediante la FIFA por una deuda del club. El contrato del colombiano de 33 años caduca el 31 de diciembre de 2024 y si San Lorenzo no abona la deuda de 100 mil dólares, se marcharía en condición de libre.

Desde la flamante dirigencia azulgrana intentaron comunicarse con el defensor, pero no tuvieron respuesta para solucionar el conflicto. El nacido en Cartagena disputó 52 partidos y marcó 2 goles, y casi siempre fue titular en el once del Gallego.

Por su parte, a los arqueros Augusto Batalla y Facundo Altamirano se les vence el contrato a fin de año. San Lorenzo todavía no hizo uso de la opción, por lo que el primero debe regresar a River Plate y el segundo a Banfield. El Gallego Insua pidió expresamente la continuidad de los dos y la dirigencia puso manos a la obra, ya que Moretti tiene una relación cercana con Jorge Brito, presidente del Millonario, y están en tratativas para llegar a un acuerdo. En Núñez pretenden dos millones de dólares por el pase. En cuanto a Altamirano, en los últimos días venció el plazo para ejecutar la opción de compra equivalente a 1,6 millones de la moneda estadounidense, aunque la dirigencia azulgrana podría negociar un préstamo y darle el gusto a Insúa.

Por último, la asunción de esta nueva dirigencia generará una reestructuración en el fútbol, porque a los ya mencionados Moretti, Ortigoza y Bernuncio, se les sumarán el vicepresidente Néstor Navarro, además de Mario Rizzi y Norberto Ortega Sánchez como integrantes del Consejo de Fútbol.

De esta manera, habrá movimientos en la estructura del club, ya que el presidente electo anunció públicamente que Matías Caruzzo, coordinador general del fútbol, y Fernando Berón, coordinador de Inferiores, no serán parte de su proyecto. Por el lado de Caruzzo, todavía tiene contrato vigente con el Ciclón hasta abril de 2024 y sigue asistiendo diariamente a la Ciudad Deportiva. En tanto, Berón no continuará en el club porque Ortigoza llegará con su grupo de trabajo que se hará cargo de las divisiones inferiores. Vale recordar que antes de la llegada de Insua, el entrenador interino de la Primera fue Berón, que se hizo cargo por algunos partidos. Y la primera decisión que tomó fue sacar del once a Ortigoza. Así que hasta la asunción del Gallego, el mediocampista jugó muy poco y a partir de ese momento la relación entre ambos no fue la mejor.