Así se hizo el corto más viral sobre el aniversario del título en Qatar: la historia real de la tercera estrella y de qué actuó el verdadero dueño

El hotel se llama La Argentina. ¿Cuántas estrellas tiene?

La consagración de Argentina en el Mundial de Qatar cumplió su primer aniversario y diversos homenajes salieron a la luz para conmemorar la tercera insignia sobre el escudo de la AFA. Entre tanta película y documental que semocioó en los últimos días, hubo un cortometraje en especial que se llevó las miradas de una gran parte de los espectadores. El mismo fue producido por el canal TyC Sports y se trató sobre la refacción de un hotel en San Bernardo para que alcance la misma cantidad de estrellas que la Albiceleste luego de salir campeón el 18 de diciembre de 2022.

Llamado “La Argentina”, el alojamiento se ubica en la calle Chiozza 2641 y está expectante de recibir nuevos turistas durante la temporada de playa que ya comenzó. Con el impulso que significó aparecer en la pantalla de miles de argentinos tanto en televisión como en las redes sociales, en el hospedaje transcurren horas en las que el teléfono no deja de sonar para conseguir una reserva. La idea logró un fuerte impacto positivo enntre los fanáticos y se convirtió en tema de conversación.

Juan Manuel Rey es el dueño del lugar y, a sus 60 años, nunca imaginó este nivel de repercusión. “Fue muy loco todo porque lo llaman a Juan Pablo, mi hijo más grande, y le dicen: ‘Mirá, queremos hacer un corto’. Pero nosotros no conocemos a nadie. No somos del ambiente, no tenemos ni idea de nada, de actuación y todo eso. Nada. Nosotros somos hoteleros, nos dedicamos a la hotelería y estamos muy ajenos a este mundo”, arrancó explicando en charla con Infobae.

Y resumió el relato: “Va a ir un señor por allá y escuchalo a ver qué te dice. El director llegó y me dijo que ya había arreglado todo. ‘Vamos a venir a hacer un corto’. Así, de una. Vinieron, se sentaron en una mesita, empezaron a escribir, empezaron a mirar, miraban para un lado. Súper profesionales. Y bueno, los dejé trabajar. ‘Volvemos el martes y empezamos a filmar’. Lo primero que hicieron fue pintarme toda una pared de marrón. Yo me quería morir. Ya la tenía pintada de otro color para todo el verano”.

Sin embargo, la modificación en uno de los sectores del alojamiento se quedará para el resto de la temporada. “Nosotros antes teníamos el color azul. Lo cambiamos por naranja, que es más moderno, estamos buscando un poquito más de modernidad. Y me lo vuelven a pintar todo celeste y de marrón. Me quería morir en ese momento, cuando vi a toda la gente que empezó a pintar de marrón y toda la chambonada, porque no era que lo pintaban bien. Después, cuando vi cómo terminó, quedó re lindo y quedó bien. Se queda marrón”, admitió sobre las modificaciones para realizar el corto.

Juan Manuel Rey (centro) es el verdadero dueño y actuó de inspector en el cortometraje (Foto: Captura)

Muy lejos de ser actor, Juan Manuel tuvo papel protagónico, pero no como el dueño del hotel, sino como el inspector que aparece sobre el cierre para poner la nueva estrella. “Primero nos hicieron ese tipo casting a mí y a otro chico. No me dicen nada. Cuando vuelven trajeron a este actor, al principal, que estuvo desde las 10 de la mañana hasta las 22 filmando todo lo que vos viste. Yo decía ‘menos mal que yo no salí de dueño porque me muero’”, agregó entre risas.

A la hora de hablar del rango del alojamiento, reveló que todavía no está en condiciones para llegar al siguiente escalón. “El hotel en un momento era tres estrellas. Pero con el pasar el tiempo se van agregando cosas y vos tenés que ir actualizándote para poder ser tres estrellas. Cuando nosotros llegamos, ya le faltaban un montón de cosas para ser tres estrellas. Entonces, ¿qué hicimos?: lo bajamos a dos estrellas. No queríamos mentirle a la gente. No podíamos decir que somos un tres y era una mentira”, argumentó sobre la decisión. En consecuencia, más allá de las mejoras, las tres estrellas quedaron para la Selección y para el corto.

El resultado final significó felicidad plena para Rey y toda su familia. “Quedó espectacular. Lo vi mil veces. Mentira, 1001. Aparte, la repercusión que tuvo. Millones de mensajes de amigos, de conocidos, de familia. Te emociona, te llega. Uno de los empleados estaba como loco. ‘Ya tiene 30 mil visualizaciones en una hora’, nos decía. No entendíamos nada. Yo tengo 60 años, soy una persona grande. Tengo tres hijos que trabajan conmigo y cuatro nietas que son nuestra vida. Con mi señora laburamos para ellas. Tratamos de que lo que salga de acá sirva para que las nenas tengan un buen pasar en un futuro”, explicó Juan Manuel.

A la hora de explicar sobre la remodelación que se ve en el cortometraje, el dueño explicó el detrás de escena: “Las habitaciones quedaron más o menos como estaban. Los colchones que aparecen son nuestros. Justo había comprado diez colchones nuevos, un par de sommiers, diez plasmas para poner. Todas esas cajas, eran nuestras”.

Además, contó que la familia Rey se hizo cargo del lugar hace una década. “Es un hotelito viejo y cuando llegamos había habitaciones que no tenían televisor. Le pusimos el televisor a los cinco años. De la nada había que cambiarlo por plasma. Empezamos a cambiar por plasma y ahora tenemos que cambiar por smart. Todo va muy rápido. Encima no es que trabajás todo el año sino tres, cuatro meses como mucho. Por ejemplo, Internet. Eso no existía hace años atrás como una necesidad. No te pedía nadie. Hoy si no tenés Internet, no trabajás”, comentó al respecto. Aunque cuenta con una ventaja inestimable: el mar como imán, a unos metros de la entrada.

La fachada original del hotel La Argentina, cuando todavía era un tres estrellas (Foto: Archivo Juan Manuel Rey)

Juan Manuel admitió que, desde que el video vio la luz, el teléfono no para de sonar. “Se viene una temporada movida. Gracias a Dios siempre trabajamos mucho porque tenemos muy buena ubicación. Estamos en el centro de San Bernardo. Como sabemos que no tenemos el mejor hotel, tenemos que ponerle la mejor onda como para que la gente se vaya contenta”, concluyó, orgulloso.

Desde la productora Mercado McCann explicaron cómo fue el rastreo para encontrar el hotel. “Martín Mercado propuso que si existía algún hotel de dos estrellas llamado Argentina o sus derivados, ahora debería tener tres estrellas. Después de una búsqueda encontramos el Hotel La Argentina en San Bernardo y activamos el plan para contactar al dueño del hotel”, le detallaron a Infobae. Y complementaron con el detrás de escena en cada uno de estos cortometrajes: “Cuando aparece una idea de este tipo todos nos ponemos en función de eso. ‘Esto hay que hacerlo’ es lo primero que pensamos y decimos, y después vemos qué implica y el equipo adecuado para llevarlo adelante. El entusiasmo es clave”.

Por otro lado, el director que se encargó de encabezar el proyecto también dejó su sensaciones. “Nos sedujo la ideay la verdad es que esta agencia siempre tiene una creatividad distinta, cuando leímos el guion por primera vez nos matamos de risa, pero a su vez nos emocionamos, cosa que no suele suceder en conjunto”, explicó Diego Peskins. Y añadió: “Si bien la idea apareció hace tiempo, el proyecto se activó en los últimos días y tuvimos poco tiempo para preparar todo. Por suerte todo fluyo muy bien y se filmó en dos días”.

“Les recomendaría a los turistas que visiten el hotel sin dudas, porque los dueños y el personal atienden con un amor inmenso y además ahora te dejan un chocolatito en la cama. Si bien teníamos el deseo de que todo el mundo lo recibiera con los brazos abiertos, su éxito supero nuestras expectativas, algunos amigos nos lo mandaron desde otros países sin saber que lo habíamos hecho nosotros”, comentó Diego. Para cerrar, admitió que hubo integrantes de la selección argentina que observaron el corto: “Nos contaron que los jugadores lo vieron”.

La campaña superó las 8 millones de reproducciones sólo en las primeras 24 horas desde su lanzamiento. “Tuvimos repercusiones en medios tradicionales, en medios digitales de nuestro país y del exterior, pero sobre todo circuló en redes sociales, parte fundamental de la dinámica de las comunicaciones en esta era. La inmediatez del WhatsApp y las redes permite viajar rápidamente a todos lados, amplificar la repercusión y, en muy poco tiempo, también evaluar, en este caso, el éxito de la campaña”, apuntó Mariano Malvasio, gerente de marketing de TyC Sports.

“El canal tiene un ADN argentino y eso es lo que tratamos de mostrar en cada uno de nuestros trabajos: la manera argentina de vivir y sentir el deporte, esa que es la misma del hincha y de todos los que trabajamos en TyC Sports”, cerró describiendo el espíritu que concibió el corto, que superó las tres estrellas de Argentina y del hotel. Merece las cinco.